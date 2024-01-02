https://ria.ru/20240102/vulkan-1919496477.html

В Индонезии эвакуировали 2200 человек из-за повышенной активности вулкана

В Индонезии эвакуировали 2200 человек из-за повышенной активности вулкана - РИА Новости, 02.01.2024

В Индонезии эвакуировали 2200 человек из-за повышенной активности вулкана

Более 2200 жителей были эвакуированы во временные убежища на фоне повышенной вулканической активности горы Левотоби на востоке Индонезии, сообщает портал CNA. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T17:47

2024-01-02T17:47

2024-01-02T17:47

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Более 2200 жителей были эвакуированы во временные убежища на фоне повышенной вулканической активности горы Левотоби на востоке Индонезии, сообщает портал CNA. По данным Центра вулканологии и смягчения геологических опасностей Индонезии (PVMBG), гора Левотоби в восточной провинции Нуса-Тенгара извергалась несколько раз за последние недели, включая извержение в понедельник, в результате которого вулканический пепел был выброшен на 1,5 километра над вершиной горы. Вулканический пепел от недавних извержений затронул два района возле горы Левотоби, в результате чего более 2200 жителей были эвакуированы во временные убежища, созданные местными властями. "В районе Улангитан находится 1931 эвакуированный, а в Илье-Буре - 328 эвакуированных", - отметил Бенедиктус Болибапа Херин, представитель администрации округа Восточный Флорес. Он добавил, что число эвакуированных может возрасти, поскольку все больше людей ищут убежища от вулкана. В понедельник власти повысили статус вулкана до второго по величине из четырех уровней опасности в Индонезии и расширили "опасную" зону с двух до четырех километров вокруг кратера Левотоби. Пепел вулкана также вынудил аэропорт Франс Седа, расположенный на расстоянии более 80 километров, закрыться с понедельника. Индонезия входит в так называемое тихоокеанское "Огненное кольцо". Полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров опоясывает Тихий океан, пролегая вдоль побережья Южной и Северной Америки до южной части Аляски, затем поворачивает к Японии, Филиппинам и Индонезии и завершается в районе острова Новая Гвинея, Новой Зеландии и юго-западной части Океании. Именно в "Огненном кольце" находится почти 90% из примерно 1,5 тысячи известных вулканов планеты. Там же происходит 90% всех землетрясений на Земле.

https://ria.ru/20231230/zemletryasenie-1919091614.html

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