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В Белгороде сократят число рейсов общественного транспорта из-за атак ВСУ
В Белгороде сократят число рейсов общественного транспорта из-за атак ВСУ - РИА Новости, 02.01.2024
В Белгороде сократят число рейсов общественного транспорта из-за атак ВСУ
Принято решение о сокращении рейсов общественного транспорта Белгородской агломерации из-за неблагоприятной оперативной обстановки, сообщает региональный... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T16:51
2024-01-02T16:51
2024-01-02T16:57
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массированный обстрел центра белгорода
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БЕЛГОРОД, 2 янв - РИА Новости. Принято решение о сокращении рейсов общественного транспорта Белгородской агломерации из-за неблагоприятной оперативной обстановки, сообщает региональный Минтранс на странице "ВКонтакте"."В связи с оперативной обстановкой, принято решение о сокращении рейсов общественного транспорта Белгородской агломерации", - говорится в сообщении.Жителей и гостей города власти просят по возможности оставаться дома и не выходить на улицу.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ПВО уничтожила 17 ракет "Ольха" над Белгородской областью.Белгород сегодня вновь подвергся украинскому обстрелу. В частности, как сообщили в Минобороны РФ, ВСУ за день выпустили по городу и Белгородской области 17 ракет "Ольха" собственной разработки, все они были сбиты российскими средствами ПВО. Как уточнил губернатор области Вячеслав Гладков, в результате украинского удара по Белгороду погиб мужчина, еще пять человек пострадали.
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общество, белгород, вооруженные силы украины, массированный обстрел центра белгорода, россия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Общество, Белгород, Вооруженные силы Украины, Массированный обстрел центра Белгорода, Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгороде сократят число рейсов общественного транспорта из-за атак ВСУ
Минтранс: в Белгороде сократят рейсы общественного транспорта из-за атак ВСУ