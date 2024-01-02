https://ria.ru/20240102/vzryvy-1919426778.html

В Харькове прогремели взрывы

В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 02.01.2024

В Харькове прогремели взрывы

Взрыв прогремел в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T08:42

2024-01-02T08:42

2024-01-02T08:42

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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале. Ранее во вторник сообщалось о серии взрывов в Киеве, Кировоградской и Винницкой областях Украины. "В Харькове взрыв", - написал Терехов. Подробной информации Терехов не привел. Ранее во вторник на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

https://ria.ru/20240102/ukraina-1919426319.html

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в мире, харьков, украина