https://ria.ru/20240103/argentina-1919626616.html

Аргентина призвала Великобританию вернуть Фолклендские острова

Аргентина призвала Великобританию вернуть Фолклендские острова - РИА Новости, 03.01.2024

Аргентина призвала Великобританию вернуть Фолклендские острова

Власти Аргентины призвали Великобританию вернуть Фолклендские (Мальвинские) острова и предложили провести переговоры по этому вопросу, говорится на сайте МИД... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T21:36

2024-01-03T21:36

2024-01-03T22:02

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фолклендские острова

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генеральная ассамблея оон

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Власти Аргентины призвали Великобританию вернуть Фолклендские (Мальвинские) острова и предложили провести переговоры по этому вопросу, говорится на сайте МИД латиноамериканской страны."Правительство и народ Аргентины вновь — спустя 191 год после незаконной оккупации — подтверждают законные и неотъемлемые права на суверенитет над Мальвинскими островами, островом Южная Георгия, Южными Сандвичевыми островами и прилегающими морскими районами. <...> Правительство вновь выражает готовность возобновить двусторонние переговоры для поиска решения спора о суверенитете согласно положениям соответствующих резолюции Генассамблеи", — следует из заявления.Отмечается, что Буэнос-Айрес стремится хочет поддерживать зрелые отношения с Лондоном в вопросах, представляющих взаимный интерес, несмотря на спор о принадлежности островов. Новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей во время предвыборной кампании сообщил о намерении вернуть Фолклендские острова, обещая рассмотреть возможность дипломатического решения проблемы. В Британии, в свою очередь, подчеркнули, что не планируют возвращаться к этому вопросу. Между правительствами Аргентины и Великобритании существует давний спор по поводу суверенитета над Фолклендскими (Мальвинскими) островами. В 1982 году между двумя странами развязалась война, которая длилась несколько недель и закончилась поражением латиноамериканского государства.В 2013 году на островах прошел референдум, по итогам которого подавляющее число местных жителей проголосовали за сохранение статуса заморской территории Британии. Аргентинское правительство тогда заявило, что результаты голосования не повлияют на территориальные претензии страны на эти острова.

https://ria.ru/20231230/argentina-1919082937.html

https://ria.ru/20231201/miley-1913030368.html

аргентина

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в мире, аргентина, великобритания, фолклендские острова, хавьер милей, генеральная ассамблея оон