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РВСН завершили переоснащение мобильной группировки с "Тополей" на "Ярсы" - РИА Новости, 02.01.2024
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Новое оружие России
 
18:33 02.01.2024 (обновлено: 21:21 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/voyska-1919499990.html
РВСН завершили переоснащение мобильной группировки с "Тополей" на "Ярсы"
РВСН завершили переоснащение мобильной группировки с "Тополей" на "Ярсы" - РИА Новости, 02.01.2024
РВСН завершили переоснащение мобильной группировки с "Тополей" на "Ярсы"
В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) завершили перевооружение мобильной группировки с подвижных грунтовых ракетных комплексов "Тополь" на... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T18:33
2024-01-02T21:21
безопасность
россия
ракетные войска стратегического назначения
новое оружие россии
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) завершили перевооружение мобильной группировки с подвижных грунтовых ракетных комплексов "Тополь" на новейшие "Ярсы", сообщили в Минобороны России."Перевооружением последнего ракетного полка Бологовского ракетного соединения в Тверской области с ПГРК "Тополь" на "Ярс" завершено переоснащение мобильной группировки Ракетных войск стратегического назначения", — говорится в заявлении.Как отметили в ведомстве, в составе мобильной группировки остались полки, на вооружении которых находится современный подвижный комплекс "Тополь-М" с достаточным эксплуатационным ресурсом. Уточняется, что перевооружение этих соединений планируется начать после 2025 года. "Ярс" (РС-24) — твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Ее калибр составляет 1,86 метра, длина — 17,8 метра, стартовая масса — 46 тонн. Заявленная полезная нагрузка — 1250 килограммов.
https://ria.ru/20231216/rakety-1916135722.html
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безопасность, россия, ракетные войска стратегического назначения
Безопасность, Россия, Ракетные войска стратегического назначения, Новое оружие России
РВСН завершили переоснащение мобильной группировки с "Тополей" на "Ярсы"

МО РФ: РВСН завершили переоснащение мобильной группировки с "Тополей" на "Ярсы"

© Минобороны России/TelegramМежконтинентальная баллистическая ракета "Ярс", которую загрузили в шахтную пусковую установку в Козельском соединении РВСН в Калужской области
Межконтинентальная баллистическая ракета Ярс, которую загрузили в шахтную пусковую установку в Козельском соединении РВСН в Калужской области
© Минобороны России/Telegram
Межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс", которую загрузили в шахтную пусковую установку в Козельском соединении РВСН в Калужской области. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) завершили перевооружение мобильной группировки с подвижных грунтовых ракетных комплексов "Тополь" на новейшие "Ярсы", сообщили в Минобороны России.
"Перевооружением последнего ракетного полка Бологовского ракетного соединения в Тверской области с ПГРК "Тополь" на "Ярс" завершено переоснащение мобильной группировки Ракетных войск стратегического назначения", — говорится в заявлении.
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Как отметили в ведомстве, в составе мобильной группировки остались полки, на вооружении которых находится современный подвижный комплекс "Тополь-М" с достаточным эксплуатационным ресурсом.

"Тополь-М" — ракетный комплекс стратегического назначения, разработанный в конце 1980-х — начале 1990-х. В шахтном варианте базирования принят на вооружение в 2000 году.

Уточняется, что перевооружение этих соединений планируется начать после 2025 года.
"Ярс" (РС-24) — твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Ее калибр составляет 1,86 метра, длина — 17,8 метра, стартовая масса — 46 тонн. Заявленная полезная нагрузка — 1250 килограммов.
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