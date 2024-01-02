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Россияне не обращались в консульство в Нью-Йорке после сообщений о взрывах - РИА Новости, 02.01.2024
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19:32 02.01.2024
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Россияне не обращались в консульство в Нью-Йорке после сообщений о взрывах
Россияне не обращались в консульство в Нью-Йорке после сообщений о взрывах - РИА Новости, 02.01.2024
Россияне не обращались в консульство в Нью-Йорке после сообщений о взрывах
Граждане РФ не обращались в консульство в Нью-Йорке на фоне сообщений о якобы прозвучавших на острове Рузвельт Айленд взрывах, заявил РИА Новости генеральный... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T19:32
2024-01-02T19:32
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НЬЮ-ЙОРК, 2 янв - РИА Новости. Граждане РФ не обращались в консульство в Нью-Йорке на фоне сообщений о якобы прозвучавших на острове Рузвельт Айленд взрывах, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Нью-Йорке Александр Захаров. Остров располагается к востоку от Манхэттена в проливе Ист-Ривер, что проходит через Нью-Йорк. Ранее жители Рузвельт Айленд пожаловались на, предположительно, три звука, похожих на взрывы, и на сотрясение зданий. Пожарные и полицейские, прибывшие на место, не обнаружили ничего подозрительного. Сведений о пострадавших также не поступало. Отвечая на вопрос о том, не обращались ли российские граждане в консульство в связи с сообщениями о взрывах, Захаров сказал: "Пока нет". Он подчеркнул, что защита прав, свобод, обеспечение безопасности российских граждан - это приоритет МИД и его загранучреждений. "В Технологическом университете Рузвельт Айленда обучается немало граждан СНГ. Но никаких пока сообщений от них о происшествиях, о пострадавших не поступало", - добавил генконсул.
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в мире, нью-йорк (город), россия, манхэттен
В мире, Нью-Йорк (город), Россия, Манхэттен
Россияне не обращались в консульство в Нью-Йорке после сообщений о взрывах

Граждане РФ не обращались в консульство в Нью-Йорке после сообщений о взрывах

© Кадр видео из соцсетейСитуация на Рузвельт Айленд в Нью-Йорке
Ситуация на Рузвельт Айленд в Нью-Йорке
© Кадр видео из соцсетей
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 2 янв - РИА Новости. Граждане РФ не обращались в консульство в Нью-Йорке на фоне сообщений о якобы прозвучавших на острове Рузвельт Айленд взрывах, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Нью-Йорке Александр Захаров.
Остров располагается к востоку от Манхэттена в проливе Ист-Ривер, что проходит через Нью-Йорк. Ранее жители Рузвельт Айленд пожаловались на, предположительно, три звука, похожих на взрывы, и на сотрясение зданий. Пожарные и полицейские, прибывшие на место, не обнаружили ничего подозрительного. Сведений о пострадавших также не поступало.
Отвечая на вопрос о том, не обращались ли российские граждане в консульство в связи с сообщениями о взрывах, Захаров сказал: "Пока нет".
Он подчеркнул, что защита прав, свобод, обеспечение безопасности российских граждан - это приоритет МИД и его загранучреждений.
"В Технологическом университете Рузвельт Айленда обучается немало граждан СНГ. Но никаких пока сообщений от них о происшествиях, о пострадавших не поступало", - добавил генконсул.
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