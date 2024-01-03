Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде три человека остаются в больницах после обстрела во вторник - РИА Новости, 03.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:15 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/belgorod-1919548482.html
В Белгороде три человека остаются в больницах после обстрела во вторник
В Белгороде три человека остаются в больницах после обстрела во вторник - РИА Новости, 03.01.2024
В Белгороде три человека остаются в больницах после обстрела во вторник
Трое пострадавших в результате украинского обстрела Белгорода во вторник остаются в больницах, 8 человек отпущены на амбулаторное лечение, сообщил губернатор... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T09:15
2024-01-03T09:15
специальная военная операция на украине
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919477317_0:335:964:877_1920x0_80_0_0_ec54f08df1247251de0928ac7d6407e2.jpg
БЕЛГОРОД, 3 янв - РИА Новости. Трое пострадавших в результате украинского обстрела Белгорода во вторник остаются в больницах, 8 человек отпущены на амбулаторное лечение, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Вчера у нас был тяжелый день. Один человек, к великому горю, погиб. Хотел бы высказать искренние слова соболезнования всем родным и близким. 11 человек получили ранения: 8 человек отпущены, получили амбулаторную помощь, 3 человека продолжают оставаться в стационарах", - написал Гладков. Губернатор напомнил, что также 45 жителей, пострадавших в результате обстрела центра города 30 декабря, продолжают оставаться в местных больницах, еще 25 человек проходят лечение в Москве. "Есть наши жители, которые находятся в тяжелом состоянии. Вся необходимая помощь оказывается. Надеемся, что они быстрее поправятся и вернутся к своим родным и близким", - отметил Гладков. Белгород 2 января вновь подвергся украинскому обстрелу. В частности, как сообщили в Минобороны РФ, ВСУ за день выпустили по городу и Белгородской области две ракеты "Точка-У" и 24 ракеты "Ольха" собственной разработки, все они были сбиты российскими средствами ПВО. Как уточнил губернатор, в результате украинского удара по Белгороду погиб мужчина, еще 11 человек пострадали. Днем 30 декабря Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, объявленным вечером в понедельник, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали.
https://ria.ru/20240102/belgorod-1919480513.html
https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html
белгород
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919477317_0:217:964:940_1920x0_80_0_0_c377adf5c1a166532290f8505c9a9c4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Белгороде три человека остаются в больницах после обстрела во вторник

Гладков: три человека остаются в больницах после обстрела Белгорода во вторник

© Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела Белгорода. 2 января 2024
Последствия обстрела Белгорода. 2 января 2024
© Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела Белгорода. 2 января 2024
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 3 янв - РИА Новости. Трое пострадавших в результате украинского обстрела Белгорода во вторник остаются в больницах, 8 человек отпущены на амбулаторное лечение, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Вчера у нас был тяжелый день. Один человек, к великому горю, погиб. Хотел бы высказать искренние слова соболезнования всем родным и близким. 11 человек получили ранения: 8 человек отпущены, получили амбулаторную помощь, 3 человека продолжают оставаться в стационарах", - написал Гладков.
Похороны семьи, погибшей при украинском обстреле Белгорода - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
Погибшую при обстреле Белгорода семью похоронили в селе Казацкое
2 января, 16:11
Губернатор напомнил, что также 45 жителей, пострадавших в результате обстрела центра города 30 декабря, продолжают оставаться в местных больницах, еще 25 человек проходят лечение в Москве.
"Есть наши жители, которые находятся в тяжелом состоянии. Вся необходимая помощь оказывается. Надеемся, что они быстрее поправятся и вернутся к своим родным и близким", - отметил Гладков.
Белгород 2 января вновь подвергся украинскому обстрелу. В частности, как сообщили в Минобороны РФ, ВСУ за день выпустили по городу и Белгородской области две ракеты "Точка-У" и 24 ракеты "Ольха" собственной разработки, все они были сбиты российскими средствами ПВО. Как уточнил губернатор, в результате украинского удара по Белгороду погиб мужчина, еще 11 человек пострадали.
Днем 30 декабря Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, объявленным вечером в понедельник, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали.
Последствия удара украинских войск по центру Белгорода - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Террористический обстрел Белгорода: Россия знает, что делать с террористами
30 декабря 2023, 19:13
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала