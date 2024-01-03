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В Белгороде отменили предупреждение об авиационной опасности - РИА Новости, 03.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:44 03.01.2024 (обновлено: 13:07 03.01.2024)
https://ria.ru/20240103/belgorod-1919566123.html
В Белгороде отменили предупреждение об авиационной опасности
В Белгороде отменили предупреждение об авиационной опасности - РИА Новости, 03.01.2024
В Белгороде отменили предупреждение об авиационной опасности
Мэрия Белгорода разослала сообщение об отмене авиационной опасности в областном центре и Белгородском районе. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T12:44
2024-01-03T13:07
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородский район
россия
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БЕЛГОРОД, 3 янв — РИА Новости. Мэрия Белгорода разослала сообщение об отмене авиационной опасности в областном центре и Белгородском районе. &quot;Город Белгород и Белгородский район. Отбой авиационной опасности&quot;, — говорится в публикации.Сирены звучали в городе с 12:05. С раннего утра ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область. По информации Минобороны, система ПВО уничтожила уже 12 ракет: шесть "Точек-У" и шесть снарядов РСЗО "Ольха".Накануне украинские войска выпустили по Белгороду 24 ракеты "Ольха" и две "Точки-У", все их сбили российские средства ПВО. Из-за этих атак погиб один мирный житель, еще 11 получили ранения.Массированный обстрел БелгородаДнем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу.Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.
https://ria.ru/20240103/ukraina-1919560349.html
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происшествия, белгород, белгородский район, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район, Россия
В Белгороде отменили предупреждение об авиационной опасности

Мэрия Белгорода: отменено сообщение об авиационной опасности

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкЛюди в военной форме в центре Белгорода после удара украинских войск по городу
Люди в военной форме в центре Белгорода после удара украинских войск по городу - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Люди в военной форме в центре Белгорода после удара украинских войск по городу
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 3 янв — РИА Новости. Мэрия Белгорода разослала сообщение об отмене авиационной опасности в областном центре и Белгородском районе.
«

"Город Белгород и Белгородский район. Отбой авиационной опасности", — говорится в публикации.

Сирены звучали в городе с 12:05.
С раннего утра ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область. По информации Минобороны, система ПВО уничтожила уже 12 ракет: шесть "Точек-У" и шесть снарядов РСЗО "Ольха".
Накануне украинские войска выпустили по Белгороду 24 ракеты "Ольха" и две "Точки-У", все их сбили российские средства ПВО. Из-за этих атак погиб один мирный житель, еще 11 получили ранения.
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Днем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу.
Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.
По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.
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