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Акции "Алросы" снижаются после сообщения о санкциях ЕС - РИА Новости, 03.01.2024
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12:51 03.01.2024 (обновлено: 13:09 03.01.2024)
https://ria.ru/20240103/alrosa-1919567152.html
Акции "Алросы" снижаются после сообщения о санкциях ЕС
Акции "Алросы" снижаются после сообщения о санкциях ЕС - РИА Новости, 03.01.2024
Акции "Алросы" снижаются после сообщения о санкциях ЕС
Акции "Алросы" перешли к небольшому снижению после сообщения о санкциях ЕС против нее, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T12:51
2024-01-03T13:09
экономика
павел маринычев
алроса
евросоюз
московская биржа
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Акции "Алросы" перешли к небольшому снижению после сообщения о санкциях ЕС против нее, следует из данных Московской биржи. К 12.11 мск акции "Алросы" снижались на 0,06%, до 69,46 рубля, до этого росли на 0,73%, до 70,01 рубля. При этом индекс Московской биржи поднимается на 0,68%. Ранее в среду сообщалось, что ЕС включил в санкционный список компанию "Алроса" и ее гендиректора Павла Маринычева.
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экономика, павел маринычев, алроса, евросоюз, московская биржа
Экономика, Павел Маринычев, Алроса, Евросоюз, Московская биржа
Акции "Алросы" снижаются после сообщения о санкциях ЕС

ЕС ввёл санкции против АЛРОСА и гендиректора Маринычева, её акции снизились

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОфис компании "Алроса"
Офис компании Алроса - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Офис компании "Алроса". Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Акции "Алросы" перешли к небольшому снижению после сообщения о санкциях ЕС против нее, следует из данных Московской биржи.
К 12.11 мск акции "Алросы" снижались на 0,06%, до 69,46 рубля, до этого росли на 0,73%, до 70,01 рубля. При этом индекс Московской биржи поднимается на 0,68%.
Ранее в среду сообщалось, что ЕС включил в санкционный список компанию "Алроса" и ее гендиректора Павла Маринычева.
 
ЭкономикаПавел МаринычевАлросаЕвросоюзМосковская биржа
 
 
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