https://ria.ru/20240103/avariya-1919558199.html

Семнадцать домов в курском Железногорске остались без отопления

Семнадцать домов в курском Железногорске остались без отопления - РИА Новости, 03.01.2024

Семнадцать домов в курском Железногорске остались без отопления

Семнадцать многоквартирных домов в курском Железногорске остались без отопления после порыва теплотрассы из-за скачка напряжения и гидроудара, сообщил... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T11:26

2024-01-03T11:26

2024-01-03T11:28

специальная военная операция на украине

происшествия

жкх

железногорск

курская область

роман старовойт

вооруженные силы украины

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ВОРОНЕЖ, 3 янв - РИА Новости. Семнадцать многоквартирных домов в курском Железногорске остались без отопления после порыва теплотрассы из-за скачка напряжения и гидроудара, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своём Telegram-канале. Утром в среду губернатор сообщил, что ВСУ ударили с воздуха по Железногорскому району Курской области. В результате была повреждена подстанция, и несколько населённых пунктов остались обесточенными. "В Железногорске из-за скачка напряжения и гидроудара произошёл порыв теплотрассы. Отопления нет в 17 многоквартирных домах 14-го микрорайона. Последствия атаки устраняются", — сообщил Старовойт. Глава региона добавил, что сейчас идёт подключение по резервной схеме домов, которые остались без электричества.

https://ria.ru/20231224/svet-1917760571.html

железногорск

курская область

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происшествия, жкх, железногорск , курская область, роман старовойт, вооруженные силы украины