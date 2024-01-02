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Фицо: условия урегулирования конфликта на Украине будет диктовать Россия - РИА Новости, 02.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:09 02.01.2024
https://ria.ru/20240102/ukraina-1919490231.html
Фицо: условия урегулирования конфликта на Украине будет диктовать Россия
Фицо: условия урегулирования конфликта на Украине будет диктовать Россия - РИА Новости, 02.01.2024
Фицо: условия урегулирования конфликта на Украине будет диктовать Россия
Условия для урегулирования конфликта на Украине будет диктовать Россия, а не Европейский союз или кто-то другой, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T17:09
2024-01-02T17:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
словакия
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 2 янв - РИА Новости. Условия для урегулирования конфликта на Украине будет диктовать Россия, а не Европейский союз или кто-то другой, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью словацкому телеканалу ta3. "Думаю, что мы подходим к периоду, когда условия урегулирования конфликта на Украине, к сожалению, не будет ни в коем случае ставить Европейский союз или кто-то другой. Их будет ставить, вероятно, Российская Федерация", - сказал Фицо.Он отметил, что стратегия, целью которой было поставить Россию на колени, используя на Украине западное оружие и деньги, провалилась. Ранее Фицо говорил, что "можно отправить на Украину все оружие мира, но это не поможет ей победить Россию в военном отношении". Фицо также отмечал, что большая часть европейских государств одержима ненавистью к России и ради ослабления РФ готова воевать до последнего украинского солдата, но, по мнению премьер-министра Словакии, стратегия Европейского союза и США, которая реализуется на Украине, не работает. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20231220/ukraina-1917040141.html
https://ria.ru/20231231/illyuzii-1919156551.html
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в мире, украина, россия, словакия, роберт фицо
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Словакия, Роберт Фицо
Фицо: условия урегулирования конфликта на Украине будет диктовать Россия

Фицо: условия урегулирования конфликта на Украине будет диктовать РФ, а не ЕС

© AP Photo / Petr David JosekПремьер Словакии Роберт Фицо
Премьер Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 2 янв - РИА Новости. Условия для урегулирования конфликта на Украине будет диктовать Россия, а не Европейский союз или кто-то другой, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью словацкому телеканалу ta3.
"Думаю, что мы подходим к периоду, когда условия урегулирования конфликта на Украине, к сожалению, не будет ни в коем случае ставить Европейский союз или кто-то другой. Их будет ставить, вероятно, Российская Федерация", - сказал Фицо.
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Он отметил, что стратегия, целью которой было поставить Россию на колени, используя на Украине западное оружие и деньги, провалилась.
Ранее Фицо говорил, что "можно отправить на Украину все оружие мира, но это не поможет ей победить Россию в военном отношении". Фицо также отмечал, что большая часть европейских государств одержима ненавистью к России и ради ослабления РФ готова воевать до последнего украинского солдата, но, по мнению премьер-министра Словакии, стратегия Европейского союза и США, которая реализуется на Украине, не работает.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСловакияРоберт Фицо
 
 
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