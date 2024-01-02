Премьер Литвы неожиданно высказалась о конфликте на Украине
Премьер Литвы Шимоните: Запад ожидал другой результат в конфликте на Украине
© AP Photo / Lisa LeutnerПремьер-министр Литвы Ингрида Шимоните
© AP Photo / Lisa Leutner
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Украина не достигла результата, на который рассчитывал Запад, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в интервью LRT.
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"Не будет ошибки в том, чтобы сказать: в ходе войны на Украине мы надеялись совсем на другой результат, нежели имеем сегодня. И, к сожалению, это означает, что нам приходится начинать рассчитывать на то, что сценарий будет развиваться не так, как мы хотели в начале и до наступательных действий Киева", — сказала она.
По мнению Шимоните, этот год будет трудным с военной и политической точки зрения.
В начале ноября главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный признал в интервью журналу The Economist, что ВСУ зашли в тупик и "глубокого и красивого прорыва не будет". По его словам, он не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.
В начале ноября главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный признал в интервью журналу The Economist, что ВСУ зашли в тупик и "глубокого и красивого прорыва не будет". По его словам, он не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.
В Кремле отмечали, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.