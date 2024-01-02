Рейтинг@Mail.ru
Умер Цви Замир, возглавлявший "Моссад" во время Войны Судного дня - РИА Новости, 02.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:40 02.01.2024 (обновлено: 15:52 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/zamir-1919468622.html
Умер Цви Замир, возглавлявший "Моссад" во время Войны Судного дня
Умер Цви Замир, возглавлявший "Моссад" во время Войны Судного дня - РИА Новости, 02.01.2024
Умер Цви Замир, возглавлявший "Моссад" во время Войны Судного дня
В Израиле на 99-м году жизни скончался экс-глава службы внешней разведки "Моссад" Цви Замир, который руководил ведомством во время Войны Судного дня в 1973... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T14:40
2024-01-02T15:52
в мире
израиль
моссад
чёрный сентябрь
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919477901_0:98:668:473_1920x0_80_0_0_5887d8cf6888b1154f768d980009da6e.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 янв - РИА Новости. В Израиле на 99-м году жизни скончался экс-глава службы внешней разведки "Моссад" Цви Замир, который руководил ведомством во время Войны Судного дня в 1973 году, сообщила во вторник канцелярия израильского премьера. "Сегодня ночью скончался четвертый глава "Моссада" (1968-1974 годов) Цви Замир... В годы пребывания Цви Замира на посту главы "Моссада" проводилась масштабная деятельность, направленная на борьбу с палестинским террором во всем мире и военной угрозой Государству Израиль, кульминацией которой пришлась на начало Войны Судного дня", - говорится в сообщении. В офисе премьера отметили, что Замир был сторонником решительного подхода к борьбе с палестинским террором. "Под его руководством "Моссад" проводил смелые операции по сбору разведданных и предотвращению терактов. Эта борьба включала поиск по всему миру и уничтожение главарей организации "Черный сентябрь", ответственных за убийство израильских спортсменов в Мюнхене", - добавили в канцелярии. Под руководством Замира "Моссад" расширил тайные связи Израиля со странами региона и завербовал множество источников, самым известным из которых был агент, действовавший под псевдонимом "Ангел". В работе с ним Замир лично участвовал на протяжении многих лет, в том числе по анализу информации, полученной накануне Войны Судного дня и "драматического предупреждения о ее начале", отметили в канцелярии.
https://ria.ru/20231006/voyna-1900413215.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919477901_0:101:667:601_1920x0_80_0_0_4edc1909f2beb510ce9b3abe5102712c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, моссад, чёрный сентябрь , обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Моссад, Чёрный сентябрь , Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Умер Цви Замир, возглавлявший "Моссад" во время Войны Судного дня

В Израиле скончался руководивший "Моссадом" во время Войны Судного дня Цви Замир

CC BY 2.5 / shay aloni / Art of IsraelЭкс-глава службы внешней разведки "Моссад" Цви Замир
Экс-глава службы внешней разведки Моссад Цви Замир - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
CC BY 2.5 / shay aloni / Art of Israel
Экс-глава службы внешней разведки "Моссад" Цви Замир. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 янв - РИА Новости. В Израиле на 99-м году жизни скончался экс-глава службы внешней разведки "Моссад" Цви Замир, который руководил ведомством во время Войны Судного дня в 1973 году, сообщила во вторник канцелярия израильского премьера.
«
"Сегодня ночью скончался четвертый глава "Моссада" (1968-1974 годов) Цви Замир... В годы пребывания Цви Замира на посту главы "Моссада" проводилась масштабная деятельность, направленная на борьбу с палестинским террором во всем мире и военной угрозой Государству Израиль, кульминацией которой пришлась на начало Войны Судного дня", - говорится в сообщении.
В офисе премьера отметили, что Замир был сторонником решительного подхода к борьбе с палестинским террором.
"Под его руководством "Моссад" проводил смелые операции по сбору разведданных и предотвращению терактов. Эта борьба включала поиск по всему миру и уничтожение главарей организации "Черный сентябрь", ответственных за убийство израильских спортсменов в Мюнхене", - добавили в канцелярии.
Под руководством Замира "Моссад" расширил тайные связи Израиля со странами региона и завербовал множество источников, самым известным из которых был агент, действовавший под псевдонимом "Ангел". В работе с ним Замир лично участвовал на протяжении многих лет, в том числе по анализу информации, полученной накануне Войны Судного дня и "драматического предупреждения о ее начале", отметили в канцелярии.
Следы арабо-израильского вооруженного конфликта Война судного дня или Октябрьская война на Голанских высотах - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
"Война Судного дня"
6 октября 2023, 01:34
 
В миреИзраильМоссадЧёрный сентябрьОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала