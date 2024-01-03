Рейтинг@Mail.ru
В Саратовской области столкнулись две легковушки, есть погибшие - РИА Новости, 03.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:27 03.01.2024 (обновлено: 19:24 03.01.2024)
https://ria.ru/20240103/avariya-1919605840.html
В Саратовской области столкнулись две легковушки, есть погибшие
В Саратовской области столкнулись две легковушки, есть погибшие - РИА Новости, 03.01.2024
В Саратовской области столкнулись две легковушки, есть погибшие
Два легковых автомобиля столкнулись в Саратовской области: два человека погибли, еще трое, включая двух детей, пострадали, сообщили в областном управлении... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T18:27
2024-01-03T19:24
происшествия
авто
саратовская область
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818718701_0:90:3321:1958_1920x0_80_0_0_92250c5ce0e2a54c9bff468802e4eee7.jpg
САРАТОВ, 3 янв — РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в Саратовской области: два человека погибли, еще трое, включая двух детей, пострадали, сообщили в областном управлении ГИБДД.ДТП произошло около 17.40 (16.40 мск) примерно в трех километрах от поселка Взлетный Энгельсского района."По предварительным данным, произошло столкновение автомобилей Chevrolet Niva и "Лада Гранта". В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля "Лада Гранта" погибли. Пассажиры автомобиля Chevrolet Niva - женщина и двое несовершеннолетних - были направлены в медицинское учреждение", - сказали журналистам в пресс-службе управления.ГИБДД проводит проверку по факту аварии, обстоятельства устанавливаются.В пресс-службе уточнили, что погибли два пассажира "Лады Гранты", водитель жив, пострадавшие женщина и двое детей также, предварительно, из этого же автомобиля.Прокуратура региона в Telegram-канале сообщила, что, предварительно, водитель "Лады Гранты" не справился с управлением и допустил столкновение с "Нивой". Ведомство взяло на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту ДТП.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818718701_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_a2c1852cb6b1ca4610fcb13d59567b41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, саратовская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Саратовская область, ГИБДД МВД РФ
В Саратовской области столкнулись две легковушки, есть погибшие

В ДТП с двумя легковушками под Саратовом погибли два человека, трое пострадали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы
Автомобиль дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль дорожно-патрульной службы. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 3 янв — РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в Саратовской области: два человека погибли, еще трое, включая двух детей, пострадали, сообщили в областном управлении ГИБДД.
ДТП произошло около 17.40 (16.40 мск) примерно в трех километрах от поселка Взлетный Энгельсского района.
"По предварительным данным, произошло столкновение автомобилей Chevrolet Niva и "Лада Гранта". В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля "Лада Гранта" погибли. Пассажиры автомобиля Chevrolet Niva - женщина и двое несовершеннолетних - были направлены в медицинское учреждение", - сказали журналистам в пресс-службе управления.
ГИБДД проводит проверку по факту аварии, обстоятельства устанавливаются.
В пресс-службе уточнили, что погибли два пассажира "Лады Гранты", водитель жив, пострадавшие женщина и двое детей также, предварительно, из этого же автомобиля.
Прокуратура региона в Telegram-канале сообщила, что, предварительно, водитель "Лады Гранты" не справился с управлением и допустил столкновение с "Нивой". Ведомство взяло на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту ДТП.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
Крупные ДТП в России в 2023 году
3 июня 2023, 11:43
 
ПроисшествияАвтоСаратовская областьГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала