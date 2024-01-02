https://ria.ru/20240102/ukraina-1919440924.html

Экс-глава МИД Австрии сообщила украинцам пугающие новости

Экс-глава МИД Австрии сообщила украинцам пугающие новости - РИА Новости, 02.01.2024

Экс-глава МИД Австрии сообщила украинцам пугающие новости

Запад изменил свою позицию и уже не надеется на победу Украины, заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью журналисту Флавио фон Вицлебену... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T10:46

2024-01-02T10:46

2024-01-02T10:46

специальная военная операция на украине

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карин кнайсль

австрия

вооруженные силы украины

владимир зеленский

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Запад изменил свою позицию и уже не надеется на победу Украины, заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью журналисту Флавио фон Вицлебену. "Запад развернулся на 180 градусов. В частности, ровно год назад говорили, что российские вооруженные силы находятся на грани краха, что будут происходить те или иные изменения. А сейчас заголовки изданий от Financial Times до Economist почти в унисон задаются вопросом: а что случится, если Россия выиграет эту войну?" — сказала она. Кнайсль добавила, что контрнаступление ВСУ провалилось, а Россия пошла в наступление и может заявить о новых отвоеванных территориях.ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери. На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20240102/zelenskiy-1919428517.html

https://ria.ru/20240102/ukraina-1919426319.html

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