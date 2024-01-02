В США назвали неожиданные сроки завершения конфликта на Украине
Бывший посол США в НАТО Даалдер: Украина проиграет в начале 2024 года
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" по позициям ВСУ
Боевая работа РСЗО "Град" по позициям ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Украина рискует проиграть в конфликте с Россией уже в первой половине 2024 года, написал в статье для издания Politico бывший посол США в НАТО Иво Даалдер.
"Трамп вполне может закрепить свое выдвижение в качестве кандидата от республиканской партии уже в конце месяца. А республиканцы на Капитолийском холме тогда захотят идти в ногу со своим кандидатом в президенты, что остановит помощь Украине", — говорится в публикации.
"Трамп вполне может закрепить свое выдвижение в качестве кандидата от республиканской партии уже в конце месяца. А республиканцы на Капитолийском холме тогда захотят идти в ногу со своим кандидатом в президенты, что остановит помощь Украине", — говорится в публикации.
По его мнению, у Европы нет ни запасов, ни производственных мощностей, чтобы восполнить дефицит оружия. Даалдер отмечает, что Украина однозначно пострадает от последствий такого дефицита, поскольку ее способность удерживать тысячекилометровую линию фронта и защищаться от ракетных атак жизненно зависит от продолжения американской поддержки.
ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.
ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.