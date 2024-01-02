https://ria.ru/20240102/ukraina-1919471459.html

Посол Франции в Киеве рассказал о новом подходе к конфликту на Украине

Посол Франции в Киеве рассказал о новом подходе к конфликту на Украине - РИА Новости, 02.01.2024

Посол Франции в Киеве рассказал о новом подходе к конфликту на Украине

Париж будет постепенно менять формат помощи ВСУ, заявил в интервью телеканалу France Info посол Франции в Киеве Гаэль Весьер."Поддержка Франции в вопросах... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T15:06

2024-01-02T15:06

2024-01-02T15:21

специальная военная операция на украине

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париж

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Париж будет постепенно менять формат помощи ВСУ, заявил в интервью телеканалу France Info посол Франции в Киеве Гаэль Весьер."Поддержка Франции в вопросах поставки военного оборудования, конечно же, продолжается. Постепенно она будет менять свой характер, поскольку цель заключается в том, чтобы производить больше оружия на Украине, а не действовать исключительно за счет безвозмездных поставок и закупок", — сказал он.Посол добавил, что для перехода от одной стратегии к другой требуется некоторое время.В последнее время западные средства массовой информации все чаще пишут о том, что Запад устал от вооруженного противостояния, а поддержка режима Зеленского ослабевает. Так, отмечалось, что контрнаступление ВСУ оказалось не стремительным и не победоносным, как обещала команда Зеленского, а провальным. Это разочаровало Запад. Теперь в Евросоюзе и США обсуждают, стоит ли продолжать накачивать Украину деньгами и оружием.

https://ria.ru/20240102/ukraina-1919456667.html

https://ria.ru/20240102/ukraina-1919431136.html

франция

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в мире, франция, украина, париж, вооруженные силы украины