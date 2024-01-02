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Тревога на Украине звучала почти 3,5 часа
Тревога на Украине звучала почти 3,5 часа - РИА Новости, 02.01.2024
Тревога на Украине звучала почти 3,5 часа
Воздушная тревога на всей территории Украины отменена, она продолжалась почти 3,5 часа и была наиболее длительной за последнее время, сейчас действует лишь в... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T10:59
2024-01-02T10:59
2024-01-02T11:11
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Воздушная тревога на всей территории Украины отменена, она продолжалась почти 3,5 часа и была наиболее длительной за последнее время, сейчас действует лишь в Днепропетровской и Николаевской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, тревога была объявлена во всех регионах в 07.23 мск, отменена около 10.50 мск.На данный момент тревога продолжается в Днепропетровской и Николаевской областях.Ранее воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины не более чем на два часа, единственный раз почти трехчасовой сигнал был зафиксирован в ноябре 2023 года.
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в мире, украина, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николаевская область
Тревога на Украине звучала почти 3,5 часа
Воздушная тревога на территории Украины звучала почти 3,5 часа