https://ria.ru/20240102/ukraina-1919431136.html

В США назвали неожиданные сроки завершения конфликта на Украине

В США назвали неожиданные сроки завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 02.01.2024

В США назвали неожиданные сроки завершения конфликта на Украине

Украина рискует проиграть в конфликте с Россией уже в первой половине 2024 года, написал в статье для издания Politico бывший посол США в НАТО Иво Даалдер... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T09:24

2024-01-02T09:24

2024-01-02T12:29

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Украина рискует проиграть в конфликте с Россией уже в первой половине 2024 года, написал в статье для издания Politico бывший посол США в НАТО Иво Даалдер. "Трамп вполне может закрепить свое выдвижение в качестве кандидата от республиканской партии уже в конце месяца. А республиканцы на Капитолийском холме тогда захотят идти в ногу со своим кандидатом в президенты, что остановит помощь Украине", — говорится в публикации. По его мнению, у Европы нет ни запасов, ни производственных мощностей, чтобы восполнить дефицит оружия. Даалдер отмечает, что Украина однозначно пострадает от последствий такого дефицита, поскольку ее способность удерживать тысячекилометровую линию фронта и защищаться от ракетных атак жизненно зависит от продолжения американской поддержки. ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20240102/zelenskiy-1919428517.html

https://ria.ru/20240102/ukraina-1919426319.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины