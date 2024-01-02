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Премьер Литвы неожиданно высказалась о конфликте на Украине - РИА Новости, 02.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:00 02.01.2024 (обновлено: 15:32 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/ukraina-1919464119.html
Премьер Литвы неожиданно высказалась о конфликте на Украине
Премьер Литвы неожиданно высказалась о конфликте на Украине - РИА Новости, 02.01.2024
Премьер Литвы неожиданно высказалась о конфликте на Украине
Украина не достигла результата, на который рассчитывал Запад, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в интервью LRT. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T14:00
2024-01-02T15:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ингрида шимоните
литва
россия
вооруженные силы украины
владимир путин
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Украина не достигла результата, на который рассчитывал Запад, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в интервью LRT."Не будет ошибки в том, чтобы сказать: в ходе войны на Украине мы надеялись совсем на другой результат, нежели имеем сегодня. И, к сожалению, это означает, что нам приходится начинать рассчитывать на то, что сценарий будет развиваться не так, как мы хотели в начале и до наступательных действий Киева", — сказала она. По мнению Шимоните, этот год будет трудным с военной и политической точки зрения. В начале ноября главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный признал в интервью журналу The Economist, что ВСУ зашли в тупик и "глубокого и красивого прорыва не будет". По его словам, он не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.В Кремле отмечали, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20240102/ukraina-1919440924.html
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в мире, украина, ингрида шимоните, литва, россия, вооруженные силы украины, владимир путин, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Ингрида Шимоните, Литва, Россия, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Валерий Герасимов
Премьер Литвы неожиданно высказалась о конфликте на Украине

Премьер Литвы Шимоните: Запад ожидал другой результат в конфликте на Украине

© AP Photo / Lisa LeutnerПремьер-министр Литвы Ингрида Шимоните
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© AP Photo / Lisa Leutner
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Украина не достигла результата, на который рассчитывал Запад, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в интервью LRT.
«
"Не будет ошибки в том, чтобы сказать: в ходе войны на Украине мы надеялись совсем на другой результат, нежели имеем сегодня. И, к сожалению, это означает, что нам приходится начинать рассчитывать на то, что сценарий будет развиваться не так, как мы хотели в начале и до наступательных действий Киева", — сказала она.
По мнению Шимоните, этот год будет трудным с военной и политической точки зрения.

В начале ноября главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный признал в интервью журналу The Economist, что ВСУ зашли в тупик и "глубокого и красивого прорыва не будет". По его словам, он не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.
В Кремле отмечали, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИнгрида ШимонитеЛитваРоссияВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинВалерий Герасимов
 
 
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