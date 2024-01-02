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Посол Франции в Киеве рассказал о новом подходе к конфликту на Украине - РИА Новости, 02.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:06 02.01.2024 (обновлено: 15:21 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/ukraina-1919471459.html
Посол Франции в Киеве рассказал о новом подходе к конфликту на Украине
Посол Франции в Киеве рассказал о новом подходе к конфликту на Украине - РИА Новости, 02.01.2024
Посол Франции в Киеве рассказал о новом подходе к конфликту на Украине
Париж будет постепенно менять формат помощи ВСУ, заявил в интервью телеканалу France Info посол Франции в Киеве Гаэль Весьер."Поддержка Франции в вопросах... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T15:06
2024-01-02T15:21
специальная военная операция на украине
в мире
франция
украина
париж
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Париж будет постепенно менять формат помощи ВСУ, заявил в интервью телеканалу France Info посол Франции в Киеве Гаэль Весьер."Поддержка Франции в вопросах поставки военного оборудования, конечно же, продолжается. Постепенно она будет менять свой характер, поскольку цель заключается в том, чтобы производить больше оружия на Украине, а не действовать исключительно за счет безвозмездных поставок и закупок", — сказал он.Посол добавил, что для перехода от одной стратегии к другой требуется некоторое время.В последнее время западные средства массовой информации все чаще пишут о том, что Запад устал от вооруженного противостояния, а поддержка режима Зеленского ослабевает. Так, отмечалось, что контрнаступление ВСУ оказалось не стремительным и не победоносным, как обещала команда Зеленского, а провальным. Это разочаровало Запад. Теперь в Евросоюзе и США обсуждают, стоит ли продолжать накачивать Украину деньгами и оружием.
https://ria.ru/20240102/ukraina-1919456667.html
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в мире, франция, украина, париж, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Украина, Париж, Вооруженные силы Украины
Посол Франции в Киеве рассказал о новом подходе к конфликту на Украине

Посол Франции в Киеве Весьер заявил об изменении формата помощи Украине

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Париж будет постепенно менять формат помощи ВСУ, заявил в интервью телеканалу France Info посол Франции в Киеве Гаэль Весьер.

"Поддержка Франции в вопросах поставки военного оборудования, конечно же, продолжается. Постепенно она будет менять свой характер, поскольку цель заключается в том, чтобы производить больше оружия на Украине, а не действовать исключительно за счет безвозмездных поставок и закупок", — сказал он.
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Посол добавил, что для перехода от одной стратегии к другой требуется некоторое время.

В последнее время западные средства массовой информации все чаще пишут о том, что Запад устал от вооруженного противостояния, а поддержка режима Зеленского ослабевает. Так, отмечалось, что контрнаступление ВСУ оказалось не стремительным и не победоносным, как обещала команда Зеленского, а провальным. Это разочаровало Запад. Теперь в Евросоюзе и США обсуждают, стоит ли продолжать накачивать Украину деньгами и оружием.
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