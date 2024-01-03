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Шиитские группировки заявили об атаке на американскую базу в Сирии - РИА Новости, 03.01.2024
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20:07 03.01.2024 (обновлено: 20:08 03.01.2024)
https://ria.ru/20240103/ataka-1919617503.html
Шиитские группировки заявили об атаке на американскую базу в Сирии
Шиитские группировки заявили об атаке на американскую базу в Сирии - РИА Новости, 03.01.2024
Шиитские группировки заявили об атаке на американскую базу в Сирии
"Исламское сопротивление в Ираке", в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что атаковало с помощью беспилотников американскую базу в... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T20:07
2024-01-03T20:08
в мире
сирия
ирак
дейр-эз-зор (мухафаза)
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КАИР, 3 янв - РИА Новости. "Исламское сопротивление в Ираке", в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что атаковало с помощью беспилотников американскую базу в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. "Бойцы "Исламского сопротивления в Ираке" атаковали сегодня с помощью беспилотных летательных аппаратов базу оккупантов Green Village в Сирии", - говорится в заявлении формирований. С начала обострения палестино-израильского конфликта базы возглавляющих международную коалицию США в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
https://ria.ru/20231128/boeviki-1912481064.html
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сирия
ирак
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в мире, сирия, ирак, дейр-эз-зор (мухафаза)
В мире, Сирия, Ирак, Дейр-эз-Зор (мухафаза)
Шиитские группировки заявили об атаке на американскую базу в Сирии

Шиитские группировки заявили об атаке на базу США в Сирии с помощью БПЛА

© AP Photo / Darko BandicСолдаты на военной базе США в Сирии
Солдаты на военной базе США в Сирии - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© AP Photo / Darko Bandic
Солдаты на военной базе США в Сирии. Архивное фото
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КАИР, 3 янв - РИА Новости. "Исламское сопротивление в Ираке", в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что атаковало с помощью беспилотников американскую базу в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.
"Бойцы "Исламского сопротивления в Ираке" атаковали сегодня с помощью беспилотных летательных аппаратов базу оккупантов Green Village в Сирии", - говорится в заявлении формирований.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Небензя рассказал, для чего США используют боевиков в Сирии
28 ноября 2023, 19:14
С начала обострения палестино-израильского конфликта базы возглавляющих международную коалицию США в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
Американские военные в Сирии - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
Эксперт предположил, для чего США дестабилизируют ситуацию на юге Сирии
28 августа 2023, 15:50
 
В миреСирияИракДейр-эз-Зор (мухафаза)
 
 
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