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США разрешили ВСУ самим принимать решения о дальности ударов HIMARS - РИА Новости, 02.01.2024
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22:46 02.01.2024 (обновлено: 23:12 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/vsu-1919522020.html
США разрешили ВСУ самим принимать решения о дальности ударов HIMARS
США разрешили ВСУ самим принимать решения о дальности ударов HIMARS - РИА Новости, 02.01.2024
США разрешили ВСУ самим принимать решения о дальности ударов HIMARS
Вашингтон разрешил Киеву самостоятельно принимать решения о дальности ударов из РСЗО HIMARS, пишет "Страна.ua" со ссылкой на посла США на Украине Бриджит Бринк. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T22:46
2024-01-02T23:12
специальная военная операция на украине
в мире
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сша
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бриджит бринк
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Вашингтон разрешил Киеву самостоятельно принимать решения о дальности ударов из РСЗО HIMARS, пишет "Страна.ua" со ссылкой на посла США на Украине Бриджит Бринк."Командование ВСУ будет самостоятельно принимать решение о дальности ударов, наносимых с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS", — приводит издание заявление дипломата.По ее словам, Белый дом планирует в ближайшее время передать эти системы Украине.В конце прошлого года госсекретарь Энтони Блинкен объявил о передаче бывшей советской республике последнего пакета военной помощи на 250 миллионов долларов. Он включает в себя боеприпасы для систем ПВО NASAMS и РСЗО HIMARS, а также артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров, противотанковые ракетные комплексы Javelin, TOW и AT-4, а также свыше 15 миллионов патронов для стрелкового оружия.Белый дом ранее предупреждал, что на этом имеющиеся в его распоряжении средства для поддержки киевского режима заканчиваются. Новых поставок оружия и боеприпасов не будет, пока конгресс не одобрит дополнительное финансирование.В конце 2022 года, когда Украине передали первые 20 РСЗО HIMARS, американские СМИ писали, что США изменили эти системы так, чтобы ВСУ не смогли использовать их для ударов вглубь российской территории.
https://ria.ru/20240102/zelenskiy-1919489263.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Бриджит Бринк, Энтони Блинкен, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
США разрешили ВСУ самим принимать решения о дальности ударов HIMARS

Посол Бринк: США разрешили Украине принимать решения о дальности ударов HIMARS

© AP Photo / Mosa'ab ElshamyАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Вашингтон разрешил Киеву самостоятельно принимать решения о дальности ударов из РСЗО HIMARS, пишет "Страна.ua" со ссылкой на посла США на Украине Бриджит Бринк.
"Командование ВСУ будет самостоятельно принимать решение о дальности ударов, наносимых с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS", — приводит издание заявление дипломата.
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По ее словам, Белый дом планирует в ближайшее время передать эти системы Украине.
В конце прошлого года госсекретарь Энтони Блинкен объявил о передаче бывшей советской республике последнего пакета военной помощи на 250 миллионов долларов. Он включает в себя боеприпасы для систем ПВО NASAMS и РСЗО HIMARS, а также артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров, противотанковые ракетные комплексы Javelin, TOW и AT-4, а также свыше 15 миллионов патронов для стрелкового оружия.
Белый дом ранее предупреждал, что на этом имеющиеся в его распоряжении средства для поддержки киевского режима заканчиваются. Новых поставок оружия и боеприпасов не будет, пока конгресс не одобрит дополнительное финансирование.
В конце 2022 года, когда Украине передали первые 20 РСЗО HIMARS, американские СМИ писали, что США изменили эти системы так, чтобы ВСУ не смогли использовать их для ударов вглубь российской территории.
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