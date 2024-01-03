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ВСУ дважды за утро обстреляли Белгород - РИА Новости, 03.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:51 03.01.2024 (обновлено: 10:10 03.01.2024)
https://ria.ru/20240103/belgorod-1919546513.html
ВСУ дважды за утро обстреляли Белгород
ВСУ дважды за утро обстреляли Белгород - РИА Новости, 03.01.2024
ВСУ дважды за утро обстреляли Белгород
Украинские войска дважды за утро обстреляли Белгород, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации Минобороны, система ПВО сбила 12... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T08:51
2024-01-03T10:10
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЕЛГОРОД, 3 янв — РИА Новости. Украинские войска дважды за утро обстреляли Белгород, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации Минобороны, система ПВО сбила 12 ракет.&quot;Ситуация в Белгороде продолжает оставаться напряженной. С утра было два обстрела. ПВО сработали&quot;, — написал он.Позже в Минобороны уточнили, что средства ПВО уничтожили над Белгородской областью шесть украинских ракет "Точка-У" и шесть снарядов РСЗО "Ольха".По словам губернатора, с рассветом он вместе с мэром города и областными министрами начнет подомовой обход для оценки повреждений, специалисты приступят к восстановительным работам."Обязательно сообщу о тех разрушениях, которые есть, о тех мерах, которые мы принимаем", — подчеркнул Гладков. Он напомнил жителям, что для быстрого оповещения об обстрелах они могут установить на телефоны приложение "МЧС России".По информации губернатора, утром над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбившая несколько воздушных целей на подлете к городу. Кроме того, обстрелу со стороны Украины подверглось село Солоти, там получила ранение 14-летняя девочка.Накануне ВСУ выпустили по Белгороду и области 24 ракеты "Ольха" и две "Точки-У", все их сбили российские средства ПВО. Как уточнял Гладков, из-за этих атак погиб один мирный житель, еще 11 получили ранения.Массированный обстрел БелгородаДнем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу.Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.
https://ria.ru/20240102/belgorod-1919519718.html
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белгород
белгородская область
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происшествия, белгород, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ВСУ дважды за утро обстреляли Белгород

Гладков: ВСУ дважды за утро обстреляли Белгород, ситуация напряженная

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВид на Белгород со смотровой площадки
Вид на Белгород со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Вид на Белгород со смотровой площадки. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 3 янв — РИА Новости. Украинские войска дважды за утро обстреляли Белгород, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации Минобороны, система ПВО сбила 12 ракет.
«

"Ситуация в Белгороде продолжает оставаться напряженной. С утра было два обстрела. ПВО сработали", — написал он.

Позже в Минобороны уточнили, что средства ПВО уничтожили над Белгородской областью шесть украинских ракет "Точка-У" и шесть снарядов РСЗО "Ольха".
По словам губернатора, с рассветом он вместе с мэром города и областными министрами начнет подомовой обход для оценки повреждений, специалисты приступят к восстановительным работам.
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"Обязательно сообщу о тех разрушениях, которые есть, о тех мерах, которые мы принимаем", — подчеркнул Гладков.
Он напомнил жителям, что для быстрого оповещения об обстрелах они могут установить на телефоны приложение "МЧС России".
По информации губернатора, утром над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбившая несколько воздушных целей на подлете к городу. Кроме того, обстрелу со стороны Украины подверглось село Солоти, там получила ранение 14-летняя девочка.
Накануне ВСУ выпустили по Белгороду и области 24 ракеты "Ольха" и две "Точки-У", все их сбили российские средства ПВО. Как уточнял Гладков, из-за этих атак погиб один мирный житель, еще 11 получили ранения.
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Массированный обстрел Белгорода

Днем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу.
Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.
По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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