https://ria.ru/20240103/belgorod-1919563398.html

Власти Белгорода предупредили жителей об авиационной опасности

Власти Белгорода предупредили жителей об авиационной опасности - РИА Новости, 03.01.2024

Власти Белгорода предупредили жителей об авиационной опасности

Мэрия Белгорода предупреждает в Telegram-канале жителей города и Белгородского района об авиационной опасности. РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T12:14

2024-01-03T12:14

2024-01-03T12:32

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородский район

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БЕЛГОРОД, 3 янв — РИА Новости. Мэрия Белгорода предупреждает в Telegram-канале жителей города и Белгородского района об авиационной опасности. "Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Авиационная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — говорится в сообщении.Как передает корреспондент РИА Новости, в Белгороде снова зазвучал сигнал оповещения об опасности. С раннего утра ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область. По информации Минобороны, система ПВО уничтожила уже 12 ракет: шесть "Точек-У" и шесть снарядов РСЗО "Ольха".Накануне ВСУ выпустили по Белгороду 24 ракеты "Ольха" и две "Точки-У", все их сбили российские средства ПВО. Из-за этих атак погиб один мирный житель, еще 11 получили ранения.Массированный обстрел БелгородаДнем 30 декабря ВСУ нанесли удар по центру Белгорода. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу.Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.

https://ria.ru/20240103/oon-1919528130.html

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происшествия, белгород, белгородский район, россия