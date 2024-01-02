https://ria.ru/20240102/vsu-1919522020.html

США разрешили ВСУ самим принимать решения о дальности ударов HIMARS

США разрешили ВСУ самим принимать решения о дальности ударов HIMARS - РИА Новости, 02.01.2024

США разрешили ВСУ самим принимать решения о дальности ударов HIMARS

Вашингтон разрешил Киеву самостоятельно принимать решения о дальности ударов из РСЗО HIMARS, пишет "Страна.ua" со ссылкой на посла США на Украине Бриджит Бринк. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T22:46

2024-01-02T22:46

2024-01-02T23:12

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Вашингтон разрешил Киеву самостоятельно принимать решения о дальности ударов из РСЗО HIMARS, пишет "Страна.ua" со ссылкой на посла США на Украине Бриджит Бринк."Командование ВСУ будет самостоятельно принимать решение о дальности ударов, наносимых с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS", — приводит издание заявление дипломата.По ее словам, Белый дом планирует в ближайшее время передать эти системы Украине.В конце прошлого года госсекретарь Энтони Блинкен объявил о передаче бывшей советской республике последнего пакета военной помощи на 250 миллионов долларов. Он включает в себя боеприпасы для систем ПВО NASAMS и РСЗО HIMARS, а также артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров, противотанковые ракетные комплексы Javelin, TOW и AT-4, а также свыше 15 миллионов патронов для стрелкового оружия.Белый дом ранее предупреждал, что на этом имеющиеся в его распоряжении средства для поддержки киевского режима заканчиваются. Новых поставок оружия и боеприпасов не будет, пока конгресс не одобрит дополнительное финансирование.В конце 2022 года, когда Украине передали первые 20 РСЗО HIMARS, американские СМИ писали, что США изменили эти системы так, чтобы ВСУ не смогли использовать их для ударов вглубь российской территории.

https://ria.ru/20240102/zelenskiy-1919489263.html

https://ria.ru/20240102/udar-1919517976.html

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