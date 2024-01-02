https://ria.ru/20240102/vzryvy-1919424981.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кировоградской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кировоградской области - РИА Новости, 02.01.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кировоградской области

Взрывы прогремели в Кропивницком (до переименования в 2016 году назывался Кировоград) Кировоградской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T08:13

2024-01-02T08:13

2024-01-02T08:13

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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Взрывы прогремели в Кропивницком (до переименования в 2016 году назывался Кировоград) Кировоградской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное" в Telegram. "В Кропивницком слышны взрывы", - говорится в сообщении. Официальной информации о взрывах пока не поступало. Ранее во вторник на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

https://ria.ru/20240102/vzryvy-1919418827.html

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в мире, украина, кировоградская область