https://ria.ru/20240102/zemletryaseniya-1919416577.html

Число жертв мощных землетрясений в Японии выросло до шести

Число жертв мощных землетрясений в Японии выросло до шести - РИА Новости, 02.01.2024

Число жертв мощных землетрясений в Японии выросло до шести

Число жертв серии мощных землетрясений в японской префектуре Исикава выросло до шести человек, передает агентство Киодо со ссылкой на медиков. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T03:05

2024-01-02T03:05

2024-01-02T09:31

в мире

япония

серия землетрясений в японии в 2024 году

исикава

ниигата (город)

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ТОКИО, 2 янв — РИА Новости. Число жертв серии мощных землетрясений в японской префектуре Исикава выросло до шести человек, передает агентство Киодо со ссылкой на медиков."В городе Нанао и поселке Сика подтвердили данные о еще двух погибших", — говорится в сообщении.По информации канала NHK, в Нанао также госпитализировали 36 человек. В Анамидзу в этой же префектуре одного человека нашли без признаков жизни. В Вадзиме обрушились около 50 домов, где могли находиться люди. Кроме этого, в городе после землетрясения возник крупный пожар рядом с популярной у туристов торговой улицей. По последним данным, частично или полностью выгорели более ста строений.При этом в префектуре Тояма пострадали не менее 18 человек, трое из них в тяжелом состоянии. В префектуре Ниигата число раненых в результате землетрясений достигло 20. В префектуре Фукуи пострадали шестеро, а в префектуре Гифу — один человек. В понедельник на западе Японии произошло несколько землетрясений. Им присвоили название "Землетрясение на полуострове Ното". Первые толчки магнитудой 5,7 зафиксировали в 16:06 по местному времени (10:06 мск), наиболее мощный, магнитудой 7,6, произошел четыре минуты спустя, а еще через восемь минут последовало землетрясение магнитудой 6,1. В общей сложности за два часа в префектурах Исикава и Ниигата зарегистрировали 29 землетрясений. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио.По данным Главного метеорологического агентства Японии, это землетрясение стало самым сильным для региона полуострова Ното с 1885 года.На всем западном побережье страны от Хоккайдо до Кюсю объявили угрозу цунами. В районе крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива" высота волны составила 40 сантиметров. Правительство и комитет по атомной энергии создали штаб по предупреждению аварий на АЭС. Сбоев пока не зафиксировали.Угрозу цунами объявляли и на российском Дальнем Востоке — на Сахалине, во Владивостоке, Находке, Хабаровском крае. Эвакуировать население не потребовалось, максимальная высота волны в Приморье составила 30 сантиметров.

https://ria.ru/20240101/yaponii-1919350458.html

https://ria.ru/20240101/tsunami-1919357924.html

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в мире, япония, серия землетрясений в японии в 2024 году, исикава, ниигата (город)