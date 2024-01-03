https://ria.ru/20240103/chernyaev-1919603637.html
Умер актер из "Глухаря" и "Склифосовского" Петр Черняев
Умер актер из "Глухаря" и "Склифосовского" Петр Черняев - РИА Новости, 03.01.2024
Умер актер из "Глухаря" и "Склифосовского" Петр Черняев
На 71-м году жизни умер кинокритик, актер, сценарист и продюсер Петр Черняев, сообщили РИА Новости в пресс-службе Союза кинематографистов. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T18:03
2024-01-03T18:03
2024-01-03T21:32
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. На 71-м году жизни умер кинокритик, актер, сценарист и продюсер Петр Черняев, сообщили РИА Новости в пресс-службе Союза кинематографистов."Петр Аркадьевич Черняев ушел из жизни сегодня", — сказала собеседница агентства.О времени и месте прощания сообщат позже, добавили в пресс-службе.Черняев окончил ВГИК в 1978 году. Он снимался в фильмах и сериалах, как "Глухарь", "Мент в законе", Склифосовский", "Универ", "Интерны", "Солдаты".Как сценарист работал, в том числе, для программы "Понять. Простить". Сопродюсер фильмов "Санжира", "Сундук предков", "Сезон туманов" и других.
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россия, вгик
Умер актер из "Глухаря" и "Склифосовского" Петр Черняев
Актер из "Глухаря" и "Склифосовского" Петр Черняев умер на 71-м году
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. На 71-м году жизни умер кинокритик, актер, сценарист и продюсер Петр Черняев, сообщили РИА Новости в пресс-службе Союза кинематографистов.
"Петр Аркадьевич Черняев ушел из жизни сегодня", — сказала собеседница агентства.
О времени и месте прощания сообщат позже, добавили в пресс-службе.
Черняев окончил ВГИК
в 1978 году. Он снимался в фильмах и сериалах, как "Глухарь", "Мент в законе", Склифосовский", "Универ", "Интерны", "Солдаты".
Как сценарист работал, в том числе, для программы "Понять. Простить". Сопродюсер фильмов "Санжира", "Сундук предков", "Сезон туманов" и других.