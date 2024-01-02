Рейтинг@Mail.ru
Тревога на Украине звучала почти 3,5 часа - РИА Новости, 02.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:59 02.01.2024 (обновлено: 11:11 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/ukraina-1919442401.html
Тревога на Украине звучала почти 3,5 часа
Тревога на Украине звучала почти 3,5 часа - РИА Новости, 02.01.2024
Тревога на Украине звучала почти 3,5 часа
Воздушная тревога на всей территории Украины отменена, она продолжалась почти 3,5 часа и была наиболее длительной за последнее время, сейчас действует лишь в... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T10:59
2024-01-02T11:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
николаевская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919436028_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_62f9844596904f82a54dde4ff4fc4131.jpg
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Воздушная тревога на всей территории Украины отменена, она продолжалась почти 3,5 часа и была наиболее длительной за последнее время, сейчас действует лишь в Днепропетровской и Николаевской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, тревога была объявлена во всех регионах в 07.23 мск, отменена около 10.50 мск.На данный момент тревога продолжается в Днепропетровской и Николаевской областях.Ранее воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины не более чем на два часа, единственный раз почти трехчасовой сигнал был зафиксирован в ноябре 2023 года.
украина
николаевская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919436028_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_bb4b111b346a7c1dcfabbfc5490c6144.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николаевская область
Тревога на Украине звучала почти 3,5 часа

Воздушная тревога на территории Украины звучала почти 3,5 часа

© ДСНС КиївщиниСотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины
© ДСНС Київщини
Сотрудник пожарной службы Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Воздушная тревога на всей территории Украины отменена, она продолжалась почти 3,5 часа и была наиболее длительной за последнее время, сейчас действует лишь в Днепропетровской и Николаевской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревога была объявлена во всех регионах в 07.23 мск, отменена около 10.50 мск.
На данный момент тревога продолжается в Днепропетровской и Николаевской областях.
Ранее воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины не более чем на два часа, единственный раз почти трехчасовой сигнал был зафиксирован в ноябре 2023 года.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:43
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНиколаевская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала