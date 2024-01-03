https://ria.ru/20240103/alrosa-1919567152.html

Акции "Алросы" снижаются после сообщения о санкциях ЕС

Акции "Алросы" снижаются после сообщения о санкциях ЕС - РИА Новости, 03.01.2024

Акции "Алросы" снижаются после сообщения о санкциях ЕС

Акции "Алросы" перешли к небольшому снижению после сообщения о санкциях ЕС против нее, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T12:51

2024-01-03T12:51

2024-01-03T13:09

экономика

павел маринычев

алроса

евросоюз

московская биржа

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Акции "Алросы" перешли к небольшому снижению после сообщения о санкциях ЕС против нее, следует из данных Московской биржи. К 12.11 мск акции "Алросы" снижались на 0,06%, до 69,46 рубля, до этого росли на 0,73%, до 70,01 рубля. При этом индекс Московской биржи поднимается на 0,68%. Ранее в среду сообщалось, что ЕС включил в санкционный список компанию "Алроса" и ее гендиректора Павла Маринычева.

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, павел маринычев, алроса, евросоюз, московская биржа