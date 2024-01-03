https://ria.ru/20240103/bomby-1919624486.html
В пяти американских штатах эвакуировали конгрессы из-за угроз о бомбах
В пяти американских штатах эвакуировали конгрессы из-за угроз о бомбах - РИА Новости, 03.01.2024
В пяти американских штатах эвакуировали конгрессы из-за угроз о бомбах
Законодателей пяти штатов США эвакуировали из-за череды угроз о заложенных в зданиях бомбах, угрозы не подтвердились, сообщают местные СМИ. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T21:05
2024-01-03T21:05
2024-01-03T21:05
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ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Законодателей пяти штатов США эвакуировали из-за череды угроз о заложенных в зданиях бомбах, угрозы не подтвердились, сообщают местные СМИ. Как пишет в связи с инцидентами Hartford Courant, региональные конгрессмены в массовом порядке получают электронные письма с угрозами о взрывчатке, заложенной в здании местного конгресса. О сообщениях с угрозами, в частности, сообщают конгрессмены в штате Коннектикут, где из-за этого было эвакуировано здание местного конгресса в городе Хартфорд. В ходе обыска, который провели сотрудники правоохранительных органов с собаками, ничего подозрительного, а тем более взрывоопасного обнаружено не было. Местный конгресс уже возобновил работу. Об аналогичных инцидентах сообщают издания из штатов Кентукки, Миссисипи, Мичиган и Джорджия. Во всех случаях угроза не подтвердилась.
https://ria.ru/20231227/ssha-1918345077.html
https://ria.ru/20240102/tsugtsvang-1919369954.html
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в мире, сша, коннектикут, хартфорд
В мире, США, Коннектикут, Хартфорд
В пяти американских штатах эвакуировали конгрессы из-за угроз о бомбах
В пяти штатах США эвакуировали конгрессы из-за угроз о заложенных бомбах