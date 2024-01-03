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Украинские войска атаковали белгородское село Муром дроном-камикадзе - РИА Новости, 03.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:01 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/dron-1919603295.html
Украинские войска атаковали белгородское село Муром дроном-камикадзе
Украинские войска атаковали белгородское село Муром дроном-камикадзе - РИА Новости, 03.01.2024
Украинские войска атаковали белгородское село Муром дроном-камикадзе
Украинский дрон-камикадзе атаковал село Муром Шебекинского округа, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T18:01
2024-01-03T18:01
специальная военная операция на украине
происшествия
вячеслав гладков
белгородская область
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 3 янв - РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе атаковал село Муром Шебекинского округа, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Село Муром Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате сброшенного осколочного боеприпаса пострадавших нет", - написал Гладков.Губернатор уточнил, что в результате атаки повреждения получил один частный дом, в нем выбиты окна и посечен фасад. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
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происшествия, вячеслав гладков, белгородская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
Украинские войска атаковали белгородское село Муром дроном-камикадзе

Гладков: ВСУ атаковали белгородское село Муром дроном-камикадзе

© Фото : Роман Старовойт/TelegramУкраинский дрон-камикадзе
Украинский дрон-камикадзе - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© Фото : Роман Старовойт/Telegram
Украинский дрон-камикадзе. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 3 янв - РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе атаковал село Муром Шебекинского округа, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Село Муром Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате сброшенного осколочного боеприпаса пострадавших нет", - написал Гладков.
Губернатор уточнил, что в результате атаки повреждения получил один частный дом, в нем выбиты окна и посечен фасад.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
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