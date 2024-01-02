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В Госдуме назвали причину провала "контрнаступления" ВСУ - РИА Новости, 02.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:34 02.01.2024
https://ria.ru/20240102/vs-1919446759.html
В Госдуме назвали причину провала "контрнаступления" ВСУ
В Госдуме назвали причину провала "контрнаступления" ВСУ - РИА Новости, 02.01.2024
В Госдуме назвали причину провала "контрнаступления" ВСУ
Причиной провала контрнаступления украинских войск была не утечка информации, а профессионализм, доблесть и отвага российской армии, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T11:34
2024-01-02T11:34
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир зеленский
михаил шеремет
владимир путин
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости. Причиной провала контрнаступления украинских войск была не утечка информации, а профессионализм, доблесть и отвага российской армии, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Владимир Зеленский связал провал контрнаступления ВСУ в 2023 году с "утечкой информации", пишет журнал Economist. При этом в Economist добавили, что, по словам Зеленского, изолирование Крыма и подрыв военных возможностей России на полуострове представляют особую важность. "Причиной провала так называемого украинского контрнаступления является не утечка информации, как пытается преподнести террорист Зеленский, а профессионализм, доблесть и отвага российской армии, которая смогла остановить и сдержать агрессора, не дав ему продвинуться вперёд", - сказал Шеремет РИА Новости. Кроме того, по его словам, ещё одним залогом успеха в противостоянии украинскому агрессору, спонсируемого коллективным Западом, является консолидация народа России, который сплотился вокруг своего президента Владимира Путина, приближая победу в конфликте.
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в мире, россия, владимир зеленский, михаил шеремет, владимир путин, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, Владимир Путин, Госдума РФ
В Госдуме назвали причину провала "контрнаступления" ВСУ

Шеремет: причиной провала наступления ВСУ стали профессионализм и доблесть ВС РФ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости. Причиной провала контрнаступления украинских войск была не утечка информации, а профессионализм, доблесть и отвага российской армии, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Владимир Зеленский связал провал контрнаступления ВСУ в 2023 году с "утечкой информации", пишет журнал Economist. При этом в Economist добавили, что, по словам Зеленского, изолирование Крыма и подрыв военных возможностей России на полуострове представляют особую важность.
«
"Причиной провала так называемого украинского контрнаступления является не утечка информации, как пытается преподнести террорист Зеленский, а профессионализм, доблесть и отвага российской армии, которая смогла остановить и сдержать агрессора, не дав ему продвинуться вперёд", - сказал Шеремет РИА Новости.
Кроме того, по его словам, ещё одним залогом успеха в противостоянии украинскому агрессору, спонсируемого коллективным Западом, является консолидация народа России, который сплотился вокруг своего президента Владимира Путина, приближая победу в конфликте.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ЗеленскийМихаил ШереметВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
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