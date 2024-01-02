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Украинцы полюбили российский сериал и заставили власть бояться - РИА Новости, 02.01.2024
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Культура
 
06:30 02.01.2024 (обновлено: 06:36 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/vyzov-1919422780.html
Украинцы полюбили российский сериал и заставили власть бояться
Украинцы полюбили российский сериал и заставили власть бояться - РИА Новости, 02.01.2024
Украинцы полюбили российский сериал и заставили власть бояться
На Украине не могут делать такие хорошие сериалы, как в России, заявил первый заместитель спикера Верховной рады и бывший лидер партии "Слуга народа" Александр... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T06:30
2024-01-02T06:36
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александр корниенко
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. На Украине не могут делать такие хорошие сериалы, как в России, заявил первый заместитель спикера Верховной рады и бывший лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью агентству "Укринформ".По его словам, российский сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" особенно популярен среди украинской молодежи. Депутат назвал проблемой неспособность Киева что-либо противопоставить этой ситуации."Это огромный вызов, идеологически и стратегически наша страна не видела такого вызова, как перестроить полностью информационно-идеологическую работу со своими гражданами, в первую очередь с молодыми", — сказал он.Корниенко поставил под сомнение возможность Украины создать интересный сериал."Я не помню хороших сериалов для подростков за всю историю независимости", — посетовал политик.В начале декабря Министерство культуры и информационной политики Украины призвало жителей страны отказаться от просмотра некоего российского сериала, набравшего популярность среди украинских подростков. В сообщении не указали конкретного названия, но, по версии украинских СМИ, речь идет о сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте".Премьера сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" режиссера Жоры Крыжовникова состоялась 9 ноября. В многосерийной драме рассказывается о молодежных преступных группировках, которые процветали в конце 1980-х годов.
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в мире, украина, россия, александр корниенко, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Александр Корниенко, Верховная Рада Украины, Культура
Украинцы полюбили российский сериал и заставили власть бояться

Депутат Рады Корниенко: Украине нечего противопоставить сериалу "Слово пацана"

© Видеосервис Wink (2023) Кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"
Кадр из сериала Слово пацана. Кровь на асфальте
© Видеосервис Wink (2023)
Кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. На Украине не могут делать такие хорошие сериалы, как в России, заявил первый заместитель спикера Верховной рады и бывший лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью агентству "Укринформ".
По его словам, российский сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" особенно популярен среди украинской молодежи. Депутат назвал проблемой неспособность Киева что-либо противопоставить этой ситуации.
«
"Это огромный вызов, идеологически и стратегически наша страна не видела такого вызова, как перестроить полностью информационно-идеологическую работу со своими гражданами, в первую очередь с молодыми", — сказал он.
Корниенко поставил под сомнение возможность Украины создать интересный сериал.
"Я не помню хороших сериалов для подростков за всю историю независимости", — посетовал политик.
© Видеосервис Wink (2023) Кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"
Кадр из сериала Слово пацана. Кровь на асфальте
Кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"
© Видеосервис Wink (2023)
1 из 4
© Видеосервис Wink (2023) Кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"
Кадр из сериала Слово пацана. Кровь на асфальте
Кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"
© Видеосервис Wink (2023)
2 из 4
© Видеосервис Wink (2023) Кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"
Кадр из сериала Слово пацана. Кровь на асфальте
Кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"
© Видеосервис Wink (2023)
3 из 4
© Видеосервис Wink (2023) Кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"
Кадр из сериала Слово пацана. Кровь на асфальте
Кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"
© Видеосервис Wink (2023)
4 из 4
Кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"
© Видеосервис Wink (2023)
1 из 4
Кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"
© Видеосервис Wink (2023)
2 из 4
Кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"
© Видеосервис Wink (2023)
3 из 4
Кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"
© Видеосервис Wink (2023)
4 из 4
В начале декабря Министерство культуры и информационной политики Украины призвало жителей страны отказаться от просмотра некоего российского сериала, набравшего популярность среди украинских подростков. В сообщении не указали конкретного названия, но, по версии украинских СМИ, речь идет о сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте".
Премьера сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" режиссера Жоры Крыжовникова состоялась 9 ноября. В многосерийной драме рассказывается о молодежных преступных группировках, которые процветали в конце 1980-х годов.
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