https://ria.ru/20240102/ukraina-1919442401.html

Тревога на Украине звучала почти 3,5 часа

Тревога на Украине звучала почти 3,5 часа - РИА Новости, 02.01.2024

Тревога на Украине звучала почти 3,5 часа

Воздушная тревога на всей территории Украины отменена, она продолжалась почти 3,5 часа и была наиболее длительной за последнее время, сейчас действует лишь в... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T10:59

2024-01-02T10:59

2024-01-02T11:11

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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Воздушная тревога на всей территории Украины отменена, она продолжалась почти 3,5 часа и была наиболее длительной за последнее время, сейчас действует лишь в Днепропетровской и Николаевской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, тревога была объявлена во всех регионах в 07.23 мск, отменена около 10.50 мск.На данный момент тревога продолжается в Днепропетровской и Николаевской областях.Ранее воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины не более чем на два часа, единственный раз почти трехчасовой сигнал был зафиксирован в ноябре 2023 года.

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в мире, украина, николаевская область