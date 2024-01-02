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В Саратовской области неадекватный пациент укусил фельдшера скорой помощи - РИА Новости, 02.01.2024
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14:54 02.01.2024
https://ria.ru/20240102/ukus-1919470048.html
В Саратовской области неадекватный пациент укусил фельдшера скорой помощи
В Саратовской области неадекватный пациент укусил фельдшера скорой помощи - РИА Новости, 02.01.2024
В Саратовской области неадекватный пациент укусил фельдшера скорой помощи
Полиция в Саратовской области проводит проверку по факту нападения на фельдшера скорой медицинской помощи, которого пациент в неадекватном состоянии укусил за... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T14:54
2024-01-02T14:54
происшествия
саратовская область
балаково
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САРАТОВ, 2 янв - РИА Новости. Полиция в Саратовской области проводит проверку по факту нападения на фельдшера скорой медицинской помощи, которого пациент в неадекватном состоянии укусил за палец при оказании помощи, сообщил региональный главк МВД в Telegram-канале. "В Балаково по факту возможного причинения телесных повреждений медицинскому работнику полицейскими проводится проверка. По предварительным данным, сегодня в 5.30 (4.30 мск) возле одного из увеселительных заведений на улице Менделеева города Балаково мужчина 1998 года рождения, находясь в неадекватном состоянии, во время оказания ему медицинской помощи укусил за палец фельдшера бригады скорой помощи. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства", - говорится в сообщении. Это второй с начала года случай нападения на медиков "скорой" в Саратовской области. Ранее в СК сообщили, что в новогоднюю ночь в квартире дома на улице Тульской в Саратове 59-летний пьяный супруг пациентки начал агрессивно себя вести с медиками, и "из-за неполученного ответа на вопрос пациентки нанес удары в голову одного из фельдшеров". Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Побои".
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происшествия, саратовская область, балаково
Происшествия, Саратовская область, Балаково
В Саратовской области неадекватный пациент укусил фельдшера скорой помощи

В саратовском Балаково пациент укусил за палец фельдшера скорой помощи

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 2 янв - РИА Новости. Полиция в Саратовской области проводит проверку по факту нападения на фельдшера скорой медицинской помощи, которого пациент в неадекватном состоянии укусил за палец при оказании помощи, сообщил региональный главк МВД в Telegram-канале.
Балаково по факту возможного причинения телесных повреждений медицинскому работнику полицейскими проводится проверка. По предварительным данным, сегодня в 5.30 (4.30 мск) возле одного из увеселительных заведений на улице Менделеева города Балаково мужчина 1998 года рождения, находясь в неадекватном состоянии, во время оказания ему медицинской помощи укусил за палец фельдшера бригады скорой помощи. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства", - говорится в сообщении.
Это второй с начала года случай нападения на медиков "скорой" в Саратовской области. Ранее в СК сообщили, что в новогоднюю ночь в квартире дома на улице Тульской в Саратове 59-летний пьяный супруг пациентки начал агрессивно себя вести с медиками, и "из-за неполученного ответа на вопрос пациентки нанес удары в голову одного из фельдшеров". Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Побои".
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