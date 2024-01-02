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Число жертв мощных землетрясений в Японии выросло до шести - РИА Новости, 02.01.2024
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03:05 02.01.2024 (обновлено: 09:31 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/zemletryaseniya-1919416577.html
Число жертв мощных землетрясений в Японии выросло до шести
Число жертв мощных землетрясений в Японии выросло до шести - РИА Новости, 02.01.2024
Число жертв мощных землетрясений в Японии выросло до шести
Число жертв серии мощных землетрясений в японской префектуре Исикава выросло до шести человек, передает агентство Киодо со ссылкой на медиков. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T03:05
2024-01-02T09:31
в мире
япония
серия землетрясений в японии в 2024 году
исикава
ниигата (город)
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ТОКИО, 2 янв — РИА Новости. Число жертв серии мощных землетрясений в японской префектуре Исикава выросло до шести человек, передает агентство Киодо со ссылкой на медиков."В городе Нанао и поселке Сика подтвердили данные о еще двух погибших", — говорится в сообщении.По информации канала NHK, в Нанао также госпитализировали 36 человек. В Анамидзу в этой же префектуре одного человека нашли без признаков жизни. В Вадзиме обрушились около 50 домов, где могли находиться люди. Кроме этого, в городе после землетрясения возник крупный пожар рядом с популярной у туристов торговой улицей. По последним данным, частично или полностью выгорели более ста строений.При этом в префектуре Тояма пострадали не менее 18 человек, трое из них в тяжелом состоянии. В префектуре Ниигата число раненых в результате землетрясений достигло 20. В префектуре Фукуи пострадали шестеро, а в префектуре Гифу — один человек. В понедельник на западе Японии произошло несколько землетрясений. Им присвоили название "Землетрясение на полуострове Ното". Первые толчки магнитудой 5,7 зафиксировали в 16:06 по местному времени (10:06 мск), наиболее мощный, магнитудой 7,6, произошел четыре минуты спустя, а еще через восемь минут последовало землетрясение магнитудой 6,1. В общей сложности за два часа в префектурах Исикава и Ниигата зарегистрировали 29 землетрясений. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио.По данным Главного метеорологического агентства Японии, это землетрясение стало самым сильным для региона полуострова Ното с 1885 года.На всем западном побережье страны от Хоккайдо до Кюсю объявили угрозу цунами. В районе крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива" высота волны составила 40 сантиметров. Правительство и комитет по атомной энергии создали штаб по предупреждению аварий на АЭС. Сбоев пока не зафиксировали.Угрозу цунами объявляли и на российском Дальнем Востоке — на Сахалине, во Владивостоке, Находке, Хабаровском крае. Эвакуировать население не потребовалось, максимальная высота волны в Приморье составила 30 сантиметров.
https://ria.ru/20240101/yaponii-1919350458.html
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япония
исикава
ниигата (город)
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в мире, япония, серия землетрясений в японии в 2024 году, исикава, ниигата (город)
В мире, Япония, Серия землетрясений в Японии в 2024 году, Исикава, Ниигата (город)
Число жертв мощных землетрясений в Японии выросло до шести

Киодо: число жертв землетрясений в Японии выросло до шести, десятки пострадали

© AP Photo / Hiro KomaeПоследствия землетрясения в префектуре Исикава в Японии. 2 января 2024
Последствия землетрясения в префектуре Исикава в Японии. 2 января 2024 - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© AP Photo / Hiro Komae
Последствия землетрясения в префектуре Исикава в Японии. 2 января 2024
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ТОКИО, 2 янв — РИА Новости. Число жертв серии мощных землетрясений в японской префектуре Исикава выросло до шести человек, передает агентство Киодо со ссылкой на медиков.
«
"В городе Нанао и поселке Сика подтвердили данные о еще двух погибших", — говорится в сообщении.
По информации канала NHK, в Нанао также госпитализировали 36 человек. В Анамидзу в этой же префектуре одного человека нашли без признаков жизни. В Вадзиме обрушились около 50 домов, где могли находиться люди. Кроме этого, в городе после землетрясения возник крупный пожар рядом с популярной у туристов торговой улицей. По последним данным, частично или полностью выгорели более ста строений.
При этом в префектуре Тояма пострадали не менее 18 человек, трое из них в тяжелом состоянии. В префектуре Ниигата число раненых в результате землетрясений достигло 20. В префектуре Фукуи пострадали шестеро, а в префектуре Гифу — один человек.
Последствия землетрясения в городе Вадзима в Японии. 1 января 2024 - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
В Японии несколько домов обрушились из-за мощных землетрясений
Вчера, 13:25
В понедельник на западе Японии произошло несколько землетрясений. Им присвоили название "Землетрясение на полуострове Ното". Первые толчки магнитудой 5,7 зафиксировали в 16:06 по местному времени (10:06 мск), наиболее мощный, магнитудой 7,6, произошел четыре минуты спустя, а еще через восемь минут последовало землетрясение магнитудой 6,1. В общей сложности за два часа в префектурах Исикава и Ниигата зарегистрировали 29 землетрясений. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио.
По данным Главного метеорологического агентства Японии, это землетрясение стало самым сильным для региона полуострова Ното с 1885 года.
На всем западном побережье страны от Хоккайдо до Кюсю объявили угрозу цунами. В районе крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива" высота волны составила 40 сантиметров. Правительство и комитет по атомной энергии создали штаб по предупреждению аварий на АЭС. Сбоев пока не зафиксировали.
Угрозу цунами объявляли и на российском Дальнем Востоке — на Сахалине, во Владивостоке, Находке, Хабаровском крае. Эвакуировать население не потребовалось, максимальная высота волны в Приморье составила 30 сантиметров.
Последствия землетрясения в городе Вадзима в Японии - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
В Японии сняли угрозу большого цунами, сообщили СМИ
Вчера, 14:36
 
В миреЯпонияСерия землетрясений в Японии в 2024 годуИсикаваНиигата (город)
 
 
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