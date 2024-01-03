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Посетители Алуштинского аквариума смогут получить предсказания от рыб
Посетители Алуштинского аквариума смогут получить предсказания от рыб - РИА Новости, 03.01.2024
Посетители Алуштинского аквариума смогут получить предсказания от рыб
В Алуштинском аквариуме сразу три обитателя выдают предсказания на 2024 год, сообщил РИА Новости директор учреждения Виктор Жиленко. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T14:34
2024-01-03T14:34
2024-01-03T14:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв — РИА Новости. В Алуштинском аквариуме сразу три обитателя выдают предсказания на 2024 год, сообщил РИА Новости директор учреждения Виктор Жиленко. "В Алуштинском аквариуме можно получить оригинальные предсказания на следующий год от самого необычного ясновидящего кузовка-кубика, эта такая причудливая рыбка квадратной формы", — сказал он.Кроме того, предсказания выдают рыбка крылатка-зебра и черепаха, добавил Жиленко.По его словам, гости могут написать несколько желаний, обитатели аквариума выберут одно из них, которое должно исполниться.
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общество, алушта
Хорошие новости, Общество, Алушта
Посетители Алуштинского аквариума смогут получить предсказания от рыб
Посетители Алуштинского аквариума смогут получить предсказания от рыб и черепахи
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв — РИА Новости. В Алуштинском аквариуме сразу три обитателя выдают предсказания на 2024 год, сообщил РИА Новости директор учреждения Виктор Жиленко.
«
"В Алуштинском аквариуме можно получить оригинальные предсказания на следующий год от самого необычного ясновидящего кузовка-кубика, эта такая причудливая рыбка квадратной формы", — сказал он.
Кроме того, предсказания выдают рыбка крылатка-зебра и черепаха, добавил Жиленко.
По его словам, гости могут написать несколько желаний, обитатели аквариума выберут одно из них, которое должно исполниться.
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