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В Госдуме назвали причину провала "контрнаступления" ВСУ
В Госдуме назвали причину провала "контрнаступления" ВСУ - РИА Новости, 02.01.2024
В Госдуме назвали причину провала "контрнаступления" ВСУ
Причиной провала контрнаступления украинских войск была не утечка информации, а профессионализм, доблесть и отвага российской армии, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T11:34
2024-01-02T11:34
2024-01-02T11:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости. Причиной провала контрнаступления украинских войск была не утечка информации, а профессионализм, доблесть и отвага российской армии, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Владимир Зеленский связал провал контрнаступления ВСУ в 2023 году с "утечкой информации", пишет журнал Economist. При этом в Economist добавили, что, по словам Зеленского, изолирование Крыма и подрыв военных возможностей России на полуострове представляют особую важность. "Причиной провала так называемого украинского контрнаступления является не утечка информации, как пытается преподнести террорист Зеленский, а профессионализм, доблесть и отвага российской армии, которая смогла остановить и сдержать агрессора, не дав ему продвинуться вперёд", - сказал Шеремет РИА Новости. Кроме того, по его словам, ещё одним залогом успеха в противостоянии украинскому агрессору, спонсируемого коллективным Западом, является консолидация народа России, который сплотился вокруг своего президента Владимира Путина, приближая победу в конфликте.
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В Госдуме назвали причину провала "контрнаступления" ВСУ
Шеремет: причиной провала наступления ВСУ стали профессионализм и доблесть ВС РФ