https://ria.ru/20240103/dtp-1919567649.html

В Саратовской области столкнулись две иномарки, есть пострадавшие

В Саратовской области столкнулись две иномарки, есть пострадавшие - РИА Новости, 03.01.2024

В Саратовской области столкнулись две иномарки, есть пострадавшие

Два легковых автомобиля столкнулись на федеральной трассе в Саратовской области, в результате пострадали четыре человека, включая одного ребенка, сообщили в... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T13:02

2024-01-03T13:02

2024-01-03T13:02

происшествия

саратовская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/03/1919567737_0:19:906:529_1920x0_80_0_0_d5ee6c4d35239f1cb274c07f0d58ca21.jpg

САРАТОВ, 3 янв - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись на федеральной трассе в Саратовской области, в результате пострадали четыре человека, включая одного ребенка, сообщили в региональном управлении ГИБДД в Telegram-канале. ДТП произошло в 12.30 (11.30 мск) на 314-м километре автодороги Тамбов - Пенза - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с республикой Казахстан в Энгельсском районе. "По предварительным данным, водитель 1976 года рождения, управляя автомашиной Renault Logan, допустил столкновение с автомобилем Chevrolet Lacetti под управлением водителя 1970 года рождения. В результате ДТП водитель Renault и две его пассажирки 1979 и 2015 годов рождения получили травмы, также получил травмы пассажир автомобиля Chevrolet - мужчина 1988 года рождения", - сказали журналистам в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20240103/gibdd-1919564310.html

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, саратовская область