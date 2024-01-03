Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде обнаружили два неразорвавшихся снаряда - РИА Новости, 03.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:22 03.01.2024 (обновлено: 11:46 03.01.2024)
https://ria.ru/20240103/belgorod-1919557471.html
В Белгороде обнаружили два неразорвавшихся снаряда
В Белгороде обнаружили два неразорвавшихся снаряда - РИА Новости, 03.01.2024
В Белгороде обнаружили два неразорвавшихся снаряда
В частном секторе Белгорода обнаружили два неразорвавшихся снаряда, сообщил мэр города Валентин Демидов в Telegram-канале. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T11:22
2024-01-03T11:46
специальная военная операция на украине
белгород
валентин демидов
белгородская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/03/1919557893_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_0d6deffb6ae664f7dd109741e70312c1.jpg
БЕЛГОРОД, 3 янв — РИА Новости. В частном секторе Белгорода обнаружили два неразорвавшихся снаряда, сообщил мэр города Валентин Демидов в Telegram-канале. Накануне он заявлял об обнаружении двух неразорвавшихся снарядов, оба ликвидировали специалисты."Еще два неразорвавшихся снаряда обнаружены в частном секторе. Взрывотехники ОМОН Росгвардии и министерства обороны уже обезвредили один из них на месте. Принимают решение по второму. Территории оцеплены", — написал мэр. Он добавил, что жителей перевезли в безопасное место. С раннего утра ВСУ продолжают обстреливать Белгород и область. По информации Минобороны, система ПВО уничтожила уже 12 ракет: шесть "Точек-У" и шесть снарядов РСЗО "Ольха".Накануне ВСУ выпустили по Белгороду и области 24 ракеты "Ольха" и две "Точки-У", все их сбили российские средства ПВО. Из-за этих атак погиб один мирный житель, еще 11 получили ранения.Массированный обстрел БелгородаДнем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу.Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.
https://ria.ru/20240103/obse-1919555832.html
https://ria.ru/20240103/gladkov-1919552047.html
https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html
белгород
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/03/1919557893_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_86ebe3a556db2046f834a13dae34033b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгород, валентин демидов, белгородская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Валентин Демидов, Белгородская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), ОМОН России, Происшествия
В Белгороде обнаружили два неразорвавшихся снаряда

Мэр Белгорода Демидов сообщил о двух неразорвавшихся снарядах в частном секторе

© Фото : пресс-служба мэра БелгородаНеразорвавшийся снаряд, обнаруженный в частном секторе Белгорода
Неразорвавшийся снаряд, обнаруженный в частном секторе Белгорода - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© Фото : пресс-служба мэра Белгорода
Неразорвавшийся снаряд, обнаруженный в частном секторе Белгорода
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 3 янв — РИА Новости. В частном секторе Белгорода обнаружили два неразорвавшихся снаряда, сообщил мэр города Валентин Демидов в Telegram-канале.
Накануне он заявлял об обнаружении двух неразорвавшихся снарядов, оба ликвидировали специалисты.
"Еще два неразорвавшихся снаряда обнаружены в частном секторе. Взрывотехники ОМОН Росгвардии и министерства обороны уже обезвредили один из них на месте. Принимают решение по второму. Территории оцеплены", — написал мэр.
Он добавил, что жителей перевезли в безопасное место.
Логотип ОБСЕ на здании в Вене - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
ОБСЕ приняла сторону Киева и не стала осуждать атаки ВСУ по Белгороду
Вчера, 10:56
С раннего утра ВСУ продолжают обстреливать Белгород и область. По информации Минобороны, система ПВО уничтожила уже 12 ракет: шесть "Точек-У" и шесть снарядов РСЗО "Ольха".
Накануне ВСУ выпустили по Белгороду и области 24 ракеты "Ольха" и две "Точки-У", все их сбили российские средства ПВО. Из-за этих атак погиб один мирный житель, еще 11 получили ранения.
Последствия обстрела Белгорода
В Белгородской области девочка получила ранение при обстреле ВСУ
Вчера, 10:06

Массированный обстрел Белгорода

Днем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу.
Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.
По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.
Последствия удара украинских войск по центру Белгорода - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Террористический обстрел Белгорода: Россия знает, что делать с террористами
30 декабря 2023, 19:13
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородВалентин ДемидовБелгородская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ОМОН РоссииПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала