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Российские военные поразили пункты дислокации наемников в Харькове
Российские военные поразили пункты дислокации наемников в Харькове - РИА Новости, 03.01.2024
Российские военные поразили пункты дислокации наемников в Харькове
Российские ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники нанесли удары по военным объектам в Харьковской области, уничтожив пункты дислокации наемников и... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T14:23
2024-01-03T14:23
2024-01-03T15:31
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Российские ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники нанесли удары по военным объектам в Харьковской области, уничтожив пункты дислокации наемников и ангар с авиабоеприпасами, следует из сводки Минобороны."В течение суток поражены ангар с авиационными боеприпасами, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68, пункты дислокации иностранных наемников и нацформирования "Харьковщина" в городе Харьков", — заявили в военном ведомстве.В целом за сутки российские войска поразили 89 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 134 районах.В Минобороны рассказали и о ситуации на других участках фонта.Купянское направление Западная группировка российских войск отразила атаку штурмовой группы 115-й механизированной бригады ВСУ близ Синьковки (Харьковская область), а также нанесла поражение живой силе противника в районе этого села и Ивановки.Потери украинской армии составили:Краснолиманское направлениеГруппировка "Центр" поразила скопления живой силы и техники ВСУ в районах Червоной Дибровы (ЛНР) и Серебрянского лесничества.Противник потерял:Донецкое направлениеЮжная группировка нанесла поражение подразделениям ВСУ в районах сел Богдановка, Красное, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка (ДНР).Потери украинской армии:Южнодонецкое направлениеГруппировка "Восток" отразила три атаки штурмовиков 127-й бригады теробороны в районе села Приютное (Запорожская область), поразила живую силу и технику в районах Новомихайловки и Урожайного (ДНР).Потери противника составили:Запорожское направлениеРоссийские подразделения нанесли поражение 65-й, 118-й механизированным и 128-й горно-штурмовой бригадам ВСУ в районах сел Работино, Вербовое и Лукьяновское.Там уничтожены:Херсонское направлениеГруппировка "Днепр" во взаимодействии с артиллерией поразила живую силу ВСУ на правом берегу Днепра в районах сел Тягинка, Ивановка, Садовое и Токаревка.ВСУ потеряли:Силы ПВО за сутки перехватили восемь баллистических ракет "Точка-У", две переделанные для стрельбы по наземным целям зенитные ракеты С-200, 34 снаряда РСЗО HIMARS, "Ольха" и Vampire, а также сбили 15 беспилотников.
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харьков, в мире, украина, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьков, В мире, Украина, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные поразили пункты дислокации наемников в Харькове
МО РФ: ВС России поразили пункты дислокации иностранных наемников в Харькове
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости.
Российские ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники нанесли удары по военным объектам в Харьковской области, уничтожив пункты дислокации наемников и ангар с авиабоеприпасами, следует из сводки
Минобороны.
"В течение суток поражены ангар с авиационными боеприпасами, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68, пункты дислокации иностранных наемников и нацформирования "Харьковщина" в городе Харьков", — заявили в военном ведомстве.
В целом за сутки российские войска поразили 89 артиллерийских подразделений ВСУ
на огневых позициях, живую силу и технику в 134 районах.
Командир ВСУ сделал шокирующее признание о российской армии
В Минобороны рассказали и о ситуации на других участках фонта.
Западная группировка российских войск отразила атаку штурмовой группы 115-й механизированной бригады ВСУ близ Синьковки (Харьковская область), а также нанесла поражение живой силе противника в районе этого села и Ивановки.
Потери украинской армии составили:
- более 35 военнослужащих;
- три автомобиля;
- САУ Krab польского производства.
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Краснолиманское направление
Группировка "Центр" поразила скопления живой силы и техники ВСУ в районах Червоной Дибровы (ЛНР
) и Серебрянского лесничества.
- около 40 человек убитыми и ранеными;
- два автомобиля;
- гаубицу Д-30.
В Госдуме назвали причину провала "контрнаступления" ВСУ
Южная группировка нанесла поражение подразделениям ВСУ в районах сел Богдановка, Красное, Клещеевка
, Андреевка и Курдюмовка (ДНР
).
- не менее 310 солдат;
- танк;
- две американские БМП Bradley;
- три боевые бронированные машины;
- девять автомобилей;
- САУ "Мста-Б";
- орудие Д-20;
- гаубица Д-30;
- станция радиоэлектронной борьбы.
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Группировка "Восток" отразила три атаки штурмовиков 127-й бригады теробороны в районе села Приютное (Запорожская область
), поразила живую силу и технику в районах Новомихайловки и Урожайного (ДНР).
Потери противника составили:
- примерно 115 военнослужащих;
- две боевые бронемашины;
- три пикапа;
- САУ "Гвоздика".
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Российские подразделения нанесли поражение 65-й, 118-й механизированным и 128-й горно-штурмовой бригадам ВСУ в районах сел Работино, Вербовое и Лукьяновское.
- не менее 55 солдат;
- три боевые бронемашины;
- два автомобиля.
"Рецепт поражения". Решение Запада вызвало гнев в Киеве
Группировка "Днепр" во взаимодействии с артиллерией поразила живую силу ВСУ на правом берегу Днепра в районах сел Тягинка, Ивановка, Садовое и Токаревка.
ВСУ потеряли:
- более 50 военнослужащих;
- две боевые бронемашины;
- три автомобиля;
- пусковую установку ЗРК "Бук-М1";
- гаубицу Д-20.
Силы ПВО за сутки перехватили восемь баллистических ракет "Точка-У", две переделанные для стрельбы по наземным целям зенитные ракеты С-200, 34 снаряда РСЗО HIMARS, "Ольха" и Vampire, а также сбили 15 беспилотников.