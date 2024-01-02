Рейтинг@Mail.ru
В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 02.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:42 02.01.2024
https://ria.ru/20240102/vzryvy-1919426778.html
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 02.01.2024
В Харькове прогремели взрывы
Взрыв прогремел в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T08:42
2024-01-02T08:42
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856764422_0:159:3037:1867_1920x0_80_0_0_e2a949db9fce4692b2aae4dba1f06fed.jpg
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале. Ранее во вторник сообщалось о серии взрывов в Киеве, Кировоградской и Винницкой областях Украины. "В Харькове взрыв", - написал Терехов. Подробной информации Терехов не привел. Ранее во вторник на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
https://ria.ru/20240102/ukraina-1919426319.html
харьков
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856764422_169:0:2869:2025_1920x0_80_0_0_a81e7fbe14081914782aa6292d03f5e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьков, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина
В Харькове прогремели взрывы

Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах в городе

© AP Photo / Vadim BelikovВид на запуск ракет
Вид на запуск ракет - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© AP Photo / Vadim Belikov
Вид на запуск ракет. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале.
Ранее во вторник сообщалось о серии взрывов в Киеве, Кировоградской и Винницкой областях Украины.
"В Харькове взрыв", - написал Терехов.
Подробной информации Терехов не привел.
Ранее во вторник на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
Зеленский набросился на украинцев с обвинениями
08:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала