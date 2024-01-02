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"Мечтаю о ранении". Солдат ВСУ рассказал о странном желании из-за России - РИА Новости, 02.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:35 02.01.2024 (обновлено: 07:56 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/vsu-1919418962.html
"Мечтаю о ранении". Солдат ВСУ рассказал о странном желании из-за России
"Мечтаю о ранении". Солдат ВСУ рассказал о странном желании из-за России - РИА Новости, 02.01.2024
"Мечтаю о ранении". Солдат ВСУ рассказал о странном желании из-за России
Солдаты ВСУ умышленно стараются получить ранение ради увольнения, рассказал со слов знакомого военного украинский журналист Юрий Бутусов в эфире своего... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T04:35
2024-01-02T07:56
специальная военная операция на украине
украина
юрий бутусов
владимир зеленский
в мире
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Солдаты ВСУ умышленно стараются получить ранение ради увольнения, рассказал со слов знакомого военного украинский журналист Юрий Бутусов в эфире своего видеоблога."Я общался с пехотинцем, он принимал участие в штурмах. &lt;...&gt; Я его спрашиваю: "А какая у тебя мечта?" Он отвечает: "Тяжелое ранение ноги. Я никогда не оставлю позиции, но тяжелое ранение позволяет честно отправиться в тыл и немножко отдохнуть". Потому что в таком режиме очень сложно жить", — поделился Бутусов.Журналист добавил, что солдаты почти не покидают линию соприкосновения. Собеседнику Бутусова за год дали только десять дней отпуска, а спать военным разрешали только после нескольких суток нахождения на передовой.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах: на улицах, на автозаправках и в кафе. Передавать мобилизуемому ее могут и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20240102/spetsoperatsiya-1919417716.html
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украина, юрий бутусов, владимир зеленский, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Юрий Бутусов, Владимир Зеленский, В мире
"Мечтаю о ранении". Солдат ВСУ рассказал о странном желании из-за России

Солдат ВСУ: украинские военные мечтают о ранении для перевода в безопасное место

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат в окопе на линии фронта возле Авдеевки
Украинский солдат в окопе на линии фронта возле Авдеевки - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© AP Photo / Libkos
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Солдаты ВСУ умышленно стараются получить ранение ради увольнения, рассказал со слов знакомого военного украинский журналист Юрий Бутусов в эфире своего видеоблога.
«
"Я общался с пехотинцем, он принимал участие в штурмах. <...> Я его спрашиваю: "А какая у тебя мечта?" Он отвечает: "Тяжелое ранение ноги. Я никогда не оставлю позиции, но тяжелое ранение позволяет честно отправиться в тыл и немножко отдохнуть". Потому что в таком режиме очень сложно жить", — поделился Бутусов.
Журналист добавил, что солдаты почти не покидают линию соприкосновения. Собеседнику Бутусова за год дали только десять дней отпуска, а спать военным разрешали только после нескольких суток нахождения на передовой.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах: на улицах, на автозаправках и в кафе. Передавать мобилизуемому ее могут и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЮрий БутусовВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
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