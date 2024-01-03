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В Саратовской области столкнулись две иномарки, есть пострадавшие - РИА Новости, 03.01.2024
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13:02 03.01.2024
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В Саратовской области столкнулись две иномарки, есть пострадавшие
В Саратовской области столкнулись две иномарки, есть пострадавшие - РИА Новости, 03.01.2024
В Саратовской области столкнулись две иномарки, есть пострадавшие
Два легковых автомобиля столкнулись на федеральной трассе в Саратовской области, в результате пострадали четыре человека, включая одного ребенка, сообщили в... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T13:02
2024-01-03T13:02
происшествия
саратовская область
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САРАТОВ, 3 янв - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись на федеральной трассе в Саратовской области, в результате пострадали четыре человека, включая одного ребенка, сообщили в региональном управлении ГИБДД в Telegram-канале. ДТП произошло в 12.30 (11.30 мск) на 314-м километре автодороги Тамбов - Пенза - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с республикой Казахстан в Энгельсском районе. "По предварительным данным, водитель 1976 года рождения, управляя автомашиной Renault Logan, допустил столкновение с автомобилем Chevrolet Lacetti под управлением водителя 1970 года рождения. В результате ДТП водитель Renault и две его пассажирки 1979 и 2015 годов рождения получили травмы, также получил травмы пассажир автомобиля Chevrolet - мужчина 1988 года рождения", - сказали журналистам в пресс-службе ведомства.
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происшествия, саратовская область
Происшествия, Саратовская область
В Саратовской области столкнулись две иномарки, есть пострадавшие

Четыре человека пострадали при столкновении двух машин на трассе под Саратовом

© Фото : Госавтоинспекция Саратовской области/TelegramДТП на федеральной трассе в Саратовской области 3 января 2024 года
ДТП на федеральной трассе в Саратовской области 3 января 2024 года - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© Фото : Госавтоинспекция Саратовской области/Telegram
ДТП на федеральной трассе в Саратовской области 3 января 2024 года
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 3 янв - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись на федеральной трассе в Саратовской области, в результате пострадали четыре человека, включая одного ребенка, сообщили в региональном управлении ГИБДД в Telegram-канале.
ДТП произошло в 12.30 (11.30 мск) на 314-м километре автодороги Тамбов - Пенза - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с республикой Казахстан в Энгельсском районе.
"По предварительным данным, водитель 1976 года рождения, управляя автомашиной Renault Logan, допустил столкновение с автомобилем Chevrolet Lacetti под управлением водителя 1970 года рождения. В результате ДТП водитель Renault и две его пассажирки 1979 и 2015 годов рождения получили травмы, также получил травмы пассажир автомобиля Chevrolet - мужчина 1988 года рождения", - сказали журналистам в пресс-службе ведомства.
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
На трассе под Пензой столкнулись три машины, два человека погибли
Вчера, 12:26
 
ПроисшествияСаратовская область
 
 
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