В Саратовской области столкнулись две иномарки, есть пострадавшие
Четыре человека пострадали при столкновении двух машин на трассе под Саратовом
© Фото : Госавтоинспекция Саратовской области/TelegramДТП на федеральной трассе в Саратовской области 3 января 2024 года
ДТП на федеральной трассе в Саратовской области 3 января 2024 года
САРАТОВ, 3 янв - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись на федеральной трассе в Саратовской области, в результате пострадали четыре человека, включая одного ребенка, сообщили в региональном управлении ГИБДД в Telegram-канале.
ДТП произошло в 12.30 (11.30 мск) на 314-м километре автодороги Тамбов - Пенза - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с республикой Казахстан в Энгельсском районе.
"По предварительным данным, водитель 1976 года рождения, управляя автомашиной Renault Logan, допустил столкновение с автомобилем Chevrolet Lacetti под управлением водителя 1970 года рождения. В результате ДТП водитель Renault и две его пассажирки 1979 и 2015 годов рождения получили травмы, также получил травмы пассажир автомобиля Chevrolet - мужчина 1988 года рождения", - сказали журналистам в пресс-службе ведомства.