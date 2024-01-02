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В Британии сообщили о взрывах на судне под флагом Мальты у йеменского порта - РИА Новости, 03.01.2024
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23:40 02.01.2024 (обновлено: 00:39 03.01.2024)
https://ria.ru/20240102/vzryvy-1919525832.html
В Британии сообщили о взрывах на судне под флагом Мальты у йеменского порта
В Британии сообщили о взрывах на судне под флагом Мальты у йеменского порта - РИА Новости, 03.01.2024
В Британии сообщили о взрывах на судне под флагом Мальты у йеменского порта
Британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, сообщила о трех взрывах на контейнерном судне под флагом Мальты у йеменского порта... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-02T23:40
2024-01-03T00:39
в мире
мальта
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
таиз (мухафаза)
йемен
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, сообщила о трех взрывах на контейнерном судне под флагом Мальты у йеменского порта Мокка, передает агентство Reuters."Британская компания морской безопасности Ambrey сообщила во вторник, что контейнеровоз под мальтийским флагом сообщил о трех взрывах по левой корме в 15 милях (24 километрах) к юго-западу от йеменского Мокко", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что капитан запросил прибытие военного корабля. После происшествия находящееся поблизости судно сообщило, что увидело неподалеку небольшую лодку.По данным компании, по кораблю были выпущены три ракеты со стороны йеменской провинции Таиз.Кроме того, управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило, что также получило сообщение о трех взрывах на торговом судне к востоку от Эритреи. По данным ведомства, судно не повреждено, экипаж находится в безопасности. Власти проводят расследование.
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мальта
таиз (мухафаза)
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в мире, мальта, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, таиз (мухафаза), йемен
В мире, Мальта, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Таиз (мухафаза), Йемен
В Британии сообщили о взрывах на судне под флагом Мальты у йеменского порта

Reuters: в Британии сообщили о взрывах на судне под флагом Мальты вблизи Йемена

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкИностранное судно под флагом Мальты
Иностранное судно под флагом Мальты - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Иностранное судно под флагом Мальты. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, сообщила о трех взрывах на контейнерном судне под флагом Мальты у йеменского порта Мокка, передает агентство Reuters.
«
"Британская компания морской безопасности Ambrey сообщила во вторник, что контейнеровоз под мальтийским флагом сообщил о трех взрывах по левой корме в 15 милях (24 километрах) к юго-западу от йеменского Мокко", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что капитан запросил прибытие военного корабля. После происшествия находящееся поблизости судно сообщило, что увидело неподалеку небольшую лодку.
По данным компании, по кораблю были выпущены три ракеты со стороны йеменской провинции Таиз.
Кроме того, управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило, что также получило сообщение о трех взрывах на торговом судне к востоку от Эритреи. По данным ведомства, судно не повреждено, экипаж находится в безопасности. Власти проводят расследование.
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В миреМальтаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуТаиз (мухафаза)Йемен
 
 
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