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На Украине заявили, что 260 тысяч киевлян остались без света после взрывов
На Украине заявили, что 260 тысяч киевлян остались без света после взрывов - РИА Новости, 02.01.2024
На Украине заявили, что 260 тысяч киевлян остались без света после взрывов
Почти 260 тысяч потребителей остались без электроснабжения в Киеве после взрывов, сообщает министерство энергетики Украины, в Telegram-канале. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T11:44
2024-01-02T11:44
2024-01-02T11:44
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Почти 260 тысяч потребителей остались без электроснабжения в Киеве после взрывов, сообщает министерство энергетики Украины, в Telegram-канале. "В Киеве обесточены почти 260 тысяч потребителей, отключилось оборудование подстанций в Киевской области", - говорится в сообщении. По данным министерства, отключения света произошли в Бучанском и Вышгородском районах города. Кроме того, были временные нарушения в работе ГЭС. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в свою очередь сообщила, что применения графиков отключения для всех жителей Украины не планируется. Ранее мэр Киева Виталий Кличко и украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Киеве на фоне воздушной тревоги.
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в мире, киев, украина, виталий кличко, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Виталий Кличко, Укрэнерго
На Украине заявили, что 260 тысяч киевлян остались без света после взрывов
Минэнерго Украины: почти 260 тысяч потребителей остались без света в Киеве