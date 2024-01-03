https://ria.ru/20240103/belgorod-1919557471.html

В Белгороде обнаружили два неразорвавшихся снаряда

В Белгороде обнаружили два неразорвавшихся снаряда - РИА Новости, 03.01.2024

В Белгороде обнаружили два неразорвавшихся снаряда

В частном секторе Белгорода обнаружили два неразорвавшихся снаряда, сообщил мэр города Валентин Демидов в Telegram-канале. РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T11:22

2024-01-03T11:22

2024-01-03T11:46

специальная военная операция на украине

белгород

валентин демидов

белгородская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

омон россии

происшествия

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БЕЛГОРОД, 3 янв — РИА Новости. В частном секторе Белгорода обнаружили два неразорвавшихся снаряда, сообщил мэр города Валентин Демидов в Telegram-канале. Накануне он заявлял об обнаружении двух неразорвавшихся снарядов, оба ликвидировали специалисты."Еще два неразорвавшихся снаряда обнаружены в частном секторе. Взрывотехники ОМОН Росгвардии и министерства обороны уже обезвредили один из них на месте. Принимают решение по второму. Территории оцеплены", — написал мэр. Он добавил, что жителей перевезли в безопасное место. С раннего утра ВСУ продолжают обстреливать Белгород и область. По информации Минобороны, система ПВО уничтожила уже 12 ракет: шесть "Точек-У" и шесть снарядов РСЗО "Ольха".Накануне ВСУ выпустили по Белгороду и области 24 ракеты "Ольха" и две "Точки-У", все их сбили российские средства ПВО. Из-за этих атак погиб один мирный житель, еще 11 получили ранения.Массированный обстрел БелгородаДнем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу.Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.

https://ria.ru/20240103/obse-1919555832.html

https://ria.ru/20240103/gladkov-1919552047.html

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html

белгород

белгородская область

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белгород, валентин демидов, белгородская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, происшествия