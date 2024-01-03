https://ria.ru/20240103/belgorod-1919548482.html
В Белгороде три человека остаются в больницах после обстрела во вторник
В Белгороде три человека остаются в больницах после обстрела во вторник - РИА Новости, 03.01.2024
В Белгороде три человека остаются в больницах после обстрела во вторник
Трое пострадавших в результате украинского обстрела Белгорода во вторник остаются в больницах, 8 человек отпущены на амбулаторное лечение, сообщил губернатор... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T09:15
2024-01-03T09:15
2024-01-03T09:15
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белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 3 янв - РИА Новости. Трое пострадавших в результате украинского обстрела Белгорода во вторник остаются в больницах, 8 человек отпущены на амбулаторное лечение, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Вчера у нас был тяжелый день. Один человек, к великому горю, погиб. Хотел бы высказать искренние слова соболезнования всем родным и близким. 11 человек получили ранения: 8 человек отпущены, получили амбулаторную помощь, 3 человека продолжают оставаться в стационарах", - написал Гладков. Губернатор напомнил, что также 45 жителей, пострадавших в результате обстрела центра города 30 декабря, продолжают оставаться в местных больницах, еще 25 человек проходят лечение в Москве. "Есть наши жители, которые находятся в тяжелом состоянии. Вся необходимая помощь оказывается. Надеемся, что они быстрее поправятся и вернутся к своим родным и близким", - отметил Гладков. Белгород 2 января вновь подвергся украинскому обстрелу. В частности, как сообщили в Минобороны РФ, ВСУ за день выпустили по городу и Белгородской области две ракеты "Точка-У" и 24 ракеты "Ольха" собственной разработки, все они были сбиты российскими средствами ПВО. Как уточнил губернатор, в результате украинского удара по Белгороду погиб мужчина, еще 11 человек пострадали. Днем 30 декабря Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, объявленным вечером в понедельник, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали.
https://ria.ru/20240102/belgorod-1919480513.html
https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Белгороде три человека остаются в больницах после обстрела во вторник
Гладков: три человека остаются в больницах после обстрела Белгорода во вторник
БЕЛГОРОД, 3 янв - РИА Новости.
Трое пострадавших в результате украинского обстрела Белгорода во вторник остаются в больницах, 8 человек отпущены на амбулаторное лечение, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале
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"Вчера у нас был тяжелый день. Один человек, к великому горю, погиб. Хотел бы высказать искренние слова соболезнования всем родным и близким. 11 человек получили ранения: 8 человек отпущены, получили амбулаторную помощь, 3 человека продолжают оставаться в стационарах", - написал Гладков.
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Губернатор напомнил, что также 45 жителей, пострадавших в результате обстрела центра города 30 декабря, продолжают оставаться в местных больницах, еще 25 человек проходят лечение в Москве.
"Есть наши жители, которые находятся в тяжелом состоянии. Вся необходимая помощь оказывается. Надеемся, что они быстрее поправятся и вернутся к своим родным и близким", - отметил Гладков.
Белгород 2 января вновь подвергся украинскому обстрелу. В частности, как сообщили в Минобороны РФ, ВСУ
за день выпустили по городу и Белгородской области две ракеты "Точка-У" и 24 ракеты "Ольха" собственной разработки, все они были сбиты российскими средствами ПВО. Как уточнил губернатор, в результате украинского удара по Белгороду погиб мужчина, еще 11 человек пострадали.
Днем 30 декабря Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, объявленным вечером в понедельник, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали.
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