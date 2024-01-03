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В Москве на балконе жилого дома нашли тело годовалой девочки
В Москве на балконе жилого дома нашли тело годовалой девочки - РИА Новости, 03.01.2024
В Москве на балконе жилого дома нашли тело годовалой девочки
Тело годовалой девочки обнаружили на балконе жилого дома в Москве, предварительно, она захлебнулась во время купания, сообщается в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T19:05
2024-01-03T19:05
2024-01-03T19:05
происшествия
москва
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Тело годовалой девочки обнаружили на балконе жилого дома в Москве, предварительно, она захлебнулась во время купания, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "На балконе квартиры жилого дома в Проезде Карамзина обнаружено тело малолетнего ребенка - девочки 2022 года рождения. Точная причина и время смерти будут установлены по результатам судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении. Со слов бабушки ребенка, малышка захлебнулась во время купания. Тогда бабушка вместе с матерью девочки решили вынести тело ребенка на балкон. Пожилая женщина рассказала о произошедшем знакомому, который передал информацию в правоохранительные органы. Отмечается, что матери погибшей девочки 17 лет, у нее есть еще один малолетний ребенок.
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происшествия, москва
В Москве на балконе жилого дома нашли тело годовалой девочки
Прокуратура: в Москве на балконе жилого дома нашли тело годовалой девочки
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости.
Тело годовалой девочки обнаружили на балконе жилого дома в Москве, предварительно, она захлебнулась во время купания, сообщается в Telegram-канале
столичной прокуратуры.
"На балконе квартиры жилого дома в Проезде Карамзина обнаружено тело малолетнего ребенка - девочки 2022 года рождения. Точная причина и время смерти будут установлены по результатам судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.
Со слов бабушки ребенка, малышка захлебнулась во время купания. Тогда бабушка вместе с матерью девочки решили вынести тело ребенка на балкон. Пожилая женщина рассказала о произошедшем знакомому, который передал информацию в правоохранительные органы. Отмечается, что матери погибшей девочки 17 лет, у нее есть еще один малолетний ребенок.
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