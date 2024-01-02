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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кировоградской области - РИА Новости, 02.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:13 02.01.2024
https://ria.ru/20240102/vzryvy-1919424981.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кировоградской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кировоградской области - РИА Новости, 02.01.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кировоградской области
Взрывы прогремели в Кропивницком (до переименования в 2016 году назывался Кировоград) Кировоградской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T08:13
2024-01-02T08:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
кировоградская область
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Взрывы прогремели в Кропивницком (до переименования в 2016 году назывался Кировоград) Кировоградской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное" в Telegram. "В Кропивницком слышны взрывы", - говорится в сообщении. Официальной информации о взрывах пока не поступало. Ранее во вторник на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
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в мире, украина, кировоградская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кировоградская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кировоградской области

"Общественное": в Кропивницком Кировоградской области прогремели взрывы

© AP Photo / Leo CorreaУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинский пожарный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Взрывы прогремели в Кропивницком (до переименования в 2016 году назывался Кировоград) Кировоградской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное" в Telegram.
"В Кропивницком слышны взрывы", - говорится в сообщении.
Официальной информации о взрывах пока не поступало.
Ранее во вторник на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
Киев - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
04:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКировоградская область
 
 
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