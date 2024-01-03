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Акции "Алросы" снижаются после сообщения о санкциях ЕС
Акции "Алросы" снижаются после сообщения о санкциях ЕС - РИА Новости, 03.01.2024
Акции "Алросы" снижаются после сообщения о санкциях ЕС
Акции "Алросы" перешли к небольшому снижению после сообщения о санкциях ЕС против нее, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T12:51
2024-01-03T12:51
2024-01-03T13:09
экономика
павел маринычев
алроса
евросоюз
московская биржа
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Акции "Алросы" перешли к небольшому снижению после сообщения о санкциях ЕС против нее, следует из данных Московской биржи. К 12.11 мск акции "Алросы" снижались на 0,06%, до 69,46 рубля, до этого росли на 0,73%, до 70,01 рубля. При этом индекс Московской биржи поднимается на 0,68%. Ранее в среду сообщалось, что ЕС включил в санкционный список компанию "Алроса" и ее гендиректора Павла Маринычева.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, павел маринычев, алроса, евросоюз, московская биржа
Экономика, Павел Маринычев, Алроса, Евросоюз, Московская биржа
Акции "Алросы" снижаются после сообщения о санкциях ЕС
ЕС ввёл санкции против АЛРОСА и гендиректора Маринычева, её акции снизились
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости.
Акции "Алросы" перешли к небольшому снижению после сообщения о санкциях ЕС против нее, следует из данных
Московской биржи.
К 12.11 мск акции "Алросы" снижались на 0,06%, до 69,46 рубля, до этого росли на 0,73%, до 70,01 рубля. При этом индекс Московской биржи поднимается на 0,68%.
Ранее в среду сообщалось, что ЕС включил в санкционный список компанию "Алроса" и ее гендиректора Павла Маринычева.