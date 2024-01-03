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Под Воронежем, где упал боеприпас, пострадали более сотни домов - РИА Новости, 03.01.2024
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17:51 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/boepripas-1919601684.html
Под Воронежем, где упал боеприпас, пострадали более сотни домов
Под Воронежем, где упал боеприпас, пострадали более сотни домов - РИА Новости, 03.01.2024
Под Воронежем, где упал боеприпас, пострадали более сотни домов
Более ста домов получили повреждения в селе Петропавловка Воронежской области, где упал боеприпас, из них восемь были полностью разрушены, сообщило в среду... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T17:51
2024-01-03T17:51
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 3 янв - РИА Новости. Более ста домов получили повреждения в селе Петропавловка Воронежской области, где упал боеприпас, из них восемь были полностью разрушены, сообщило в среду правительство региона в Telegram. Второго января Минобороны РФ сообщило о том, что утром во вторник в поселке Петропавловка Острогожского района Воронежской области произошел аварийный сход боеприпаса при выполнении полета самолета ВКС. "В поселке проживает 579 человек в 303 домах. Происшествие затронуло более 100 домов. Восемь домов полностью разрушены, десятки - повреждены. В разрушенных зданиях проживали 15 человек. Из них 11 — остались у родственников (при необходимости им предоставят места в ПВР), четверых временно поселили в пансионат Коротоякский", - говорится в сообщении. Как отмечают власти региона, девять наиболее пострадавших домов построят заново. Кроме этого, повреждения получили школа, дом культуры и здание местной администрации. Будет проведена экспертиза этих зданий, и, если это возможно, там восстановят кровлю и поменяют окна.
https://ria.ru/20240103/vsu-1919593075.html
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происшествия, воронежская область, воронеж, россия
Происшествия, Воронежская область, Воронеж, Россия
Под Воронежем, где упал боеприпас, пострадали более сотни домов

В селе Воронежской области, где упал боеприпас, пострадали более сотни домов

© Фото : Пресс-служба губернатора Воронежской областиНа месте аварийного схода боеприпаса в Острогожском районе Воронежской области
На месте аварийного схода боеприпаса в Острогожском районе Воронежской области - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© Фото : Пресс-служба губернатора Воронежской области
На месте аварийного схода боеприпаса в Острогожском районе Воронежской области
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 3 янв - РИА Новости. Более ста домов получили повреждения в селе Петропавловка Воронежской области, где упал боеприпас, из них восемь были полностью разрушены, сообщило в среду правительство региона в Telegram.
Второго января Минобороны РФ сообщило о том, что утром во вторник в поселке Петропавловка Острогожского района Воронежской области произошел аварийный сход боеприпаса при выполнении полета самолета ВКС.
«
"В поселке проживает 579 человек в 303 домах. Происшествие затронуло более 100 домов. Восемь домов полностью разрушены, десятки - повреждены. В разрушенных зданиях проживали 15 человек. Из них 11 — остались у родственников (при необходимости им предоставят места в ПВР), четверых временно поселили в пансионат Коротоякский", - говорится в сообщении.
Как отмечают власти региона, девять наиболее пострадавших домов построят заново. Кроме этого, повреждения получили школа, дом культуры и здание местной администрации. Будет проведена экспертиза этих зданий, и, если это возможно, там восстановят кровлю и поменяют окна.
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