В Индонезии эвакуировали 2200 человек из-за повышенной активности вулкана
CNA: 2200 жителей Индонезии были эвакуированы во временные убежища из-за вулкана
© AP Photo / Ardhy FernandoИзвержение вулкана в Индонезии
© AP Photo / Ardhy Fernando
Извержение вулкана в Индонезии. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Более 2200 жителей были эвакуированы во временные убежища на фоне повышенной вулканической активности горы Левотоби на востоке Индонезии, сообщает портал CNA.
По данным Центра вулканологии и смягчения геологических опасностей Индонезии (PVMBG), гора Левотоби в восточной провинции Нуса-Тенгара извергалась несколько раз за последние недели, включая извержение в понедельник, в результате которого вулканический пепел был выброшен на 1,5 километра над вершиной горы. Вулканический пепел от недавних извержений затронул два района возле горы Левотоби, в результате чего более 2200 жителей были эвакуированы во временные убежища, созданные местными властями.
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"В районе Улангитан находится 1931 эвакуированный, а в Илье-Буре - 328 эвакуированных", - отметил Бенедиктус Болибапа Херин, представитель администрации округа Восточный Флорес. Он добавил, что число эвакуированных может возрасти, поскольку все больше людей ищут убежища от вулкана.
В понедельник власти повысили статус вулкана до второго по величине из четырех уровней опасности в Индонезии и расширили "опасную" зону с двух до четырех километров вокруг кратера Левотоби. Пепел вулкана также вынудил аэропорт Франс Седа, расположенный на расстоянии более 80 километров, закрыться с понедельника.
Индонезия входит в так называемое тихоокеанское "Огненное кольцо". Полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров опоясывает Тихий океан, пролегая вдоль побережья Южной и Северной Америки до южной части Аляски, затем поворачивает к Японии, Филиппинам и Индонезии и завершается в районе острова Новая Гвинея, Новой Зеландии и юго-западной части Океании. Именно в "Огненном кольце" находится почти 90% из примерно 1,5 тысячи известных вулканов планеты. Там же происходит 90% всех землетрясений на Земле.