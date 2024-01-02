https://ria.ru/20240102/vilnyus-1919476026.html

В Вильнюсе прогремело несколько взрывов

В Вильнюсе прогремело несколько взрывов - РИА Новости, 02.01.2024

В Вильнюсе прогремело несколько взрывов

Многоквартирный дом загорелся в Вильнюсе после нескольких взрывов неясного происхождения, жильцов эвакуируют, четверо пострадавших госпитализированы, сообщил во РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T15:29

2024-01-02T15:29

2024-01-02T19:24

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Многоквартирный дом загорелся в Вильнюсе после нескольких взрывов неясного происхождения, жильцов эвакуируют, четверо пострадавших госпитализированы, сообщил во вторник портал LRT (Литовское радио и телевидение) со ссылкой на Департамент противопожарной охраны и спасения (PAGD). По уточненным данным, в жилом многоквартирном пятиэтажном доме в микрорайоне Вильнюса Виршулишкес горят четыре квартиры. Как сообщили порталу жители дома, перед пожаром были слышны один или два взрыва. По словам представителя PAGD, в доме продолжается открытое горение, пожарные работают "в полном объеме", однако "до источника пожара добраться тяжело". Из дома по пожарным лестницам эвакуируют жильцов, четверых отвезли в больницу, сообщила журналистам представительница пожарной службы Эдита Зданевичене. Для тушения пожара привлечены восемь автоцистерн, на месте работают четыре экипажа полиции. Причина взрывов на данным момент неясна. По словам представителей Оператора энергоснабжения, дом был обеспечен газом для бытового потребления, около полугода назад газовые системы дома прошли проверку.

https://ria.ru/20230930/vzryv-1899628912.html

https://ria.ru/20231006/vzryvy-1900881468.html

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в мире, вильнюс, литва