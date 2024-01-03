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Посетители Алуштинского аквариума смогут получить предсказания от рыб - РИА Новости, 03.01.2024
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14:34 03.01.2024 (обновлено: 14:52 03.01.2024)
https://ria.ru/20240103/akvarium-1919578932.html
Посетители Алуштинского аквариума смогут получить предсказания от рыб
Посетители Алуштинского аквариума смогут получить предсказания от рыб - РИА Новости, 03.01.2024
Посетители Алуштинского аквариума смогут получить предсказания от рыб
В Алуштинском аквариуме сразу три обитателя выдают предсказания на 2024 год, сообщил РИА Новости директор учреждения Виктор Жиленко.​ РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T14:34
2024-01-03T14:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв — РИА Новости. В Алуштинском аквариуме сразу три обитателя выдают предсказания на 2024 год, сообщил РИА Новости директор учреждения Виктор Жиленко.​ ​&quot;В Алуштинском аквариуме можно получить оригинальные предсказания на следующий год от самого необычного ясновидящего кузовка-кубика, эта такая причудливая рыбка квадратной формы&quot;, — сказал он.Кроме того, предсказания выдают ​рыбка крылатка-зебра и черепаха, добавил Жиленко.По его словам, гости могут написать несколько желаний, обитатели аквариума выберут одно из них, которое должно исполниться.
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общество, алушта
Хорошие новости, Общество, Алушта
Посетители Алуштинского аквариума смогут получить предсказания от рыб

Посетители Алуштинского аквариума смогут получить предсказания от рыб и черепахи

CC BY-SA 3.0 / Norbert Potensky / Kofferfisch (Ostracion cubicus)Кузовок-кубик
Кузовок-кубик - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
CC BY-SA 3.0 / Norbert Potensky / Kofferfisch (Ostracion cubicus)
Кузовок-кубик. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв — РИА Новости. В Алуштинском аквариуме сразу три обитателя выдают предсказания на 2024 год, сообщил РИА Новости директор учреждения Виктор Жиленко.​
«

​"В Алуштинском аквариуме можно получить оригинальные предсказания на следующий год от самого необычного ясновидящего кузовка-кубика, эта такая причудливая рыбка квадратной формы", — сказал он.

Кроме того, предсказания выдают ​рыбка крылатка-зебра и черепаха, добавил Жиленко.
По его словам, гости могут написать несколько желаний, обитатели аквариума выберут одно из них, которое должно исполниться.
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