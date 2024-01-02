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Визит Блинкена в Израиль перенесли на следующую неделю, сообщили СМИ
Визит Блинкена в Израиль перенесли на следующую неделю, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.01.2024
Визит Блинкена в Израиль перенесли на следующую неделю, сообщили СМИ
Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Израиль, запланированный на эту неделю, переносится на начало следующей, пишет Times of Israel со ссылкой на источник. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T23:09
2024-01-02T23:09
2024-01-02T23:09
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Израиль, запланированный на эту неделю, переносится на начало следующей, пишет Times of Israel со ссылкой на источник. "Госсекретарь США Энтони Блинкен отложил свою поездку в Израиль до следующей недели", - сообщает издание со ссылкой на знакомого с ситуацией чиновника. По словам чиновника, Блинкен должен был прибыть в Израиль ближе к концу недели, но теперь прибудет в начале следующей. Отмечается, что перенос визита не связан с недавней атакой израильского беспилотника в Южном Бейруте. Во вторник вечером Национальное агентство Ливана сообщило, что израильский беспилотник атаковал офис палестинского движения ХАМАС в Южном Бейруте, в результате подрыва погибли четыре человека. По информации ливанского телеканала Al Mayadeen, погибли заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури и трое его охранников. Израильские СМИ сообщили, что во время взрыва в Бейруте был убит командующий операциями ХАМАС на юге Ливана.
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в мире, израиль, сша, ливан, энтони блинкен, хамас
В мире, Израиль, США, Ливан, Энтони Блинкен, ХАМАС
Визит Блинкена в Израиль перенесли на следующую неделю, сообщили СМИ
Times of Israel: визит Блинкена в Израиль перенесли на следующую неделю