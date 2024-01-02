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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 02.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:45 02.01.2024
https://ria.ru/20240102/vzryvy-1919526133.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 02.01.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Несколько взрывов прозвучали в Харькове, в регионе объявлена воздушная тревога, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T23:45
2024-01-02T23:45
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
украина
днепропетровская область
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Несколько взрывов прозвучали в Харькове, в регионе объявлена воздушная тревога, сообщает телеканал "Общественное". "В Харькове прогремели несколько взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины звучит воздушная тревога.
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харьков
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в мире, харьков, украина, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина, Днепропетровская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

"Общественное": в Харькове прогремели взрывы

© AP Photo / Leo CorreaУлица в районе Салтовка в Харькове
Улица в районе Салтовка в Харькове - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© AP Photo / Leo Correa
Улица в районе Салтовка в Харькове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Несколько взрывов прозвучали в Харькове, в регионе объявлена воздушная тревога, сообщает телеканал "Общественное".
"В Харькове прогремели несколько взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины звучит воздушная тревога.
Военнослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган Вооруженных сил России работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковУкраинаДнепропетровская область
 
 
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