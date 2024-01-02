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Во Франции Зеленскому очертили новые границы Украины - РИА Новости, 02.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:10 02.01.2024 (обновлено: 13:17 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/ukraina-1919456667.html
Во Франции Зеленскому очертили новые границы Украины
Во Франции Зеленскому очертили новые границы Украины - РИА Новости, 02.01.2024
Во Франции Зеленскому очертили новые границы Украины
Украина потеряет еще больше территорий из-за отказа от переговоров с Россией, сообщает телеканал TVL. "Желание Зеленского идти до конца в конфликте с Москвой и... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T13:10
2024-01-02T13:17
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
владимир зеленский
россия
в мире
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Украина потеряет еще больше территорий из-за отказа от переговоров с Россией, сообщает телеканал TVL. "Желание Зеленского идти до конца в конфликте с Москвой и отказ рассматривать перспективу заключения мира в конечном счете заставит Киев потерять гораздо больше, чем он мог бы, согласившись с условиями России ранее", — говорится в репортаже.Отмечается, что украинцы видят, как мужское население страны резко сокращается под влиянием колоссальных потерь на фронте, а желающий идти до конца Зеленский отменяет выборы и обещает продолжать бой до несбыточной победы. Вместе с тем, российские войска, по всей видимости, готовятся к новому масштабному наступлению, которое начнется следующей весной или летом, указывается в материале. В конечном счете это может привести к тому, что Украине придется "поставить крест" на восточных областях, подвергавшихся бомбардировкам со стороны украинской армии с 2014 года, вернуться к Минским соглашениям и подчиниться другим требованиям Москвы, подводится итог в статье.Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года. Говорить о планах начать его и захватить значительные территории украинские чиновники, в том числе и Зеленский, начали задолго до этого. С их подачи в украинских СМИ еще весной закрепилось слово "контрнаступ. Президент России Владимир Путин спустя три месяца после начала этого "контрнаступа" назвал его провалом. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил 21 декабря, что ВСУ за все эти месяцы ценой колоссальных потерь лишь незначительно продвинулись на запорожском направлении, но не сумели преодолеть даже тактическую зону российской обороны.
https://ria.ru/20240102/ukraina-1919440924.html
https://ria.ru/20240102/zelenskiy-1919428517.html
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украина, вооруженные силы украины, владимир зеленский, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Россия, В мире
Во Франции Зеленскому очертили новые границы Украины

TVL: Украина потеряет еще больше территорий из-за отказа от переговоров с РФ

© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Украина потеряет еще больше территорий из-за отказа от переговоров с Россией, сообщает телеканал TVL.

"Желание Зеленского идти до конца в конфликте с Москвой и отказ рассматривать перспективу заключения мира в конечном счете заставит Киев потерять гораздо больше, чем он мог бы, согласившись с условиями России ранее", — говорится в репортаже.
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Отмечается, что украинцы видят, как мужское население страны резко сокращается под влиянием колоссальных потерь на фронте, а желающий идти до конца Зеленский отменяет выборы и обещает продолжать бой до несбыточной победы.

Вместе с тем, российские войска, по всей видимости, готовятся к новому масштабному наступлению, которое начнется следующей весной или летом, указывается в материале.

В конечном счете это может привести к тому, что Украине придется "поставить крест" на восточных областях, подвергавшихся бомбардировкам со стороны украинской армии с 2014 года, вернуться к Минским соглашениям и подчиниться другим требованиям Москвы, подводится итог в статье.

Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года. Говорить о планах начать его и захватить значительные территории украинские чиновники, в том числе и Зеленский, начали задолго до этого. С их подачи в украинских СМИ еще весной закрепилось слово "контрнаступ. Президент России Владимир Путин спустя три месяца после начала этого "контрнаступа" назвал его провалом. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил 21 декабря, что ВСУ за все эти месяцы ценой колоссальных потерь лишь незначительно продвинулись на запорожском направлении, но не сумели преодолеть даже тактическую зону российской обороны.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийРоссияВ мире
 
 
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