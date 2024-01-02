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В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 02.01.2024
В Харькове прогремели взрывы
Взрыв прогремел в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T08:42
2024-01-02T08:42
2024-01-02T08:42
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале. Ранее во вторник сообщалось о серии взрывов в Киеве, Кировоградской и Винницкой областях Украины. "В Харькове взрыв", - написал Терехов. Подробной информации Терехов не привел. Ранее во вторник на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
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в мире, харьков, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина
В Харькове прогремели взрывы
Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах в городе