https://ria.ru/20240102/vsu-1919418962.html

"Мечтаю о ранении". Солдат ВСУ рассказал о странном желании из-за России

"Мечтаю о ранении". Солдат ВСУ рассказал о странном желании из-за России - РИА Новости, 02.01.2024

"Мечтаю о ранении". Солдат ВСУ рассказал о странном желании из-за России

Солдаты ВСУ умышленно стараются получить ранение ради увольнения, рассказал со слов знакомого военного украинский журналист Юрий Бутусов в эфире своего... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T04:35

2024-01-02T04:35

2024-01-02T07:56

специальная военная операция на украине

украина

юрий бутусов

владимир зеленский

в мире

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Солдаты ВСУ умышленно стараются получить ранение ради увольнения, рассказал со слов знакомого военного украинский журналист Юрий Бутусов в эфире своего видеоблога."Я общался с пехотинцем, он принимал участие в штурмах. <...> Я его спрашиваю: "А какая у тебя мечта?" Он отвечает: "Тяжелое ранение ноги. Я никогда не оставлю позиции, но тяжелое ранение позволяет честно отправиться в тыл и немножко отдохнуть". Потому что в таком режиме очень сложно жить", — поделился Бутусов.Журналист добавил, что солдаты почти не покидают линию соприкосновения. Собеседнику Бутусова за год дали только десять дней отпуска, а спать военным разрешали только после нескольких суток нахождения на передовой.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах: на улицах, на автозаправках и в кафе. Передавать мобилизуемому ее могут и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240102/spetsoperatsiya-1919417716.html

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украина, юрий бутусов, владимир зеленский, в мире