https://ria.ru/20240103/bespilotniki-1919625944.html

На Украине заявили о повреждении мастерской по разработке дронов

На Украине заявили о повреждении мастерской по разработке дронов - РИА Новости, 03.01.2024

На Украине заявили о повреждении мастерской по разработке дронов

Мастерская по разработке и модернизации беспилотных летательных аппаратов повреждена на Украине, сообщил бывший депутат Верховной рады Игорь Луценко, который на РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T21:30

2024-01-03T21:30

2024-01-03T21:30

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верховная рада украины

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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Мастерская по разработке и модернизации беспилотных летательных аппаратов повреждена на Украине, сообщил бывший депутат Верховной рады Игорь Луценко, который на данный момент служит в ВСУ. Производственные мощности и склады украинской фабрики по пошиву одежды для военных М-Тас повреждены в Киеве в результате взрывов 2 января, сообщали в компании ранее в среду. "Сегодня здание нашей мастерской, где работают наши специалисты (разработка новых решений в сфере БПЛА, улучшение и модернизация, ремонт и т.д.)… (было повреждено – ред.)", - написал Луценко в социальной сети Facebook*. Пост Луценко датируется 2 января. Где находилась мастерская, экс-депутат не сообщает. Минобороны России во вторник информировало, что российские войска поразили предприятия украинского ВПК в Киеве и его пригородах, в том числе те, где производились ракеты.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231227/svo-1918318135.html

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в мире, украина, киев, россия, игорь луценко, верховная рада украины, вооруженные силы украины