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На Украине заявили о повреждении мастерской по разработке дронов - РИА Новости, 03.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:30 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/bespilotniki-1919625944.html
На Украине заявили о повреждении мастерской по разработке дронов
На Украине заявили о повреждении мастерской по разработке дронов - РИА Новости, 03.01.2024
На Украине заявили о повреждении мастерской по разработке дронов
Мастерская по разработке и модернизации беспилотных летательных аппаратов повреждена на Украине, сообщил бывший депутат Верховной рады Игорь Луценко, который на РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T21:30
2024-01-03T21:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
россия
игорь луценко
верховная рада украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Мастерская по разработке и модернизации беспилотных летательных аппаратов повреждена на Украине, сообщил бывший депутат Верховной рады Игорь Луценко, который на данный момент служит в ВСУ. Производственные мощности и склады украинской фабрики по пошиву одежды для военных М-Тас повреждены в Киеве в результате взрывов 2 января, сообщали в компании ранее в среду. "Сегодня здание нашей мастерской, где работают наши специалисты (разработка новых решений в сфере БПЛА, улучшение и модернизация, ремонт и т.д.)… (было повреждено – ред.)", - написал Луценко в социальной сети Facebook*. Пост Луценко датируется 2 января. Где находилась мастерская, экс-депутат не сообщает. Минобороны России во вторник информировало, что российские войска поразили предприятия украинского ВПК в Киеве и его пригородах, в том числе те, где производились ракеты.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, украина, киев, россия, игорь луценко, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Игорь Луценко, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
На Украине заявили о повреждении мастерской по разработке дронов

На Украине заявили о повреждении мастерской по разработке и модернизации дронов

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Мастерская по разработке и модернизации беспилотных летательных аппаратов повреждена на Украине, сообщил бывший депутат Верховной рады Игорь Луценко, который на данный момент служит в ВСУ.
Производственные мощности и склады украинской фабрики по пошиву одежды для военных М-Тас повреждены в Киеве в результате взрывов 2 января, сообщали в компании ранее в среду.
"Сегодня здание нашей мастерской, где работают наши специалисты (разработка новых решений в сфере БПЛА, улучшение и модернизация, ремонт и т.д.)… (было повреждено – ред.)", - написал Луценко в социальной сети Facebook*. Пост Луценко датируется 2 января.
Где находилась мастерская, экс-депутат не сообщает.
Минобороны России во вторник информировало, что российские войска поразили предприятия украинского ВПК в Киеве и его пригородах, в том числе те, где производились ракеты.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевРоссияИгорь ЛуценкоВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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