https://ria.ru/20240103/devochka-1919610505.html

В Москве на балконе жилого дома нашли тело годовалой девочки

В Москве на балконе жилого дома нашли тело годовалой девочки - РИА Новости, 03.01.2024

В Москве на балконе жилого дома нашли тело годовалой девочки

Тело годовалой девочки обнаружили на балконе жилого дома в Москве, предварительно, она захлебнулась во время купания, сообщается в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T19:05

2024-01-03T19:05

2024-01-03T19:05

происшествия

москва

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Тело годовалой девочки обнаружили на балконе жилого дома в Москве, предварительно, она захлебнулась во время купания, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "На балконе квартиры жилого дома в Проезде Карамзина обнаружено тело малолетнего ребенка - девочки 2022 года рождения. Точная причина и время смерти будут установлены по результатам судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении. Со слов бабушки ребенка, малышка захлебнулась во время купания. Тогда бабушка вместе с матерью девочки решили вынести тело ребенка на балкон. Пожилая женщина рассказала о произошедшем знакомому, который передал информацию в правоохранительные органы. Отмечается, что матери погибшей девочки 17 лет, у нее есть еще один малолетний ребенок.

https://ria.ru/20240102/tela-1919475574.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва