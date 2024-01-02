Число жертв мощных землетрясений в Японии выросло до шести
Киодо: число жертв землетрясений в Японии выросло до шести, десятки пострадали
© AP Photo / Hiro KomaeПоследствия землетрясения в префектуре Исикава в Японии. 2 января 2024
© AP Photo / Hiro Komae
Последствия землетрясения в префектуре Исикава в Японии. 2 января 2024
ТОКИО, 2 янв — РИА Новости. Число жертв серии мощных землетрясений в японской префектуре Исикава выросло до шести человек, передает агентство Киодо со ссылкой на медиков.
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"В городе Нанао и поселке Сика подтвердили данные о еще двух погибших", — говорится в сообщении.
По информации канала NHK, в Нанао также госпитализировали 36 человек. В Анамидзу в этой же префектуре одного человека нашли без признаков жизни. В Вадзиме обрушились около 50 домов, где могли находиться люди. Кроме этого, в городе после землетрясения возник крупный пожар рядом с популярной у туристов торговой улицей. По последним данным, частично или полностью выгорели более ста строений.
В понедельник на западе Японии произошло несколько землетрясений. Им присвоили название "Землетрясение на полуострове Ното". Первые толчки магнитудой 5,7 зафиксировали в 16:06 по местному времени (10:06 мск), наиболее мощный, магнитудой 7,6, произошел четыре минуты спустя, а еще через восемь минут последовало землетрясение магнитудой 6,1. В общей сложности за два часа в префектурах Исикава и Ниигата зарегистрировали 29 землетрясений. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио.
По данным Главного метеорологического агентства Японии, это землетрясение стало самым сильным для региона полуострова Ното с 1885 года.
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