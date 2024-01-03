https://ria.ru/20240103/akvarium-1919578932.html

Посетители Алуштинского аквариума смогут получить предсказания от рыб

Посетители Алуштинского аквариума смогут получить предсказания от рыб - РИА Новости, 03.01.2024

Посетители Алуштинского аквариума смогут получить предсказания от рыб

В Алуштинском аквариуме сразу три обитателя выдают предсказания на 2024 год, сообщил РИА Новости директор учреждения Виктор Жиленко.​ РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T14:34

2024-01-03T14:34

2024-01-03T14:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв — РИА Новости. В Алуштинском аквариуме сразу три обитателя выдают предсказания на 2024 год, сообщил РИА Новости директор учреждения Виктор Жиленко.​ ​"В Алуштинском аквариуме можно получить оригинальные предсказания на следующий год от самого необычного ясновидящего кузовка-кубика, эта такая причудливая рыбка квадратной формы", — сказал он.Кроме того, предсказания выдают ​рыбка крылатка-зебра и черепаха, добавил Жиленко.По его словам, гости могут написать несколько желаний, обитатели аквариума выберут одно из них, которое должно исполниться.

https://ria.ru/20231129/ryby-1912628711.html

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