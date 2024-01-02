https://ria.ru/20240102/vzryvy-1919526133.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 02.01.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Несколько взрывов прозвучали в Харькове, в регионе объявлена воздушная тревога, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T23:45
2024-01-02T23:45
2024-01-02T23:45
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Несколько взрывов прозвучали в Харькове, в регионе объявлена воздушная тревога, сообщает телеканал "Общественное". "В Харькове прогремели несколько взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины звучит воздушная тревога.
https://ria.ru/20231227/svo-1918318135.html
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в мире, харьков, украина, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина, Днепропетровская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
"Общественное": в Харькове прогремели взрывы