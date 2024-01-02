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Жители Нью-Йорка сообщили о серии взрывов - РИА Новости, 02.01.2024
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16:38 02.01.2024 (обновлено: 21:21 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/vzryvy-1919486473.html
Жители Нью-Йорка сообщили о серии взрывов
Жители Нью-Йорка сообщили о серии взрывов - РИА Новости, 02.01.2024
Жители Нью-Йорка сообщили о серии взрывов
Жители острова Рузвельта в Нью-Йорке сообщили о звуках взрывов, пишут местные СМИ. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T16:38
2024-01-02T21:21
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НЬЮ-ЙОРК, 2 янв — РИА Новости. Жители острова Рузвельта в Нью-Йорке сообщили о звуках взрывов, пишут местные СМИ.По данным изданий, горожане около 5:45 (13:45 мск) почувствовали "три толчка, которые потрясли их дома". Некоторые сказали, что слышали звуки, похожие на взрывы. Как рассказали РИА Новости в пожарном управлении Нью-Йорка, рано утром к ним поступил звонок о "сотрясении здания и взрыве". Сообщалось, что инцидент произошел по адресу 580 Мэйн Стрит — к югу от моста на острове Рузвельта.Отмечается, что на место происшествия прибыли подразделения спасателей. О пострадавших информации не поступало. "Инцидент был взят под контроль в 07:08 (15:08 мск). Причина сообщений о взрывах и сотрясании не была обнаружена. На месте работает Con Edison", — добавили в управлении. Комментария компании Con Edison пока получить не удалось.В свою очередь, полиция Нью-Йорка заявила агентству, что не выявила террористической угрозы при проверке сообщений о взрывах."Примерно в 5:45 поступил звонок 911 о взрыве в районе пересечения Мэйн Стрит и Ривер Роад. Есть локальные отключения (электроэнергии. — Прим. ред.). Никаких угроз, опасных материалов, пожаров, никаких возгораний электрических проводов", — указала сотрудница полиции.Остров Рузвельта располагается к востоку от Манхэттена, в проливе Ист-Ривер, который проходит через Нью-Йорк.
https://ria.ru/20240102/nyu-york-1919483367.html
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в мире, нью-йорк (город), манхэттен
В мире, Нью-Йорк (город), Манхэттен
Жители Нью-Йорка сообщили о серии взрывов

Жители Нью-Йорка сообщили о взрывах, есть локальные перебои электричества

© Кадр видео из соцсетейСитуация на Рузвельт Айленд в Нью-Йорке
Ситуация на Рузвельт Айленд в Нью-Йорке
© Кадр видео из соцсетей
Ситуация на Рузвельт Айленд в Нью-Йорке
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НЬЮ-ЙОРК, 2 янв — РИА Новости. Жители острова Рузвельта в Нью-Йорке сообщили о звуках взрывов, пишут местные СМИ.
По данным изданий, горожане около 5:45 (13:45 мск) почувствовали "три толчка, которые потрясли их дома". Некоторые сказали, что слышали звуки, похожие на взрывы.
Как рассказали РИА Новости в пожарном управлении Нью-Йорка, рано утром к ним поступил звонок о "сотрясении здания и взрыве". Сообщалось, что инцидент произошел по адресу 580 Мэйн Стрит — к югу от моста на острове Рузвельта.
Отмечается, что на место происшествия прибыли подразделения спасателей. О пострадавших информации не поступало.
"Инцидент был взят под контроль в 07:08 (15:08 мск). Причина сообщений о взрывах и сотрясании не была обнаружена. На месте работает Con Edison", — добавили в управлении.
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Комментария компании Con Edison пока получить не удалось.
В свою очередь, полиция Нью-Йорка заявила агентству, что не выявила террористической угрозы при проверке сообщений о взрывах.
"Примерно в 5:45 поступил звонок 911 о взрыве в районе пересечения Мэйн Стрит и Ривер Роад. Есть локальные отключения (электроэнергии. — Прим. ред.). Никаких угроз, опасных материалов, пожаров, никаких возгораний электрических проводов", — указала сотрудница полиции.
Остров Рузвельта располагается к востоку от Манхэттена, в проливе Ист-Ривер, который проходит через Нью-Йорк.
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