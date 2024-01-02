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В ФРГ посетовали на поломку большинства переданных Украине танков Leopard 2 - РИА Новости, 02.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:51 02.01.2024 (обновлено: 23:06 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/ukraina-1919517643.html
В ФРГ посетовали на поломку большинства переданных Украине танков Leopard 2
В ФРГ посетовали на поломку большинства переданных Украине танков Leopard 2 - РИА Новости, 02.01.2024
В ФРГ посетовали на поломку большинства переданных Украине танков Leopard 2
На Украине применяется лишь малое количество танков Leopard 2 современной модификации A6, так как самостоятельные попытки украинцев их починить заканчиваются... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T21:51
2024-01-02T23:06
специальная военная операция на украине
в мире
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БЕРЛИН, 2 янв - РИА Новости. На Украине применяется лишь малое количество танков Leopard 2 современной модификации A6, так как самостоятельные попытки украинцев их починить заканчиваются еще большими поломками, а в литовских ремонтных мастерских наблюдается дефицит запчастей, сообщил член партии "Зеленые" Себастьян Шефер. "К сожалению, приходится констатировать, что лишь очень небольшое количество поставленных танков (Leopard 2A6) все еще может применяться Украиной", - цитирует агентство DPA из письма политика в оборонные концерны ФРГ Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann. По данным политика, до Рождества посетившего вместе с министром обороны Борисом Писториусом ремонтный хаб в Литве, в мастерских не хватает запчастей для данных танков. В своем обращении Шефер, занимающийся вопросами бюджета, потребовал мер по ускорению ремонтных работ. В общей сложности правительство Германии передало Украине 18 танков Leopard 2 из арсенала бундесвера. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231224/ukraina-1917677541.html
https://ria.ru/20231215/rossiya-1915920824.html
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в мире, украина, россия, германия, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Германия, Сергей Лавров, НАТО
В ФРГ посетовали на поломку большинства переданных Украине танков Leopard 2

Шефер: у ВСУ осталось мало поставленных танков Leopard 2A6

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкПосетители на смотровой площадке Рейхстага
Посетители на смотровой площадке Рейхстага - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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БЕРЛИН, 2 янв - РИА Новости. На Украине применяется лишь малое количество танков Leopard 2 современной модификации A6, так как самостоятельные попытки украинцев их починить заканчиваются еще большими поломками, а в литовских ремонтных мастерских наблюдается дефицит запчастей, сообщил член партии "Зеленые" Себастьян Шефер.
"К сожалению, приходится констатировать, что лишь очень небольшое количество поставленных танков (Leopard 2A6) все еще может применяться Украиной", - цитирует агентство DPA из письма политика в оборонные концерны ФРГ Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann.
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По данным политика, до Рождества посетившего вместе с министром обороны Борисом Писториусом ремонтный хаб в Литве, в мастерских не хватает запчастей для данных танков.
В своем обращении Шефер, занимающийся вопросами бюджета, потребовал мер по ускорению ремонтных работ. В общей сложности правительство Германии передало Украине 18 танков Leopard 2 из арсенала бундесвера.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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