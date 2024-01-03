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В Саратовской области столкнулись две легковушки, есть погибшие
В Саратовской области столкнулись две легковушки, есть погибшие - РИА Новости, 03.01.2024
В Саратовской области столкнулись две легковушки, есть погибшие
Два легковых автомобиля столкнулись в Саратовской области: два человека погибли, еще трое, включая двух детей, пострадали, сообщили в областном управлении... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T18:27
2024-01-03T18:27
2024-01-03T19:24
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САРАТОВ, 3 янв — РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в Саратовской области: два человека погибли, еще трое, включая двух детей, пострадали, сообщили в областном управлении ГИБДД.ДТП произошло около 17.40 (16.40 мск) примерно в трех километрах от поселка Взлетный Энгельсского района."По предварительным данным, произошло столкновение автомобилей Chevrolet Niva и "Лада Гранта". В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля "Лада Гранта" погибли. Пассажиры автомобиля Chevrolet Niva - женщина и двое несовершеннолетних - были направлены в медицинское учреждение", - сказали журналистам в пресс-службе управления.ГИБДД проводит проверку по факту аварии, обстоятельства устанавливаются.В пресс-службе уточнили, что погибли два пассажира "Лады Гранты", водитель жив, пострадавшие женщина и двое детей также, предварительно, из этого же автомобиля.Прокуратура региона в Telegram-канале сообщила, что, предварительно, водитель "Лады Гранты" не справился с управлением и допустил столкновение с "Нивой". Ведомство взяло на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту ДТП.
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происшествия, авто, саратовская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Саратовская область, ГИБДД МВД РФ
В Саратовской области столкнулись две легковушки, есть погибшие
В ДТП с двумя легковушками под Саратовом погибли два человека, трое пострадали
САРАТОВ, 3 янв — РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в Саратовской области: два человека погибли, еще трое, включая двух детей, пострадали, сообщили в областном управлении ГИБДД.
ДТП произошло около 17.40 (16.40 мск) примерно в трех километрах от поселка Взлетный Энгельсского района.
"По предварительным данным, произошло столкновение автомобилей Chevrolet
Niva и "Лада Гранта". В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля "Лада Гранта" погибли. Пассажиры автомобиля Chevrolet Niva - женщина и двое несовершеннолетних - были направлены в медицинское учреждение", - сказали журналистам в пресс-службе управления.
ГИБДД проводит проверку по факту аварии, обстоятельства устанавливаются.
В пресс-службе уточнили, что погибли два пассажира "Лады Гранты", водитель жив, пострадавшие женщина и двое детей также, предварительно, из этого же автомобиля.
Прокуратура региона в Telegram-канале сообщила, что, предварительно, водитель "Лады Гранты" не справился с управлением и допустил столкновение с "Нивой". Ведомство взяло на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту ДТП.
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