https://ria.ru/20240103/angar-1919577530.html

Российские военные поразили пункты дислокации наемников в Харькове

Российские военные поразили пункты дислокации наемников в Харькове - РИА Новости, 03.01.2024

Российские военные поразили пункты дислокации наемников в Харькове

Российские ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники нанесли удары по военным объектам в Харьковской области, уничтожив пункты дислокации наемников и... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T14:23

2024-01-03T14:23

2024-01-03T15:31

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Российские ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники нанесли удары по военным объектам в Харьковской области, уничтожив пункты дислокации наемников и ангар с авиабоеприпасами, следует из сводки Минобороны."В течение суток поражены ангар с авиационными боеприпасами, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68, пункты дислокации иностранных наемников и нацформирования "Харьковщина" в городе Харьков", — заявили в военном ведомстве.В целом за сутки российские войска поразили 89 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 134 районах.В Минобороны рассказали и о ситуации на других участках фонта.Купянское направление Западная группировка российских войск отразила атаку штурмовой группы 115-й механизированной бригады ВСУ близ Синьковки (Харьковская область), а также нанесла поражение живой силе противника в районе этого села и Ивановки.Потери украинской армии составили:Краснолиманское направлениеГруппировка "Центр" поразила скопления живой силы и техники ВСУ в районах Червоной Дибровы (ЛНР) и Серебрянского лесничества.Противник потерял:Донецкое направлениеЮжная группировка нанесла поражение подразделениям ВСУ в районах сел Богдановка, Красное, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка (ДНР).Потери украинской армии:Южнодонецкое направлениеГруппировка "Восток" отразила три атаки штурмовиков 127-й бригады теробороны в районе села Приютное (Запорожская область), поразила живую силу и технику в районах Новомихайловки и Урожайного (ДНР).Потери противника составили:Запорожское направлениеРоссийские подразделения нанесли поражение 65-й, 118-й механизированным и 128-й горно-штурмовой бригадам ВСУ в районах сел Работино, Вербовое и Лукьяновское.Там уничтожены:Херсонское направлениеГруппировка "Днепр" во взаимодействии с артиллерией поразила живую силу ВСУ на правом берегу Днепра в районах сел Тягинка, Ивановка, Садовое и Токаревка.ВСУ потеряли:Силы ПВО за сутки перехватили восемь баллистических ракет "Точка-У", две переделанные для стрельбы по наземным целям зенитные ракеты С-200, 34 снаряда РСЗО HIMARS, "Ольха" и Vampire, а также сбили 15 беспилотников.

https://ria.ru/20240103/ukraina-1919565641.html

https://ria.ru/20240102/vsu-1919448979.html

https://ria.ru/20240102/vs-1919446759.html

https://ria.ru/20240103/spetsoperatsiya-1919541681.html

https://ria.ru/20240103/kiev-1919540437.html

https://ria.ru/20240103/porazhenie-1919534420.html

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харьков, в мире, украина, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)