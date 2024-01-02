Умер Цви Замир, возглавлявший "Моссад" во время Войны Судного дня
В Израиле скончался руководивший "Моссадом" во время Войны Судного дня Цви Замир
CC BY 2.5 / shay aloni / Art of Israel
Экс-глава службы внешней разведки "Моссад" Цви Замир. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 янв - РИА Новости. В Израиле на 99-м году жизни скончался экс-глава службы внешней разведки "Моссад" Цви Замир, который руководил ведомством во время Войны Судного дня в 1973 году, сообщила во вторник канцелярия израильского премьера.
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"Сегодня ночью скончался четвертый глава "Моссада" (1968-1974 годов) Цви Замир... В годы пребывания Цви Замира на посту главы "Моссада" проводилась масштабная деятельность, направленная на борьбу с палестинским террором во всем мире и военной угрозой Государству Израиль, кульминацией которой пришлась на начало Войны Судного дня", - говорится в сообщении.
В офисе премьера отметили, что Замир был сторонником решительного подхода к борьбе с палестинским террором.
"Под его руководством "Моссад" проводил смелые операции по сбору разведданных и предотвращению терактов. Эта борьба включала поиск по всему миру и уничтожение главарей организации "Черный сентябрь", ответственных за убийство израильских спортсменов в Мюнхене", - добавили в канцелярии.
Под руководством Замира "Моссад" расширил тайные связи Израиля со странами региона и завербовал множество источников, самым известным из которых был агент, действовавший под псевдонимом "Ангел". В работе с ним Замир лично участвовал на протяжении многих лет, в том числе по анализу информации, полученной накануне Войны Судного дня и "драматического предупреждения о ее начале", отметили в канцелярии.