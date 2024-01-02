https://ria.ru/20240102/ukraina-1919464119.html

Премьер Литвы неожиданно высказалась о конфликте на Украине

Премьер Литвы неожиданно высказалась о конфликте на Украине - РИА Новости, 02.01.2024

Премьер Литвы неожиданно высказалась о конфликте на Украине

Украина не достигла результата, на который рассчитывал Запад, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в интервью LRT. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T14:00

2024-01-02T14:00

2024-01-02T15:32

специальная военная операция на украине

в мире

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ингрида шимоните

литва

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вооруженные силы украины

владимир путин

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Украина не достигла результата, на который рассчитывал Запад, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в интервью LRT."Не будет ошибки в том, чтобы сказать: в ходе войны на Украине мы надеялись совсем на другой результат, нежели имеем сегодня. И, к сожалению, это означает, что нам приходится начинать рассчитывать на то, что сценарий будет развиваться не так, как мы хотели в начале и до наступательных действий Киева", — сказала она. По мнению Шимоните, этот год будет трудным с военной и политической точки зрения. В начале ноября главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный признал в интервью журналу The Economist, что ВСУ зашли в тупик и "глубокого и красивого прорыва не будет". По его словам, он не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.В Кремле отмечали, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.

https://ria.ru/20240102/ukraina-1919440924.html

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в мире, украина, ингрида шимоните, литва, россия, вооруженные силы украины, владимир путин, валерий герасимов