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Визит Блинкена в Израиль перенесли на следующую неделю, сообщили СМИ

Визит Блинкена в Израиль перенесли на следующую неделю, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.01.2024

Визит Блинкена в Израиль перенесли на следующую неделю, сообщили СМИ

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Израиль, запланированный на эту неделю, переносится на начало следующей, пишет Times of Israel со ссылкой на источник. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T23:09

2024-01-02T23:09

2024-01-02T23:09

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Израиль, запланированный на эту неделю, переносится на начало следующей, пишет Times of Israel со ссылкой на источник. "Госсекретарь США Энтони Блинкен отложил свою поездку в Израиль до следующей недели", - сообщает издание со ссылкой на знакомого с ситуацией чиновника. По словам чиновника, Блинкен должен был прибыть в Израиль ближе к концу недели, но теперь прибудет в начале следующей. Отмечается, что перенос визита не связан с недавней атакой израильского беспилотника в Южном Бейруте. Во вторник вечером Национальное агентство Ливана сообщило, что израильский беспилотник атаковал офис палестинского движения ХАМАС в Южном Бейруте, в результате подрыва погибли четыре человека. По информации ливанского телеканала Al Mayadeen, погибли заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури и трое его охранников. Израильские СМИ сообщили, что во время взрыва в Бейруте был убит командующий операциями ХАМАС на юге Ливана.

https://ria.ru/20240102/tsugtsvang-1919369954.html

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в мире, израиль, сша, ливан, энтони блинкен, хамас