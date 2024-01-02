Посол Франции в Киеве рассказал о новом подходе к конфликту на Украине
Посол Франции в Киеве Весьер заявил об изменении формата помощи Украине
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Париж будет постепенно менять формат помощи ВСУ, заявил в интервью телеканалу France Info посол Франции в Киеве Гаэль Весьер.
"Поддержка Франции в вопросах поставки военного оборудования, конечно же, продолжается. Постепенно она будет менять свой характер, поскольку цель заключается в том, чтобы производить больше оружия на Украине, а не действовать исключительно за счет безвозмездных поставок и закупок", — сказал он.
"Поддержка Франции в вопросах поставки военного оборудования, конечно же, продолжается. Постепенно она будет менять свой характер, поскольку цель заключается в том, чтобы производить больше оружия на Украине, а не действовать исключительно за счет безвозмездных поставок и закупок", — сказал он.
Посол добавил, что для перехода от одной стратегии к другой требуется некоторое время.
В последнее время западные средства массовой информации все чаще пишут о том, что Запад устал от вооруженного противостояния, а поддержка режима Зеленского ослабевает. Так, отмечалось, что контрнаступление ВСУ оказалось не стремительным и не победоносным, как обещала команда Зеленского, а провальным. Это разочаровало Запад. Теперь в Евросоюзе и США обсуждают, стоит ли продолжать накачивать Украину деньгами и оружием.
В последнее время западные средства массовой информации все чаще пишут о том, что Запад устал от вооруженного противостояния, а поддержка режима Зеленского ослабевает. Так, отмечалось, что контрнаступление ВСУ оказалось не стремительным и не победоносным, как обещала команда Зеленского, а провальным. Это разочаровало Запад. Теперь в Евросоюзе и США обсуждают, стоит ли продолжать накачивать Украину деньгами и оружием.