https://ria.ru/20240103/ataka-1919617503.html

Шиитские группировки заявили об атаке на американскую базу в Сирии

Шиитские группировки заявили об атаке на американскую базу в Сирии - РИА Новости, 03.01.2024

Шиитские группировки заявили об атаке на американскую базу в Сирии

"Исламское сопротивление в Ираке", в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что атаковало с помощью беспилотников американскую базу в... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T20:07

2024-01-03T20:07

2024-01-03T20:08

в мире

сирия

ирак

дейр-эз-зор (мухафаза)

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КАИР, 3 янв - РИА Новости. "Исламское сопротивление в Ираке", в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что атаковало с помощью беспилотников американскую базу в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. "Бойцы "Исламского сопротивления в Ираке" атаковали сегодня с помощью беспилотных летательных аппаратов базу оккупантов Green Village в Сирии", - говорится в заявлении формирований. С начала обострения палестино-израильского конфликта базы возглавляющих международную коалицию США в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

https://ria.ru/20231128/boeviki-1912481064.html

https://ria.ru/20230828/siriya-1892702756.html

сирия

ирак

дейр-эз-зор (мухафаза)

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в мире, сирия, ирак, дейр-эз-зор (мухафаза)