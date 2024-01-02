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В ООН выразили беспокойство из-за взрыва в пригороде Бейрута
В ООН выразили беспокойство из-за взрыва в пригороде Бейрута - РИА Новости, 02.01.2024
В ООН выразили беспокойство из-за взрыва в пригороде Бейрута
ООН крайне обеспокоена взрывом в южном пригороде Бейрута, заявила на брифинге сотрудница пресс-службы организации Флоренсия Сото Ниньо. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T23:06
2024-01-02T23:06
2024-01-02T23:06
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антониу гутерреш
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ООН, 2 янв - РИА Новости. ООН крайне обеспокоена взрывом в южном пригороде Бейрута, заявила на брифинге сотрудница пресс-службы организации Флоренсия Сото Ниньо. Во вторник вечером Национальное агентство Ливана сообщило, что израильский беспилотник атаковал офис движения ХАМАС в Южном Бейруте, в результате его подрыва погибли четыре человека. По информации ливанского телеканала Al Mayadeen, погибли заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури и трое его охранников. Израильские СМИ сообщили, что во время взрыва в Бейруте был убит командующий операциями ХАМАС на юге Ливана. "Мы следим за этими последними событиями. Очевидно, что эти события являются крайне беспокоящими. Это лишь указывает на то, что говорил генсек ООН об опасности распространения этого конфликта в регионе", - сказала Сото Ниньо. "У нас нет всех деталей, нет всей фактуры. Генсек ООН призывает стороны проявлять максимальную сдержанность и сделать срочные шаги к деэскалации напряженности в регионе", - добавила она. По ее словам, генсек ООН Антониу Гутерреш четко говорил, что продолжающиеся бои "несут риск большого просчета со стороны множества игроков". "И думаю, это мы наблюдаем в различных частях региона", - указала Сото Ниньо.
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Обстановка на месте взрыва в Бейруте
Обстановка на месте взрыва в Бейруте
2024-01-02T23:06
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в мире, бейрут, ливан, антониу гутерреш, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Бейрут, Ливан, Антониу Гутерреш, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В ООН выразили беспокойство из-за взрыва в пригороде Бейрута
В ООН выразили беспокойство из-за взрыва в южном пригороде Бейрута