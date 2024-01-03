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Российские военные поразили пункты дислокации наемников в Харькове - РИА Новости, 03.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:23 03.01.2024 (обновлено: 15:31 03.01.2024)
https://ria.ru/20240103/angar-1919577530.html
Российские военные поразили пункты дислокации наемников в Харькове
Российские военные поразили пункты дислокации наемников в Харькове - РИА Новости, 03.01.2024
Российские военные поразили пункты дислокации наемников в Харькове
Российские ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники нанесли удары по военным объектам в Харьковской области, уничтожив пункты дислокации наемников и... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T14:23
2024-01-03T15:31
специальная военная операция на украине
харьков
в мире
украина
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Российские ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники нанесли удары по военным объектам в Харьковской области, уничтожив пункты дислокации наемников и ангар с авиабоеприпасами, следует из сводки Минобороны."В течение суток поражены ангар с авиационными боеприпасами, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68, пункты дислокации иностранных наемников и нацформирования "Харьковщина" в городе Харьков", — заявили в военном ведомстве.В целом за сутки российские войска поразили 89 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 134 районах.В Минобороны рассказали и о ситуации на других участках фонта.Купянское направление Западная группировка российских войск отразила атаку штурмовой группы 115-й механизированной бригады ВСУ близ Синьковки (Харьковская область), а также нанесла поражение живой силе противника в районе этого села и Ивановки.Потери украинской армии составили:Краснолиманское направлениеГруппировка "Центр" поразила скопления живой силы и техники ВСУ в районах Червоной Дибровы (ЛНР) и Серебрянского лесничества.Противник потерял:Донецкое направлениеЮжная группировка нанесла поражение подразделениям ВСУ в районах сел Богдановка, Красное, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка (ДНР).Потери украинской армии:Южнодонецкое направлениеГруппировка "Восток" отразила три атаки штурмовиков 127-й бригады теробороны в районе села Приютное (Запорожская область), поразила живую силу и технику в районах Новомихайловки и Урожайного (ДНР).Потери противника составили:Запорожское направлениеРоссийские подразделения нанесли поражение 65-й, 118-й механизированным и 128-й горно-штурмовой бригадам ВСУ в районах сел Работино, Вербовое и Лукьяновское.Там уничтожены:Херсонское направлениеГруппировка "Днепр" во взаимодействии с артиллерией поразила живую силу ВСУ на правом берегу Днепра в районах сел Тягинка, Ивановка, Садовое и Токаревка.ВСУ потеряли:Силы ПВО за сутки перехватили восемь баллистических ракет "Точка-У", две переделанные для стрельбы по наземным целям зенитные ракеты С-200, 34 снаряда РСЗО HIMARS, "Ольха" и Vampire, а также сбили 15 беспилотников.
https://ria.ru/20240103/ukraina-1919565641.html
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харьков, в мире, украина, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьков, В мире, Украина, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные поразили пункты дислокации наемников в Харькове

МО РФ: ВС России поразили пункты дислокации иностранных наемников в Харькове

© РИА НовостиИстребитель Су-35 вылетает на задание на Харьковском направлении СВО
Истребитель Су-35 вылетает на задание на Харьковском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости
Истребитель Су-35 вылетает на задание на Харьковском направлении СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Российские ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники нанесли удары по военным объектам в Харьковской области, уничтожив пункты дислокации наемников и ангар с авиабоеприпасами, следует из сводки Минобороны.
"В течение суток поражены ангар с авиационными боеприпасами, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68, пункты дислокации иностранных наемников и нацформирования "Харьковщина" в городе Харьков", — заявили в военном ведомстве.
В целом за сутки российские войска поразили 89 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 134 районах.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
Командир ВСУ сделал шокирующее признание о российской армии
Вчера, 12:37
В Минобороны рассказали и о ситуации на других участках фонта.

Купянское направление

Западная группировка российских войск отразила атаку штурмовой группы 115-й механизированной бригады ВСУ близ Синьковки (Харьковская область), а также нанесла поражение живой силе противника в районе этого села и Ивановки.
Потери украинской армии составили:
  • более 35 военнослужащих;
  • три автомобиля;
  • САУ Krab польского производства.
Кадры уничтожения украинских танков Leopard-2A6 на Сватовском направлении - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
Российские войска уничтожили взвод танков Leopard-2
2 января, 12:02

Краснолиманское направление

Группировка "Центр" поразила скопления живой силы и техники ВСУ в районах Червоной Дибровы (ЛНР) и Серебрянского лесничества.
Противник потерял:
  • около 40 человек убитыми и ранеными;
  • два автомобиля;
  • гаубицу Д-30.
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
В Госдуме назвали причину провала "контрнаступления" ВСУ
2 января, 11:34

Донецкое направление

Южная группировка нанесла поражение подразделениям ВСУ в районах сел Богдановка, Красное, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка (ДНР).
Потери украинской армии:
  • не менее 310 солдат;
  • танк;
  • две американские БМП Bradley;
  • три боевые бронированные машины;
  • девять автомобилей;
  • САУ "Мста-Б";
  • орудие Д-20;
  • гаубица Д-30;
  • станция радиоэлектронной борьбы.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
Разведчик заявил о нехватке советских боеприпасов у ВСУ под Артемовском
Вчера, 06:34

Южнодонецкое направление

Группировка "Восток" отразила три атаки штурмовиков 127-й бригады теробороны в районе села Приютное (Запорожская область), поразила живую силу и технику в районах Новомихайловки и Урожайного (ДНР).
Потери противника составили:
  • примерно 115 военнослужащих;
  • две боевые бронемашины;
  • три пикапа;
  • САУ "Гвоздика".
Артиллеристы вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
В Польше восхитились ударом России по Украине
Вчера, 06:03

Запорожское направление

Российские подразделения нанесли поражение 65-й, 118-й механизированным и 128-й горно-штурмовой бригадам ВСУ в районах сел Работино, Вербовое и Лукьяновское.
Там уничтожены:
  • не менее 55 солдат;
  • три боевые бронемашины;
  • два автомобиля.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
"Рецепт поражения". Решение Запада вызвало гнев в Киеве
Вчера, 02:26

Херсонское направление

Группировка "Днепр" во взаимодействии с артиллерией поразила живую силу ВСУ на правом берегу Днепра в районах сел Тягинка, Ивановка, Садовое и Токаревка.

ВСУ потеряли:
  • более 50 военнослужащих;
  • две боевые бронемашины;
  • три автомобиля;
  • пусковую установку ЗРК "Бук-М1";
  • гаубицу Д-20.
Силы ПВО за сутки перехватили восемь баллистических ракет "Точка-У", две переделанные для стрельбы по наземным целям зенитные ракеты С-200, 34 снаряда РСЗО HIMARS, "Ольха" и Vampire, а также сбили 15 беспилотников.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
2 января, 16:14
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковВ миреУкраинаБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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