https://ria.ru/20240103/chernyaev-1919603637.html

Умер актер из "Глухаря" и "Склифосовского" Петр Черняев

Умер актер из "Глухаря" и "Склифосовского" Петр Черняев - РИА Новости, 03.01.2024

Умер актер из "Глухаря" и "Склифосовского" Петр Черняев

На 71-м году жизни умер кинокритик, актер, сценарист и продюсер Петр Черняев, сообщили РИА Новости в пресс-службе Союза кинематографистов. РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T18:03

2024-01-03T18:03

2024-01-03T21:32

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россия

вгик

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. На 71-м году жизни умер кинокритик, актер, сценарист и продюсер Петр Черняев, сообщили РИА Новости в пресс-службе Союза кинематографистов."Петр Аркадьевич Черняев ушел из жизни сегодня", — сказала собеседница агентства.О времени и месте прощания сообщат позже, добавили в пресс-службе.Черняев окончил ВГИК в 1978 году. Он снимался в фильмах и сериалах, как "Глухарь", "Мент в законе", Склифосовский", "Универ", "Интерны", "Солдаты".Как сценарист работал, в том числе, для программы "Понять. Простить". Сопродюсер фильмов "Санжира", "Сундук предков", "Сезон туманов" и других.

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2024

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