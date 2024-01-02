https://ria.ru/20240102/ukraina-1919490231.html

Фицо: условия урегулирования конфликта на Украине будет диктовать Россия

Фицо: условия урегулирования конфликта на Украине будет диктовать Россия - РИА Новости, 02.01.2024

Фицо: условия урегулирования конфликта на Украине будет диктовать Россия

Условия для урегулирования конфликта на Украине будет диктовать Россия, а не Европейский союз или кто-то другой, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T17:09

2024-01-02T17:09

2024-01-02T17:09

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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словакия

роберт фицо

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БРАТИСЛАВА, 2 янв - РИА Новости. Условия для урегулирования конфликта на Украине будет диктовать Россия, а не Европейский союз или кто-то другой, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью словацкому телеканалу ta3. "Думаю, что мы подходим к периоду, когда условия урегулирования конфликта на Украине, к сожалению, не будет ни в коем случае ставить Европейский союз или кто-то другой. Их будет ставить, вероятно, Российская Федерация", - сказал Фицо.Он отметил, что стратегия, целью которой было поставить Россию на колени, используя на Украине западное оружие и деньги, провалилась. Ранее Фицо говорил, что "можно отправить на Украину все оружие мира, но это не поможет ей победить Россию в военном отношении". Фицо также отмечал, что большая часть европейских государств одержима ненавистью к России и ради ослабления РФ готова воевать до последнего украинского солдата, но, по мнению премьер-министра Словакии, стратегия Европейского союза и США, которая реализуется на Украине, не работает. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20231220/ukraina-1917040141.html

https://ria.ru/20231231/illyuzii-1919156551.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, словакия, роберт фицо