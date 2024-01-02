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Украинцы полюбили российский сериал и заставили власть бояться

Украинцы полюбили российский сериал и заставили власть бояться - РИА Новости, 02.01.2024

Украинцы полюбили российский сериал и заставили власть бояться

На Украине не могут делать такие хорошие сериалы, как в России, заявил первый заместитель спикера Верховной рады и бывший лидер партии "Слуга народа" Александр... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T06:30

2024-01-02T06:30

2024-01-02T06:36

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. На Украине не могут делать такие хорошие сериалы, как в России, заявил первый заместитель спикера Верховной рады и бывший лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью агентству "Укринформ".По его словам, российский сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" особенно популярен среди украинской молодежи. Депутат назвал проблемой неспособность Киева что-либо противопоставить этой ситуации."Это огромный вызов, идеологически и стратегически наша страна не видела такого вызова, как перестроить полностью информационно-идеологическую работу со своими гражданами, в первую очередь с молодыми", — сказал он.Корниенко поставил под сомнение возможность Украины создать интересный сериал."Я не помню хороших сериалов для подростков за всю историю независимости", — посетовал политик.В начале декабря Министерство культуры и информационной политики Украины призвало жителей страны отказаться от просмотра некоего российского сериала, набравшего популярность среди украинских подростков. В сообщении не указали конкретного названия, но, по версии украинских СМИ, речь идет о сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте".Премьера сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" режиссера Жоры Крыжовникова состоялась 9 ноября. В многосерийной драме рассказывается о молодежных преступных группировках, которые процветали в конце 1980-х годов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия, александр корниенко, верховная рада украины