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На большей части территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:41 02.01.2024 (обновлено: 21:42 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/ukraina-1919506544.html
На большей части территории Украины объявили воздушную тревогу
На большей части территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.01.2024
На большей части территории Украины объявили воздушную тревогу
На большей части территории Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T19:41
2024-01-02T21:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киевская область
киев
вооруженные силы украины
владимир путин
белгород
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. На большей части территории Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.Сегодня около 19:08 мск сигнал об опасности прозвучал в семи областях: Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской, а также в подконтрольных киевским властям частях Запорожской и Херсонской областей.Через полчаса тревогу объявили в Киеве, Киевской и Черниговской областях.Накануне местные СМИ писали о серии мощных взрывов в украинской столице и области. Они продолжились и сегодня, несколько районов осталось без электроэнергии, загорелось несколько зданий.Чуть позже Минобороны России сообщило о нанесении группового удара по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве и его пригородах, а также по местам хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, поставляемых западными странами.Президент Владимир Путин во время встречи с участниками спецоперации в Центральном военном клиническом госпитале имени А. А. Вишневского заявил, что российская армия наносит чувствительные удары высокоточным оружием по местам, где принимаются решения, по местам скопления военнослужащих и наемников, по другим военным объектам и будет наращивать эти атаки. Глава государства подчеркнул, что ни одно преступление киевского режима против гражданского населения, подобное теракту в Белгороде, не останется безнаказанным.Массированный обстрел БелгородаДнем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу.Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.
https://ria.ru/20240102/kiev-1919496941.html
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в мире, украина, киевская область, киев, вооруженные силы украины, владимир путин, белгород
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киевская область, Киев, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Белгород
На большей части территории Украины объявили воздушную тревогу

На большей части территории Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. На большей части территории Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.
Сегодня около 19:08 мск сигнал об опасности прозвучал в семи областях: Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской, а также в подконтрольных киевским властям частях Запорожской и Херсонской областей.
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СБУ заявила о демонтаже веб-камер, "засветивших" работу ПВО в Киеве
Вчера, 17:54
Через полчаса тревогу объявили в Киеве, Киевской и Черниговской областях.
Накануне местные СМИ писали о серии мощных взрывов в украинской столице и области. Они продолжились и сегодня, несколько районов осталось без электроэнергии, загорелось несколько зданий.
Чуть позже Минобороны России сообщило о нанесении группового удара по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве и его пригородах, а также по местам хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, поставляемых западными странами.
Президент Владимир Путин во время встречи с участниками спецоперации в Центральном военном клиническом госпитале имени А. А. Вишневского заявил, что российская армия наносит чувствительные удары высокоточным оружием по местам, где принимаются решения, по местам скопления военнослужащих и наемников, по другим военным объектам и будет наращивать эти атаки. Глава государства подчеркнул, что ни одно преступление киевского режима против гражданского населения, подобное теракту в Белгороде, не останется безнаказанным.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Массированный обстрел Белгорода

Днем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу.
Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.
По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевская областьКиевВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинБелгород
 
 
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