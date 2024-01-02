https://ria.ru/20240102/zelenskiy-1919489263.html

"Готовятся отдать приказ". В США сделали шокирующее заявление о Зеленском

"Готовятся отдать приказ". В США сделали шокирующее заявление о Зеленском - РИА Новости, 02.01.2024

"Готовятся отдать приказ". В США сделали шокирующее заявление о Зеленском

Соединенные Штаты могут обвинить президента Украины Владимира Зеленского в провале и убрать его с поста главы государства, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T16:59

2024-01-02T16:59

2024-01-02T17:17

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

центральное разведывательное управление (цру)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Соединенные Штаты могут обвинить президента Украины Владимира Зеленского в провале и убрать его с поста главы государства, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Вашингтон посылает сигналы о том, что они больше не доверяют Зеленскому. Они планируют возложить на него всю ответственность. <…> Они готовятся отдать приказ украинским военным и сказать: "Вперед, избавьтесь от Зеленского", — предположил он.Эксперт при этом добавил, что нельзя точно сказать, пойдет ли речь о физическом устранении главы киевского режима или о его изгнании. Тем не менее с каждым днем ситуация для Зеленского становится все более отчаянной, добавил он."Вашингтон, вероятно, откажется от него и встанет на сторону Залужного", — считает Джонсон.В последнее время украинские СМИ все чаще пишут о нарастающей конфронтации между Зеленским и Залужным. Много шума наделало интервью главнокомандующего журналу The Economist, в котором он заявил, что ВСУ зашли в тупик. Это высказывание вызвало резкую критику главы государства, который поспешил его опровергнуть.В начале декабря "Страна.ua" писала со ссылкой на источник в местных политических кругах, что глава киевского режима хочет провести выборы, но об этом не объявят до тех пор, пока не появятся гарантии неучастия в них главкома.Сам Зеленский в недавнем интервью британскому таблоиду The Sun назвал попытки военных заниматься политикой большой ошибкой. СМИ посчитали это прямым выпадом в сторону Залужного и фактическим признанием конфликта между ними.

https://ria.ru/20240102/ukraina-1919476949.html

https://ria.ru/20240102/ukraina-1919456667.html

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в мире, украина, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины