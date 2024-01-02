https://ria.ru/20240102/zamir-1919468622.html

Умер Цви Замир, возглавлявший "Моссад" во время Войны Судного дня

Умер Цви Замир, возглавлявший "Моссад" во время Войны Судного дня - РИА Новости, 02.01.2024

Умер Цви Замир, возглавлявший "Моссад" во время Войны Судного дня

В Израиле на 99-м году жизни скончался экс-глава службы внешней разведки "Моссад" Цви Замир, который руководил ведомством во время Войны Судного дня в 1973... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T14:40

2024-01-02T14:40

2024-01-02T15:52

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моссад

чёрный сентябрь

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 янв - РИА Новости. В Израиле на 99-м году жизни скончался экс-глава службы внешней разведки "Моссад" Цви Замир, который руководил ведомством во время Войны Судного дня в 1973 году, сообщила во вторник канцелярия израильского премьера. "Сегодня ночью скончался четвертый глава "Моссада" (1968-1974 годов) Цви Замир... В годы пребывания Цви Замира на посту главы "Моссада" проводилась масштабная деятельность, направленная на борьбу с палестинским террором во всем мире и военной угрозой Государству Израиль, кульминацией которой пришлась на начало Войны Судного дня", - говорится в сообщении. В офисе премьера отметили, что Замир был сторонником решительного подхода к борьбе с палестинским террором. "Под его руководством "Моссад" проводил смелые операции по сбору разведданных и предотвращению терактов. Эта борьба включала поиск по всему миру и уничтожение главарей организации "Черный сентябрь", ответственных за убийство израильских спортсменов в Мюнхене", - добавили в канцелярии. Под руководством Замира "Моссад" расширил тайные связи Израиля со странами региона и завербовал множество источников, самым известным из которых был агент, действовавший под псевдонимом "Ангел". В работе с ним Замир лично участвовал на протяжении многих лет, в том числе по анализу информации, полученной накануне Войны Судного дня и "драматического предупреждения о ее начале", отметили в канцелярии.

https://ria.ru/20231006/voyna-1900413215.html

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в мире, израиль, моссад, чёрный сентябрь , обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году