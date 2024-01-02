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В Белгороде сократят число рейсов общественного транспорта из-за атак ВСУ - РИА Новости, 02.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:51 02.01.2024 (обновлено: 16:57 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/vsu-1919488112.html
В Белгороде сократят число рейсов общественного транспорта из-за атак ВСУ
В Белгороде сократят число рейсов общественного транспорта из-за атак ВСУ - РИА Новости, 02.01.2024
В Белгороде сократят число рейсов общественного транспорта из-за атак ВСУ
Принято решение о сокращении рейсов общественного транспорта Белгородской агломерации из-за неблагоприятной оперативной обстановки, сообщает региональный... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T16:51
2024-01-02T16:57
специальная военная операция на украине
общество
белгород
вооруженные силы украины
массированный обстрел центра белгорода
россия
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 2 янв - РИА Новости. Принято решение о сокращении рейсов общественного транспорта Белгородской агломерации из-за неблагоприятной оперативной обстановки, сообщает региональный Минтранс на странице "ВКонтакте"."В связи с оперативной обстановкой, принято решение о сокращении рейсов общественного транспорта Белгородской агломерации", - говорится в сообщении.Жителей и гостей города власти просят по возможности оставаться дома и не выходить на улицу.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ПВО уничтожила 17 ракет "Ольха" над Белгородской областью.Белгород сегодня вновь подвергся украинскому обстрелу. В частности, как сообщили в Минобороны РФ, ВСУ за день выпустили по городу и Белгородской области 17 ракет "Ольха" собственной разработки, все они были сбиты российскими средствами ПВО. Как уточнил губернатор области Вячеслав Гладков, в результате украинского удара по Белгороду погиб мужчина, еще пять человек пострадали.
белгород
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общество, белгород, вооруженные силы украины, массированный обстрел центра белгорода, россия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Общество, Белгород, Вооруженные силы Украины, Массированный обстрел центра Белгорода, Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгороде сократят число рейсов общественного транспорта из-за атак ВСУ

Минтранс: в Белгороде сократят рейсы общественного транспорта из-за атак ВСУ

© Фото : ДЕМИДОВ/TelegramНеразорвавшийся снаряд после украинского удара по Белгороду
Неразорвавшийся снаряд после украинского удара по Белгороду - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© Фото : ДЕМИДОВ/Telegram
Неразорвавшийся снаряд после украинского удара по Белгороду
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 2 янв - РИА Новости. Принято решение о сокращении рейсов общественного транспорта Белгородской агломерации из-за неблагоприятной оперативной обстановки, сообщает региональный Минтранс на странице "ВКонтакте".
«
"В связи с оперативной обстановкой, принято решение о сокращении рейсов общественного транспорта Белгородской агломерации", - говорится в сообщении.
Жителей и гостей города власти просят по возможности оставаться дома и не выходить на улицу.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ПВО уничтожила 17 ракет "Ольха" над Белгородской областью.
Белгород сегодня вновь подвергся украинскому обстрелу. В частности, как сообщили в Минобороны РФ, ВСУ за день выпустили по городу и Белгородской области 17 ракет "Ольха" собственной разработки, все они были сбиты российскими средствами ПВО. Как уточнил губернатор области Вячеслав Гладков, в результате украинского удара по Белгороду погиб мужчина, еще пять человек пострадали.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:14
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоБелгородВооруженные силы УкраиныМассированный обстрел центра БелгородаРоссияБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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