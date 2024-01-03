https://ria.ru/20240103/avariya-1919605840.html

В Саратовской области столкнулись две легковушки, есть погибшие

В Саратовской области столкнулись две легковушки, есть погибшие - РИА Новости, 03.01.2024

В Саратовской области столкнулись две легковушки, есть погибшие

Два легковых автомобиля столкнулись в Саратовской области: два человека погибли, еще трое, включая двух детей, пострадали, сообщили в областном управлении... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T18:27

2024-01-03T18:27

2024-01-03T19:24

происшествия

авто

саратовская область

гибдд мвд рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818718701_0:90:3321:1958_1920x0_80_0_0_92250c5ce0e2a54c9bff468802e4eee7.jpg

САРАТОВ, 3 янв — РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в Саратовской области: два человека погибли, еще трое, включая двух детей, пострадали, сообщили в областном управлении ГИБДД.ДТП произошло около 17.40 (16.40 мск) примерно в трех километрах от поселка Взлетный Энгельсского района."По предварительным данным, произошло столкновение автомобилей Chevrolet Niva и "Лада Гранта". В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля "Лада Гранта" погибли. Пассажиры автомобиля Chevrolet Niva - женщина и двое несовершеннолетних - были направлены в медицинское учреждение", - сказали журналистам в пресс-службе управления.ГИБДД проводит проверку по факту аварии, обстоятельства устанавливаются.В пресс-службе уточнили, что погибли два пассажира "Лады Гранты", водитель жив, пострадавшие женщина и двое детей также, предварительно, из этого же автомобиля.Прокуратура региона в Telegram-канале сообщила, что, предварительно, водитель "Лады Гранты" не справился с управлением и допустил столкновение с "Нивой". Ведомство взяло на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту ДТП.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, саратовская область, гибдд мвд рф