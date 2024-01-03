https://ria.ru/20240103/delo-1919613058.html
Полиция завела дело на мужчину, избившего бортпроводника в самолете
Полиция завела дело на мужчину, избившего бортпроводника в самолете - РИА Новости, 03.01.2024
Полиция завела дело на мужчину, избившего бортпроводника в самолете
Уголовное дело возбудили в отношении мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения начал потасовку на борту самолета рейса "Москва - Минеральные Воды" и... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T19:34
2024-01-03T19:34
2024-01-03T19:37
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ПЯТИГОРСК, 3 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения начал потасовку на борту самолета рейса "Москва - Минеральные Воды" и избил бортпроводника, сообщает пресс-центр МВД России По данным ведомства, инцидент устроил 41-летний житель города Москвы, который во время полета распивал спиртные напитки, громко выражался нецензурной бранью и вел себя вызывающе, тем самым провоцируя конфликты с другими пассажирами. "Бортпроводник сделал гражданину замечание, после чего тот начал потасовку и причинил сотруднику авиакомпании телесные повреждения в виде перелома кисти", - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, чьи слова приводятся в сообщении пресс-центра. Как отмечает пресс-центр МВД, агрессивного пассажира задержали, он доставлен в отдел полиции. "В отношении него сотрудниками следственного отдела Минераловодского линейного управления МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство – ред.)", - добавила Волк.
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происшествия, россия, москва, ирина волк
Происшествия, Россия, Москва, Ирина Волк
Полиция завела дело на мужчину, избившего бортпроводника в самолете
Полиция завела дело на мужчину, избившего бортпроводника в самолете из Москвы