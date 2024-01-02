https://ria.ru/20240102/vsu-1919418962.html
"Мечтаю о ранении". Солдат ВСУ рассказал о странном желании из-за России
"Мечтаю о ранении". Солдат ВСУ рассказал о странном желании из-за России - РИА Новости, 02.01.2024
"Мечтаю о ранении". Солдат ВСУ рассказал о странном желании из-за России
Солдаты ВСУ умышленно стараются получить ранение ради увольнения, рассказал со слов знакомого военного украинский журналист Юрий Бутусов в эфире своего... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T04:35
2024-01-02T04:35
2024-01-02T07:56
специальная военная операция на украине
украина
юрий бутусов
владимир зеленский
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869091898_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3b6cb3e188d3243d8b540b2244ac1ba2.jpg
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Солдаты ВСУ умышленно стараются получить ранение ради увольнения, рассказал со слов знакомого военного украинский журналист Юрий Бутусов в эфире своего видеоблога."Я общался с пехотинцем, он принимал участие в штурмах. <...> Я его спрашиваю: "А какая у тебя мечта?" Он отвечает: "Тяжелое ранение ноги. Я никогда не оставлю позиции, но тяжелое ранение позволяет честно отправиться в тыл и немножко отдохнуть". Потому что в таком режиме очень сложно жить", — поделился Бутусов.Журналист добавил, что солдаты почти не покидают линию соприкосновения. Собеседнику Бутусова за год дали только десять дней отпуска, а спать военным разрешали только после нескольких суток нахождения на передовой.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах: на улицах, на автозаправках и в кафе. Передавать мобилизуемому ее могут и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20240102/spetsoperatsiya-1919417716.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869091898_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_5958b4ee4c667e3db82b3679977c0122.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, юрий бутусов, владимир зеленский, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Юрий Бутусов, Владимир Зеленский, В мире
"Мечтаю о ранении". Солдат ВСУ рассказал о странном желании из-за России
Солдат ВСУ: украинские военные мечтают о ранении для перевода в безопасное место