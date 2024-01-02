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В Белгороде сократят число рейсов общественного транспорта из-за атак ВСУ

В Белгороде сократят число рейсов общественного транспорта из-за атак ВСУ - РИА Новости, 02.01.2024

В Белгороде сократят число рейсов общественного транспорта из-за атак ВСУ

Принято решение о сокращении рейсов общественного транспорта Белгородской агломерации из-за неблагоприятной оперативной обстановки, сообщает региональный... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T16:51

2024-01-02T16:51

2024-01-02T16:57

специальная военная операция на украине

общество

белгород

вооруженные силы украины

массированный обстрел центра белгорода

россия

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 2 янв - РИА Новости. Принято решение о сокращении рейсов общественного транспорта Белгородской агломерации из-за неблагоприятной оперативной обстановки, сообщает региональный Минтранс на странице "ВКонтакте"."В связи с оперативной обстановкой, принято решение о сокращении рейсов общественного транспорта Белгородской агломерации", - говорится в сообщении.Жителей и гостей города власти просят по возможности оставаться дома и не выходить на улицу.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ПВО уничтожила 17 ракет "Ольха" над Белгородской областью.Белгород сегодня вновь подвергся украинскому обстрелу. В частности, как сообщили в Минобороны РФ, ВСУ за день выпустили по городу и Белгородской области 17 ракет "Ольха" собственной разработки, все они были сбиты российскими средствами ПВО. Как уточнил губернатор области Вячеслав Гладков, в результате украинского удара по Белгороду погиб мужчина, еще пять человек пострадали.

белгород

россия

белгородская область

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общество, белгород, вооруженные силы украины, массированный обстрел центра белгорода, россия, белгородская область, вячеслав гладков