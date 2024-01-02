https://ria.ru/20240102/vs-1919446759.html

В Госдуме назвали причину провала "контрнаступления" ВСУ

В Госдуме назвали причину провала "контрнаступления" ВСУ - РИА Новости, 02.01.2024

В Госдуме назвали причину провала "контрнаступления" ВСУ

Причиной провала контрнаступления украинских войск была не утечка информации, а профессионализм, доблесть и отвага российской армии, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T11:34

2024-01-02T11:34

2024-01-02T11:34

специальная военная операция на украине

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госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости. Причиной провала контрнаступления украинских войск была не утечка информации, а профессионализм, доблесть и отвага российской армии, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Владимир Зеленский связал провал контрнаступления ВСУ в 2023 году с "утечкой информации", пишет журнал Economist. При этом в Economist добавили, что, по словам Зеленского, изолирование Крыма и подрыв военных возможностей России на полуострове представляют особую важность. "Причиной провала так называемого украинского контрнаступления является не утечка информации, как пытается преподнести террорист Зеленский, а профессионализм, доблесть и отвага российской армии, которая смогла остановить и сдержать агрессора, не дав ему продвинуться вперёд", - сказал Шеремет РИА Новости. Кроме того, по его словам, ещё одним залогом успеха в противостоянии украинскому агрессору, спонсируемого коллективным Западом, является консолидация народа России, который сплотился вокруг своего президента Владимира Путина, приближая победу в конфликте.

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в мире, россия, владимир зеленский, михаил шеремет, владимир путин, госдума рф