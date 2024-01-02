https://ria.ru/20240102/voyska-1919499990.html

РВСН завершили переоснащение мобильной группировки с "Тополей" на "Ярсы"

РВСН завершили переоснащение мобильной группировки с "Тополей" на "Ярсы" - РИА Новости, 02.01.2024

РВСН завершили переоснащение мобильной группировки с "Тополей" на "Ярсы"

В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) завершили перевооружение мобильной группировки с подвижных грунтовых ракетных комплексов "Тополь" на... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T18:33

2024-01-02T18:33

2024-01-02T21:21

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ракетные войска стратегического назначения

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) завершили перевооружение мобильной группировки с подвижных грунтовых ракетных комплексов "Тополь" на новейшие "Ярсы", сообщили в Минобороны России."Перевооружением последнего ракетного полка Бологовского ракетного соединения в Тверской области с ПГРК "Тополь" на "Ярс" завершено переоснащение мобильной группировки Ракетных войск стратегического назначения", — говорится в заявлении.Как отметили в ведомстве, в составе мобильной группировки остались полки, на вооружении которых находится современный подвижный комплекс "Тополь-М" с достаточным эксплуатационным ресурсом. Уточняется, что перевооружение этих соединений планируется начать после 2025 года. "Ярс" (РС-24) — твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Ее калибр составляет 1,86 метра, длина — 17,8 метра, стартовая масса — 46 тонн. Заявленная полезная нагрузка — 1250 килограммов.

https://ria.ru/20231216/rakety-1916135722.html

https://ria.ru/20231227/svo-1918318135.html

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безопасность, россия, ракетные войска стратегического назначения