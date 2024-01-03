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Семнадцать домов в курском Железногорске остались без отопления - РИА Новости, 03.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:26 03.01.2024 (обновлено: 11:28 03.01.2024)
https://ria.ru/20240103/avariya-1919558199.html
Семнадцать домов в курском Железногорске остались без отопления
Семнадцать домов в курском Железногорске остались без отопления - РИА Новости, 03.01.2024
Семнадцать домов в курском Железногорске остались без отопления
Семнадцать многоквартирных домов в курском Железногорске остались без отопления после порыва теплотрассы из-за скачка напряжения и гидроудара, сообщил... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T11:26
2024-01-03T11:28
специальная военная операция на украине
происшествия
жкх
железногорск
курская область
роман старовойт
вооруженные силы украины
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ВОРОНЕЖ, 3 янв - РИА Новости. Семнадцать многоквартирных домов в курском Железногорске остались без отопления после порыва теплотрассы из-за скачка напряжения и гидроудара, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своём Telegram-канале. Утром в среду губернатор сообщил, что ВСУ ударили с воздуха по Железногорскому району Курской области. В результате была повреждена подстанция, и несколько населённых пунктов остались обесточенными. "В Железногорске из-за скачка напряжения и гидроудара произошёл порыв теплотрассы. Отопления нет в 17 многоквартирных домах 14-го микрорайона. Последствия атаки устраняются", — сообщил Старовойт. Глава региона добавил, что сейчас идёт подключение по резервной схеме домов, которые остались без электричества.
https://ria.ru/20231224/svet-1917760571.html
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происшествия, жкх, железногорск , курская область, роман старовойт, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, ЖКХ, Железногорск , Курская область, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины
Семнадцать домов в курском Железногорске остались без отопления

Старовойт: 17 домов в курском Железногорске остались без отопления из-за аварии

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПроверка отопления в квартире
Проверка отопления в квартире - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Проверка отопления в квартире. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 3 янв - РИА Новости. Семнадцать многоквартирных домов в курском Железногорске остались без отопления после порыва теплотрассы из-за скачка напряжения и гидроудара, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своём Telegram-канале.
Утром в среду губернатор сообщил, что ВСУ ударили с воздуха по Железногорскому району Курской области. В результате была повреждена подстанция, и несколько населённых пунктов остались обесточенными.
«
"В Железногорске из-за скачка напряжения и гидроудара произошёл порыв теплотрассы. Отопления нет в 17 многоквартирных домах 14-го микрорайона. Последствия атаки устраняются", — сообщил Старовойт.
Глава региона добавил, что сейчас идёт подключение по резервной схеме домов, которые остались без электричества.
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