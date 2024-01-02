Экс-глава МИД Австрии сообщила украинцам пугающие новости
Кнайсль: Запад изменил свою позицию и больше не ждет победы Украины
Карин Кнайсль. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Запад изменил свою позицию и уже не надеется на победу Украины, заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью журналисту Флавио фон Вицлебену.
"Запад развернулся на 180 градусов. В частности, ровно год назад говорили, что российские вооруженные силы находятся на грани краха, что будут происходить те или иные изменения. А сейчас заголовки изданий от Financial Times до Economist почти в унисон задаются вопросом: а что случится, если Россия выиграет эту войну?" — сказала она.
"Запад развернулся на 180 градусов. В частности, ровно год назад говорили, что российские вооруженные силы находятся на грани краха, что будут происходить те или иные изменения. А сейчас заголовки изданий от Financial Times до Economist почти в унисон задаются вопросом: а что случится, если Россия выиграет эту войну?" — сказала она.
Кнайсль добавила, что контрнаступление ВСУ провалилось, а Россия пошла в наступление и может заявить о новых отвоеванных территориях.
ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.